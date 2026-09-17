Spisovna místo parkování v centru Olomouce? Magistrát hledá varianty, opozice návrh kritizuje

O projednávané úpravě parkovacích stání ve 2. podzemním podlaží budovy magistrátu označované Namiro, kterou před necelými dvěma lety koupilo město Olomouc za téměř 400 milionů korun, informoval před nedávnem na sociálních sítích Zdeněk Černohouz, dvojka olomoucké kandidátky ODS pro podzimní komunální volby.
„Prakticky všechny volební strany a hnutí budou v Olomouci slibovat víc parkovacích míst nebo aspoň lepší parkování. A já vám musím povědět, co mě šokovalo na majetkoprávní komisi města. Magistrát v podzemním parkovišti budovy Namiro zruší 21 parkovacích stání a udělá tam spisovnu. Říkal jsem si, že nám kolegové ze Správy nemovitostí Olomouc na konci funkčního období udělali v materiálech aprílový žert. Ale ona to bohužel byla pravda, a ještě to větší část komise podpořila,“ napsal na svém profilu Černohouz, který se nad konceptem pozastavil jako nad nejdražší spisovnou, kterou zná.
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Zároveň doplnil, že již dříve navrhoval, aby se režim parkoviště upravil a ve večerním a víkendovém období pomohlo například s parkováním při víkendových hokejových či fotbalových zápasech. „Rada města měla jiný názor a chtěla rejžovat,“ napsal představitel olomoucké opozice. „Vaše představa o ‚rejžování‘ je fakt vtipná,“ reagovala náměstkyně primátorky Kateřina Dobrozemská (ProOlomouc). „Fungování magistrátu vás nezajímá z principu, proto byste všechno prodávali nebo pronajímali. My se zajímáme o to, v jakých podmínkách zaměstnanci fungují. I když z toho nejsou body, ani šokující videa,“ dodala v komentáři.
Olomouc nechala prostory úřednické budovy Namiro částečně rekonstruovat, kapacitní požadavky jsou ale stále vysoké. „Umístění spisovny do prostor 2. podzemního podlaží je jednou ze zvažovaných variant. Potřeba řešit umístění spisovny vychází především z neustále se zvyšujících požadavků státu na výkon veřejné správy a z postupného přebírání další agendy městem. K těmto dokumentům a materiálům navíc potřebují úředníci napříč jednotlivými odbory přístup na každodenní bázi. Ve druhém podlaží se nacházejí parkovací místa využívaná jednak k dlouhodobému pronájmu, jednak pro potřeby města. Nadále zde však zůstává 46 volných parkovacích míst, která lze využít pro krátkodobý i dlouhodobý pronájem,“ upozornil tajemník olomouckého magistrátu Marek Černý.
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„Jako otázka, zda větší míru ochrany zaslouží magistrát a jeho úředníci nebo občané města a jejich potřeby, je opravdu asi pro někoho těžká k zodpovězení. O magistrát se zajímáme. Hlavně o úsporu nákladů s jeho chodem spojených, ale s tím souvisí i efektivní využívání majetku jeho nenechávání ladem,“ poznamenal Zdeněk Černohouz v reakci na komentář náměstkyně primátorky.
„Synergie nevzniká škrty, ale tím, že umožníte úředníkům pracovat a taky třeba když budou mít funkční počítače a spisovnu pod kancelářemi, a ne někde přes půl města. Tyhle věci v součtu velmi ovlivní kvalitu služeb pro občany města,“ upozornila Kateřina Dobrozemská.
Od ledna 2025 je pro veřejnost přístupných 148 parkovacích stání v prvním podzemním podlaží za zvýhodněnou cenu, první hodina krátkodobého stání vyjde na 20 korun. Parkoviště objektu na adrese Palackého 14 má celkem tři stovky míst.
Zda se skutečně promění část parkoviště ve spisovnu, bude ještě předmětem dalšího rozhodování vedení města. Prostor pro ukládání úředních dokumentů musí odpovídat příslušné legislativě. Podle zástupců radnice by bylo nutné zajistit splnění příslušných parametrů. „Spisovna v parkovací části budovy Namiro je jen jedna z variant, a ještě zdaleka ne ve fázi konkrétního plánu,“ podotkla Lenka Jedličková z oddělení komunikace a marketingu Magistrátu města Olomouce.