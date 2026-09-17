Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Spisovna místo parkování v centru Olomouce? Magistrát hledá varianty, opozice návrh kritizuje

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Spisovna magistrátu v podzemních garážích? Olomoucký magistrát hledá možnosti umístění skladu dokumentů, jedna z variant vyvolala živou diskuzi na sociálních sítích. Část parkovacích kapacit budovy Namiro v sousedství zimního stadionu by se v případě realizace mohla proměnit v místo pro uložení listin, zástupci opozice takovou vizi ale kritizují.
Spisovna místo parkování v centru Olomouce? Magistrát hledá varianty, opozice návrh kritizuje

Spisovna místo parkování v centru Olomouce? Magistrát hledá varianty, opozice návrh kritizuje

Zdroj: Pavel Snášel
Reklama
Další články z Hanácká Drbna
Zemřel Richard Morávek. Podnikatel z Hané měnil tvář Olomouce i dalších měst
Zemřel Richard Morávek. Podnikatel z Hané měnil tvář Olomouce i dalších měst
Jeseník podpoří dotacemi budoucí studenty medicíny a alergologickou ordinaci
Jeseník podpoří dotacemi budoucí studenty medicíny a alergologickou ordinaci

Až 15 tisíc korun na přípravné kurzy k přijímacím zkouškám dá město Jeseník místním studentům, kteří se...

Změna uzavírky na Pražské. Stavba na rušném tahu v Olomouci míří do finální etapy
Změna uzavírky na Pražské. Stavba na rušném tahu v Olomouci míří do finální etapy

Stavba nové světelné křižovatky na rušné výpadovce v Olomouci brzy vstoupí do další fáze. Po čtyřech...

Balíky slámy z umělecké instalace skončily v kašně v Olomouci
Balíky slámy z umělecké instalace skončily v kašně v Olomouci

Balíky slámy, které na náměstí Republiky v Olomouci tvořily uměleckou instalaci v rámci projektu s názvem...

Řidič v Olomouci nedobrzdil. Byla z toho nehoda tří aut
Řidič v Olomouci nedobrzdil. Byla z toho nehoda tří aut

Nepozornost pětatřicetiletého řidiče volkswagenu stála v Olomouci za nehodou tří aut. Muž nedobrzdil,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

Všechny články tohoto autora →
Hanácká Drbna
Další články z kategorie Olomoucký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníOlomoucký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.