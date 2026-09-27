Spodní škvíra pod vchodovými dveřmi propouští chlad i hluk. 4 způsoby, jak ji utěsnit bez vrtání

S příchodem podzimu se na chodbách bytových domů začíná více větrat a vlivem komínového efektu táhne studený vzduch i pachy ze schodiště pode dveřmi přímo do bytů. Jednoduché utěsnění mezery u prahu a dveřního rámu přitom dokáže srazit tepelné ztráty i hluk z chodby na minimum bez nutnosti vrtat do křídla. Pokud však v bytě používáte plynovou karmu nebo klasický kotel, hermetické utěsnění může představovat vážné bezpečnostní riziko.
Spodní mezera pod vchodovými dveřmi je v mnoha panelácích i starších činžovních domech překvapivě velká. Zatímco u oken lidé bedlivě hlídají těsnění a přítlak kování, pod křídlem vstupních dveří často zůstává škvíra vysoká 1,2 až 1,5 centimetru. Při běžné šířce dveří 80 centimetrů to představuje volný otvor o ploše 96 až 120 centimetrů čtverečních.
To je stejné, jako byste měli ve stěně proraženou kruhovou díru o průměru přes 12 centimetrů, kterou do předsíně nepřetržitě táhne chlad ze společných prostor.
Komínový efekt v domě: Proč na podzim táhne pode dveřmi nejvíce
V teplých měsících si netěsností kolem vstupních dveří málokdo všimne, protože teploty uvnitř a venku jsou vyrovnané. Jakmile se však na podzim ochladí a v domě se začne topit, rozbíhá se takzvaný komínový efekt. Teplý vzduch uvnitř schodišťových a výtahových šachet stoupá vzhůru, což vytváří tlakový spád mezi patry.
Konec rozmáčených jablečných koláčů. Tato banální ořechová bariéra zachrání křehké máslové těsto
V nižších patrech vzniká podtlak, který neustále nasává studený venkovní vzduch ze suterénu a vchodových prostor. Ve vyšších podlažích naopak vzniká přetlak tlačící teplý vzduch ven. Každé otevření vstupních domovních dveří nebo vyklopené okno na mezipatře tento tah zesílí. Výsledkem je neustálý průvan, který pod prahem vstupních dveří ochlazuje podlahu předsíně a přináší zápach z vaření či kouř ze společných chodeb.
4 způsoby, jak utěsnit práh bez vrtání do bezpečnostních dveří
Mnoho majitelů i nájemníků váhá s řešením, protože nechtějí nebo nesmějí vrtat do bezpečnostních či protipožárních dveří. U pronajatých bytů by jakýkoliv nevratný zásah znamenal problém s kaucí, u certifikovaných bezpečnostních křídel (třídy RC3 či RC4) navíc neodborné vrtání ruší záruku i požární certifikaci. K dispozici jsou však čtyři osvědčená kutilská řešení:
Oboustranný nasouvací pěnový profil (Twin draft guard): Dva spojené pěnové válečky potažené textilním nebo koženkovým obalem, které se jednoduše nasunou pod spodní hranu dveřního křídla. Profil se pohybuje společně s dveřmi. Výborně funguje na hladkých podlahách (vinyl, linoleum, hladká dlažba či lakované parkety). Na kobercích s vyšším vlasem však může drhnout. Samolepicí silikonová lišta s více lamelami: Pružná páska z odolného silikonu se třemi až čtyřmi souběžnými břity. Lepí se z vnitřní strany na spodní lem dveřního křídla pomocí integrované vysoce adhezivní pásky. Lamely přesně kopírují nerovnosti podlahy a kromě průvanu velmi dobře tlumí i pronikání kročejového hluku z chodby. Hliníková lišta s hustým kartáčem: Pevný hliníkový profil osazený jemnými polypropylenovými vlákny. Je nejvhodnější volbou tam, kde je podlaha mírně nerovná nebo kde se v dráze otevírání nachází přechodová lišta a koberec. Lištu lze namontovat bez vrtání pomocí průmyslové pěnové oboustranné pásky s nosností přes 10 kg/m. Mechanická padací lišta (automatické těsnění): Nejúčinnější technické řešení, které při zavření dveří automaticky vysune těsnicí profil k podlaze a při otevření jej nadzvedne. Standardní modely vyžadují zafrézování do spodní hrany křídla, existují však i povrchové varianty určené k nalepení. Jde o finančně nejnáročnější možnost. Klasický plynový průtokový ohřívač nebo kotel potřebuje ke správnému tahu komína trvalý přívod spalovacího vzduchu. Srovnání kutilských metod utěsnění prahu
Typ těsnění Vhodný povrch podlahy Montáž bez nářadí Akustický útlum Orientační cena Pěnový nasouvací válec Vinyl, lino, plovoucí podlaha Ano (nasunutí za 10 sekund) Základní (cca 3–5 dB) 80–150 Kč Silikonová vícebřitá lišta Všechny hladké povrchy Ano (samolepicí páska) Velmi dobrý (cca 6–8 dB) 120–250 Kč Kartáčová lišta v hliníku Koberce, dlažba, nerovné podlahy Ano (při použití montážní pásky) Střední (cca 4–6 dB) 150–350 Kč Povrchová padací lišta Všechny typy podlah Vyžaduje přesné usazení Nejvyšší (až 10–12 dB) 500–1200 Kč Kuličkový test a těsnění rámu: Jak vybrat správný profil do polodrážky
Kromě spodního prahu často profukuje také po celém obvodu dveřního křídla v místě polodrážky (falce). Častou chybou je nákup obyčejného pěnového molitanového těsnění. Pěnový molitan pod vlivem vzdušné vlhkosti a UV záření do dvou let zkřehne, navíc má otevřené póry, kterými vzduch i hluk snadno prostupují. Vždy volte pryžová těsnění z EPDM pryže nebo silikonu s uzavřenými dutinkami.
Aby těsnění spolehlivě fungovalo a dveře šly lehce zamykat bez nadměrného tlaku na střelku zámku, musíte znát přesnou velikost spáry. Pomůže jednoduchý kutilský test:
Vezměte kousek dětské plastelíny nebo modelíny o velikosti vlašského ořechu a zabalte ji do kousku tenké potravinářské fólie, aby neušpinila lak. Kuličku přiložte do rohu dveřního rámu a dveře normálně zavřete na kliku. Dveře znovu otevřete a posuvným měřítkem nebo pravítkem změřte tloušťku zploštělé modelíny.
Podle naměřené tloušťky vyberte profil těsnění. Profil typu E je určen pro spáry 1 až 3,5 mm, profil P pro spáry 2 až 5 mm a robustní profil D vyřeší mezery 3 až 7 mm. Těsnění vždy lepte na čistý a technickým lihem odmaštěný rám. Nikdy nepoužívejte agresivní acetonová ředidla, která mohou naleptat povrchovou fólii zárubně.
České lesy hlásí obrovskou úrodu pravých hřibů. Tisíce lidí z nich ale po cestě domů udělají toxický odpad Životně důležité varování: Kdy dveře nikdy nesmíte utěsnit hermeticky
Zatímco u dálkového vytápění z teplárny přináší utěsnění dveří jen úsporu a ticho, v bytech s plynovými spotřebiči musíte postupovat s maximální opatrností. Týká se to všech domácností, které k ohřevu vody nebo vytápění používají takzvané spotřebiče typu B s otevřenou spalovací komorou. Nejčastěji jde o klasickou plynovou karmu v koupelně nebo nástěnný plynový kotel odtahovaný do komína bez nuceného přívodu vzduchu zvenčí.
Podle technických plynárenských pravidel TPG 704 01 potřebuje spotřebič typu B ke spolehlivému spalování přibližně 1 metr krychlový čerstvého vzduchu za hodinu na každý 1 kW svého jmenovitého výkonu. Běžná koupelnová karma o výkonu 19 až 24 kW tak během sprchování spotřebuje 20 až 25 kubíků vzduchu za jedinou hodinu.
Pokud v bytě vyměníte stará netěsná okna za nová plastová a hermeticky utěsníte i vchodové dveře, odříznete plynový hořák od přirozené infiltrace vzduchu. Když v takto utěsněném prostoru někdo zapne kuchyňskou digestoř s odtahem do šachty nebo koupelnový ventilátor, v bytě během několika desítek sekund vznikne podtlak. Ten snadno překoná přirozený tah komína, obrátí proudění v kouřovodu a začne nasávat prudce jedovatý oxid uhelnatý (CO) z hořící karmy přímo do interiéru.
Kombinovaný domácí hlásič oxidu uhelnatého a plynu včas varuje před nebezpečnou koncentrací spalin při nedostatečném větrání bytu.
Pokud máte v bytě spotřebič typu B, dodržujte tato bezpečnostní pravidla:
Nikdy neutěsňujte byt na doraz: Mezeru pod dveřmi ponechte jako bezpečnostní přívod vzduchu, případně do spodní části dveří či stěny instalujte certifikovanou větrací mřížku s předepsaným průřezem podle výpočtu revizního technika. Zakažte současný provoz odtahů: Nikdy nepoužívejte odtahovou digestoř ani podtlakový ventilátor ve chvíli, kdy běží plynový ohřívač vody. Povinně nainstalujte detektor CO: Každá domácnost s plynovým ohřevem by měla mít instalovaný certifikovaný hlásič oxidu uhelnatého (dle normy ČSN EN 50291) umístěný ve výšce dýchací zóny v místnosti se spotřebičem i v ložnici. Přehledný postup montáže ve 4 krocích
Pokud v bytě plyn nemáte nebo máte moderní uzavřený kondenzační kotel (spotřebič typu C), můžete se bez obav pustit do montáže samolepicí spodní lišty:
Důkladné odmaštění: Spodní hranu křídla očistěte od prachu a odmastěte hadříkem s technickým lihem. Nechte povrch 3 minuty odvětrat. Zkrácení na míru: Změřte šířku dveřního křídla mezi polodrážkami. Hliníkovou lištu zkraťte pilkou na kov, silikonové lamely zastřihněte ostrými nůžkami. Nalepení při zavřených dveřích: Dveře zavřete na kliku. Sejměte kousek ochranné fólie z lepicí pásky a lištu přiložte ke křídlu tak, aby se spodní břity či vlákna zlehka dotýkaly podlahy nebo prahu, ale nevytvářely mechanický odpor při pohybu. Postupně strhávejte pásku a lištu pevně přitlačujte. Zkouška chodu: Dveře několikrát otevřete a zavřete. Zkontrolujte, zda lišta nebrání hladkému zacvaknutí střelky zámku do protiplechu bez nutnosti tlačit na kliku.