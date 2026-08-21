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Špinavý filtr v klimatizaci sežere až polovinu výkonu. Stačí 15 až 30 dní bez čištění a chladí jako rozbitá

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Dva týdny intenzivního letního provozu a síťka filtru vypadá jako hadr z vysavače. Výkon klimatizace mezitím tiše klesá a účet za elektřinu roste.
Domovní klimatizace

Domovní klimatizace

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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