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Spodní škvíra pod vchodovými dveřmi propouští chlad i hluk. 4 způsoby, jak ji utěsnit bez vrtání

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S příchodem podzimu se na chodbách bytových domů začíná více větrat a vlivem komínového efektu táhne studený vzduch i pachy pode dveřmi přímo do bytů. Jednoduché utěsnění mezery u prahu a rámu přitom dokáže srazit tepelné ztráty i hluk na minimum bez nutnosti vrtat do křídla. Pokud však v bytě používáte plynovou karmu nebo klasický kotel, hermetické utěsnění může představovat vážné bezpečnostní riziko.
Vstupní prostor a interiérové dveře v městském bytě

Vstupní prostor a interiérové dveře v městském bytě

Zdroj: Michael Barera / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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