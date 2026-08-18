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Spíte v létě s otevřeným oknem? V některých dnech si tím můžete pobyt v ložnici ložnici znepříjemnit

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Tropická noc v centru Prahy, okno dokořán, a ráno se probudíte unavenější než večer. Problém není jen v teple.
Vyčistěte záclony, aniž byste je museli sundávat: Lze to několika metodami

Vyčistěte záclony, aniž byste je museli sundávat: Lze to několika metodami

Zdroj: Foto: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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