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Spider-Man míří za Oscarem. Tom Holland si zahraje hollywoodskou legendu, která si ale film o sobě výslovně nepřála

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Tom Holland dostává jednu z nejzajímavějších rolí své kariéry. Zahraje si legendárního Freda Astaira a po jeho boku se objeví Sabrina Carpenter i Margaret Qualley. Připravovaný film má ale jeden pořádně pikantní háček – samotný Astaire si totiž podle dostupných informací nepřál, aby jeho život někdy
Spider-Man míří za Oscarem. Tom Holland si zahraje hollywoodskou legendu, která si ale film o sobě výslovně nepřála

Spider-Man míří za Oscarem. Tom Holland si zahraje hollywoodskou legendu, která si ale film o sobě výslovně nepřála

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 13.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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