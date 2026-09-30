Spolkový den na Kampě přivítal rekordních padesát organizací

Park Kampa hostil jedenáctý ročník Spolkového dne Prahy 1, který letos zaznamenal rekordní účast. Celkem padesát spolků a organizací z oblasti kultury, sportu, vzdělávání, sociálních služeb i komunitního života se sešlo na jednom místě, aby se představilo veřejnosti. Akci slavnostně zahájila starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská spolu s 1. místostarostou Davidem Bodečkem, přítomni byli i další zástupci radnice.
Letošní ročník přinesl nejen rekordní počet účastníků, ale také jasně naznačil hranice toho, co Kampa jako lokace zvládne pojmout. Bodeček to shrnul slovy: „Padesát prezentujících se spolků a organizací je pro Spolkový den rekordem a zároveň přirozenou hranicí toho, co dokážeme na Kampě při zachování kvalitního zázemí a komfortu pro návštěvníky i samotné spolky nabídnout." Důležitější než samotné číslo je podle něj pestrost zastoupených organizací, která podle jeho slov dokazuje, že Praha 1 není jen místem památek, ale především lidí, kteří zde žijí, tvoří a pomáhají druhým.
Na trávníku Kampy se během odpoledne potkávali skauti se sportovními kluby, organizace pracující se seniory či lidmi se zdravotním znevýhodněním vedle spolků pečujících o tradice jednotlivých čtvrtí Prahy 1. Doprovodný program zahrnoval hudební, taneční a divadelní vystoupení, ukázky bojových umění i pohybové a výtvarné aktivity. Celým odpolednem provázel moderátor Alexander Hemala, na pódiu zahrála mimo jiné kapela Lokomotiva s Petrem Vondráčkem a radním Karlem Schürerem či DixieBand Městské policie hlavního města Prahy. Návštěvníci si mohli také nechat zhotovit fotografii na památku ve Fotobedně.
Mezi hosty letošního ročníku byla i starostka partnerského města Jeseník Zdeňka Blišťanová, která po pozdravu z pódia prošla jednotlivé stánky společně s Bodečkem a osobně se seznámila s činností zapojených organizací.
Příští rok se bude konat již dvanáctý ročník akce.
Zdroj: MČ Praha 1