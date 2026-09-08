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Spolek napadl u soudu změny územního plánu Olomouce. Vadí mu záměr postavit stovku bytů u Wellnerovy ulice

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Developerská skupina Redstone plánuje v Olomouci poblíž plaveckého stadionu vybudovat Rezidenci Kašparova, čtvrť s přibližně stovkou bytů v nízkopodlažních domech na místě bývalého tréninkového…
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