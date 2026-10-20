Spoluhráči ho oživovali přímo na hřišti, záchranáři pokračovali v sanitce. Kapitán z 9. ligy zemřel ve 44 letech

Neděle 18. října 2026, hřiště v Otročíně na Karlovarsku. Domácí TJ Budoucnost Otročín hraje od půl jedné okresní 9. ligu mužů proti TJ Jáchymov a v 69. minutě vede 2:1. Pak padá k zemi kapitán Tomáš Vaňousek. Nepadl po souboji ani po střetu se soupeřem. Hráči k němu běží a zjišťují, že nedýchá a nemá tep. Muži, kteří ještě před chvílí hráli fotbal, začínají s resuscitací a střídají se u něj až do příjezdu záchranářů. Čtyřiačtyřicetiletého kapitána se oživit nepodařilo. Klub se s ním na Facebooku rozloučil slovy, že se mu „navždy zastavilo srdce“.
Co se stalo v 69. minutě
Průběh události nejpřesněji zachycuje oficiální zápis o utkání, ze kterého cituje Sport.cz. Podle něj došlo „mimo souboj“ k pádu hráče Tomáše Vaňouska. Následně se ukázalo, že nedýchá a nemá srdeční tep. Resuscitaci zahájili hráči a vedoucí obou týmů a pokračovali v ní až do příjezdu zdravotnické záchranné služby.
Záchranka podle zápisu dorazila přibližně 14 minut po kolapsu. Záchranáři pak na místě resuscitovali ještě zhruba deset minut, než pacienta naložili do sanitního vozu. Podle iDNES.cz byl v kritickém stavu převážen do Karlových Varů. Zásah potvrdila i mluvčí karlovarské záchranné služby. Další podrobnosti ale záchranka s ohledem na rodinu odmítla poskytnout.
V médiích se objevily i jiné časové údaje. Server Krimi Plzeň psal o příjezdu záchranářů přibližně po sedmi minutách a o zásahu trvajícím desítky minut. Údaj ze zápisu o utkání, sepsaného přímo na místě, považujeme za spolehlivější.
Prvním souhrnným zdrojem byl lokální web Fotbalunas.cz, který zprávu zveřejnil ještě v neděli ve 21:37. V pondělí ji převzala celostátní média.
Embolie zatím jen podle zápisu a médií
Jako příčinu kolapsu média uvádějí embolii. TV Nova píše, že kolaps „měla údajně způsobit embolie“. Podle iDNES.cz embolii zmiňuje zápis o utkání a uvedl ji i lékař při zásahu. Pitevní ani nemocniční zpráva ale zveřejněná není. Informace o embolii proto zatím vychází ze zápisu a mediálních zpráv, oficiální lékařské potvrzení chybí.
Okresní fotbalový svaz Karlovy Vary na sociální síti napsal, že hráč zkolaboval náhle a bez cizího zavinění. Z veřejných zdrojů nevyplývá, že by Vaňousek měl předem známý zdravotní problém. Opačný závěr, tedy že byl zcela zdravý, však zdroje také nepotvrzují.
Plicní embolie je podle Národního zdravotnického informačního portálu částečné nebo úplné ucpání plicní tepny či jejích větví. Nejčastěji ji způsobí krevní sraženina, která se utrhne ze stěny žíly a přes srdce doputuje do plic. Až v devíti z deseti případů ji provází hluboká žilní trombóza, často v dolních končetinách. Sportovní aktivita riziko nevylučuje. Jaké rizikové faktory měl konkrétně Vaňousek, z dostupných informací určit nelze.
Mezi typické příznaky embolie patří:
- náhle nastupující dušnost a bolest na hrudi,
- kašel, případně vykašlávání krve,
- úzkost, pocení a zrychlený puls,
- pokles krevního tlaku, kolaps a šok.
Příznaky se ale nemusí objevit všechny. Embolie může přijít bez varování.
Klub, svaz a nedohraný zápas
Otročín se s kapitánem rozloučil na Facebooku. Podle klubového vyjádření, které cituje Sport.cz, při utkání „nás nadobro opustil spoluhráč a kamarád Tomáš Vaňousek“. Klub zároveň vyjádřil soustrast pozůstalým. Okresní svaz napsal, že jeho odchod je bolestnou ztrátou pro rodinu, blízké, spoluhráče i celou fotbalovou komunitu.
Vaňousek nebyl pro klub jen kapitánem na trávníku. Podle rejstříkových údajů působil také v kontrolní komisi spolku Tělovýchovná jednota Budoucnost Otročín, který funguje od ledna 1994. V malých obcích drží podobné spolky pohromadě lidé, kteří kromě hraní pomáhají i s chodem klubu.
Samostatné vyjádření TJ Jáchymov se nám dohledat nepodařilo. Postoj hostů vyplývá z toho, co se stalo po zásahu. Kapitáni obou týmů se podle iDNES.cz dohodli, že v utkání pokračovat nechtějí. Zápas skončil jako nedohraný v 69. minutě. Ve výsledcích soutěže má podle dostupných informací zůstat stav 2:1 pro Otročín. Samostatné rozhodnutí soutěžního orgánu o kontumaci nebo opakování zatím nebylo zveřejněno.
Klub a okresní svaz zatím veřejně vyjádřily soustrast. Informace o pietním aktu, minutě ticha nebo sbírce pro rodinu se nám nepodařilo dohledat.
Prvních čtrnáct minut patří lidem na hřišti
V amatérském fotbale často rozhodují minuty před příjezdem záchranky. Okresní hřiště nemá lékaře na lavičce ani zdravotní místnost. První článek záchranného řetězce tvoří spoluhráči, soupeři, vedoucí mužstev a diváci. V Otročíně tuto roli zvládli: rozpoznali zástavu a hned začali resuscitovat.
Postup při kolapsu sportovce shrnují doporučení Národního zdravotnického informačního portálu a pražské záchranné služby:
- Pokud dospělý nereaguje a nedýchá normálně, jednejte jako při náhlé zástavě oběhu.
- Okamžitě volejte 155. Operátor vás provede dalšími kroky.
- Položte postiženého na pevnou podložku a stlačujte střed hrudníku do hloubky 5 až 6 cm, 100 až 120 stlačení za minutu.
- Přerušujte co nejméně. Při únavě se s dalšími zachránci střídejte.
- Pošlete někoho pro automatizovaný externí defibrilátor (AED). Zapněte ho a řiďte se hlasovými pokyny.
- Pokračujte až do příjezdu záchranářů.
Podrobné zásady první pomoci zveřejňuje NZIP, odborné doporučené postupy garantuje Česká resuscitační rada.
Rozdíl mezi profesionálním a okresním fotbalem je v tomto ohledu velký. Ligová fotbalová asociace od sezony 2025/26 zavedla pro profesionální soutěže pravidlo 4Z. Zahrnuje zdravotní místnost s povinným defibrilátorem, další AED přímo u hrací plochy, zdravotní briefing a lékaře v realizačním týmu. Pro okresní soutěže se nám veřejně doloženou povinnost mít AED na hřišti ověřit nepodařilo.
Mezinárodní data ukazují, proč na tom záleží. Studie vycházející z registru náhlých úmrtí FIFA zaznamenala v letech 2014 až 2018 celkem 617 případů náhlé smrti nebo náhlé srdeční zástavy ve fotbale v 67 zemích. Přežilo 142 hráčů, tedy 23 procent. Když resuscitace probíhala s pomocí AED, přežilo 85 procent postižených, bez defibrilátoru jen 35 procent. Autoři proto doporučují okamžitý přístup k AED na tréninkových i soutěžních plochách a výcvik v resuscitaci pro hráče, trenéry i personál.
Zda by defibrilátor pomohl v Otročíně, nelze říct. Pokud šlo skutečně o embolii, AED nemusí mít stejný účinek jako u poruchy srdečního rytmu. Podle nás ale celý případ ukazuje obecnější věc: v okresním fotbale nestačí, že někdo zavolá 155. Rozhoduje, zda lidé u hřiště umějí okamžitě stlačovat hrudník a zda mají defibrilátor na dosah. Pro amatérský klub by AED neměl být nadstandard, ale základní vybavení stejně samozřejmé jako lékárnička.
Prohlídka pomůže, ale nezaručí
Druhou otázkou je prevence. V Česku podle odborného článku v časopise Československá pediatrie neexistuje obecná zákonná povinnost sportovní preventivní prohlídky. Vyžadovat ji může klub, svaz, provozní řád nebo pořadatel akce.
U dospělých prohlídku provádí praktický nebo tělovýchovný lékař. Podle Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra může zahrnovat:
- podrobnou anamnézu a interní vyšetření,
- rozbor krve a moči,
- vyšetření pohybového aparátu a tělesné skladby,
- spirometrii,
- klidové i zátěžové EKG.
Část pojišťoven na prohlídku přispívá z fondu prevence. Pro hráče, kteří ve čtyřiceti a více letech pravidelně nastupují k zápasům, je to podle nás rozumná investice. Odhalit dokáže hlavně skryté srdeční vady a další dlouhodobá rizika. Náhlé akutní stavy, jako je embolie z čerstvé sraženiny, ale spolehlivě nepředpoví. Při dušnosti, bolesti na hrudi nebo pocitu na omdlení by proto měl hráč hru okamžitě přerušit a spoluhráči volat 155.
Ve výsledcích 9. ligy bude u zápasu Otročína s Jáchymovem nejspíš stát 2:1. Za tím číslem se skrývá čtrnáct minut, během kterých se amatérští fotbalisté střídali u svého kapitána a stlačovali mu hrudník. Pro další kluby to může být důvod zopakovat si kurz první pomoci a pořídit k hřišti defibrilátor.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner