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Spoluhráči ho oživovali přímo na hřišti, záchranáři pokračovali v sanitce. Kapitán z 9. ligy zemřel ve 44 letech

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Kapitán Otročína Tomáš Vaňousek zkolaboval v 69. minutě zápasu s Jáchymovem. Spoluhráči a vedoucí ho oživovali do příjezdu záchranky, život se mu ale zachránit nepodařilo.
Spoluhráči ho oživovali přímo na hřišti, záchranáři pokračovali v sanitce. Kapitán z 9. ligy zemřel ve 44 letech

Spoluhráči ho oživovali přímo na hřišti, záchranáři pokračovali v sanitce. Kapitán z 9. ligy zemřel ve 44 letech

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 20.10.2026 11:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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