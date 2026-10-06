Špindlerův Mlýn před volbami: starosta chystá trestní oznámení kvůli podezřelému přihlašování k pobytu

Špindlerův Mlýn se před komunálními volbami ocitl ve víru sporu, který přesahuje běžnou předvolební kampaň. Starosta Martin Jandura z uskupení Špindlerův Mlýn, Město s vizí, přichystal právní kroky poté, co se od začátku roku přihlásilo k trvalému pobytu v tomto tisícovém krkonošském středisku 40 nových lidí. Jedenáct z nich se přitom přihlásilo najednou v jediný pátek, a to na jedinou adresu.
„Jsem zvědavý, jak se těch 11 lidí vejde do bytu tři plus jedna. Jde o jasně účelovou věc s cílem zvrátit volby," prohlásil Jandura. Město je podle jeho slov připraveno podat trestní oznámení a starosta naznačil, že ví, kdo za hromadným přihlášením stojí, jen zatím nechce být konkrétní.
Na situaci upozornil Deník N, který zjistil, že deset z nově přihlášených se objevilo na kandidátních listinách. Šest z nich figuruje v uskupení Špindl žije!, které do voleb vede právnička Veronika Janoušek Rudolfová. Ta ale účelovost odmítá. Podle ní kandidáti ve Špindlerově Mlýně prostě žijí, jen tam dosud neměli formálně nahlášený pobyt, „protože to lidi občas neřeší," jak sama řekla pro Deník N.
Komunální volby se ve Špindlerově Mlýně uskuteční 9. a 10. října a kandiduje v nich rekordních sedm uskupení s celkem 105 jmény na listinách. Do patnáctičlenného zastupitelstva se tak utkají Nezávislí s podporou TOP 09 vedení Hynkem Dvořákem, zmíněný Špindl žije!, Šance pro město Tomáše Šidlíka, Doma ve Špindlu s lídrem Matějem Dunkou, Pro náš Špindlerův Mlýn Tomáše Vrabce, Město pro život Jaroslava Drhy a starostovo Město s vizí.
Předvolební atmosféra je podle Jandury mimořádně vyhrocená. Minulý týden se po městě objevily plakáty, které ho mají kompromitovat. „Cítím se tím velice poškozen," řekl starosta. Za celým napětím vidí zájem ovládnout radnici, protože nově zvolení zastupitelé budou rozhodovat o změně územního plánu, rozvoji skiareálu i podobě centra města.
Před čtyřmi lety zvítězilo ve Špindlerově Mlýně uskupení Pro náš Špindlerův Mlýn, post starosty ale získalo druhé Město s vizí. Jandura nyní obhajuje pozici v situaci, kdy povahu podniknutých právních kroků zatím blíže neupřesnil.
Zdroj: Deník N / ČTK