Spolknu každou soupeřku, jsem hotové monstrum z hlubin! chvástá se 260kilová Kotlárová. Teď se jde fackovat

- Zástupkyně supertěžké váhy Lucie Kotlárová chystá velkolepý návrat na sledovanou scénu bojových sportů
- Organizace Red Face aktuálně pročesává trh a hledá ženu, která by čelila jejím nemilosrdným dlaním.
- Očekávaný krvavý duel proběhne ve specifické, přesto divácky nesmírně oblíbené disciplíně fackované.
- Samotná hlavní aktérka s více než dvousetkilovou váhou sebevědomě avizuje absolutní destrukci protivnice.
- V kuloárech se nyní divoce spekuluje o tom, zda vůbec existuje člověk s dostatečnou odvahou k přijetí takové výzvy.
Hladová predátorka urputně vyhlíží kořist
Váží hodně přes dvě stě šedesát kilogramů. Kamkoliv vkročí, tam okamžitě strhává veškerou pozornost, budí úžas smíchaný s lehkým mrazením v zádech. Svérázná bojovnice Lucie Kotlárová, kterou bizarní scéna zná spíše pod něžně ironickou přezdívkou Droběnka, opět čeří rozbouřenou hladinu tuzemského internetu. Ačkoliv by si kdekdo mohl naivně myslet, že takto gigantická váha představuje v dynamickém sportu krutou nevýhodu, rodilá showmanka z ní dokázala utvořit svou naprosto nejsmrtelnější zbraň.
Představte si tu obrovskou masu, jež se rozeběhne vpřed. Když se do letící dlaně vloží tak masivní kinetická energie,následky bývají doslova zničující. Proč by tedy zrovna ona měla pociťovat byť jen špetku strachu? Odpověď zní naprosto triviálně. Nemá ho. Naopak jej cíleně a nesmírně ráda rozsévá kolem sebe. Red Face, nesmlouvavá organizace sázející na vyhrocené emoce a neotřelé formáty, momentálně zažívá v zákulisí opravdu perné chvíle. Sehnat totiž adekvátní oponentku pro ženu takových nezměrných proporcí se ukazuje jako takřka nadlidský, sisyfovský úkol. Ne každá odvážná dívka z ulice prahne po tom, aby jí hlava po srážce s dvousetkilovým hurikánem odskočila z ramen hned v úvodních vteřinách.
- Aktuální váha: Odhaduje se na úctyhodných 266 kilogramů
- Klíčová disciplína: Tvrdá fackovaná bez rukavic
- Hlavní zbraň: Drtivý fyzický tlak a absolutní psychologická dominance
Fackovaná jako syrová zkouška ohněm
Zapomeňte na nějaké složité a promyšlené chvaty, plynulý olympijský box nebo precizní technický boj na zemi. Zde neplatí tradiční pravidla klasického oktagonu. Tady vládne naprosto primární, surová lidská síla. Facky jsou brutální disciplínou, kde nikam neuhnete, neschováte tvář za pevný dvojitý kryt, pouze mlčky přijímáte a vzápětí rozdáváte rány plné čisté, pulzující bolesti.
Přesně do tohoto nemilosrdného ringu hodlá obávaná ranařka Lucie Kotlárová opět sebevědomě vkročit. Její ruce, dlaně velikosti sněžných lopat, se už nyní chvějí nedočkavostí po novém obličeji. Zvládne ale unést ten obrovský psychický tlak, jenž s sebou nese neotřesitelná pozice největší favoritky celého turnajového večera? Na sociálních sítích, v diskuzních fórech i v populárních podcastech se objevují smíšené reakce.
„Plně si uvědomujeme, že postavit se Droběnce tváří v tvář vyžaduje nezlomné srdce a možná i slušnou dávku čistého šílenství,“ smál se jeden z promotérů. Zatímco fanoušci v peprných komentářích urputně spekulují, zda se vůbec nějaká bláhová dobrovolnice nakonec zjeví, hlavní hrdinka tohoto bizarního příběhu má o své nejbližší budoucnosti zcela jasnou představu. Své tělo nevnímá jako zdravotní omezení, nýbrž jako biologickou zbraň hromadného ničení připravenou k okamžitému odpálení.
Ticho před obří bouří
Atmosféra kolem chystaného galavečera postupně a velmi znatelně houstne. Jaký bude ten úplně další krok organizátorů? Možná s tučným šekem v ruce nakonec sáhnou do řad profesionálních, leč vysloužilých zápasnic. Možná se zničehonic objeví naprostý nováček, mladá dravá krev toužící po svých zvrácených pěti minutách celonárodní slávy. Ať už se stane cokoliv, jedna věc zůstává v této rovnici pevně daná. Jakákoliv odvážná žena, jež nakonec přiloží pero na smlouvu, musí počítat s absolutní bolestí. Tvrdou, tupou, pálivou a naprosto nekompromisní bolestí, kterou dokáže lidskému tělu zprostředkovat výhradně holá, těžká dlaň letící obrovskou rychlostí vzduchem.
„Kdybych se jednoho dne opravdu naštvala, mohla bych klidně nastoupit i na zámořskou půdu rovnou do UFC a ukázat tamnímu elitnímu světu, jak se to dělá po našem,“ pronesla nedávno v záplavě emocí korpulentní diva Lucie Kotlárová během jednoho ze svých plamenných internetových proslovů. „Tohle plácání je teprve zahřívací rozcvička, ve skutečnosti se moje vysněná kariéra teprve pomaličku rozjíždí. Jsem hladová, fakt hladová! Jsem hotové monstrum z hlubin!“ svěřila se věrným příznivcům na profilu platformy TikTok.
Tato mrazivá slova jasně deklarují, že spalující hlad po vítězství, krvi a neustávajícím obdivu ji rozhodně neopouští. Jenže komu nakonec ta slibovaná smrtící rána z hlubin přistane na nepřipravené tváři? Otazníků kolem nadcházejícího zápasu dál utěšeně přibývá, vymezený čas do očekávaného sportovního svátku se však neúprosně a velmi rychle zkracuje. Najde Red Face pro své nejobávanější, nenasytné monstrum konečně tu správnou, poddajnou potravu?