Spider-Man míří za Oscarem. Tom Holland si zahraje hollywoodskou legendu, která si ale film o sobě výslovně nepřála

Tom Holland už dávno není jen Spider-Man. Herec se chystá na něco, co může výrazně ovlivnit jeho kariéru a přihrát mu i nominaci na Oscara. V připravovaném snímku o legendárním umělci Fredu Astairovi se představí v titulní roli a vlnit boky nebude rozhodně sám.
Do obsazení přicházejí
Margaret Qualley a Sabrina Carpenter. Zatímco Qualley ztvární jeho sestru Adele, Carpenter se objeví jako Ginger Rogers, s níž vytvořil jednu z nejslavnějších tanečních dvojic v historii Hollywoodu. Snímek zatím nemá oficiální název ani potvrzené datum premiéry, podle současných odhadů by se však mohl do kin podívat v roce 2028.
Tom Holland pod deštníkem s Rihannou
Málokdo ví, že než se Tom Holland stal megahvězdou současného Hollywoodu, začínal jako tanečník. V letech 2008 až 2010 hrál na londýnském West Endu hlavní roli v muzikálu Billy Elliot, kde měl možnost naplno předvést svůj talent. Legendární video, kde před svou budoucí manželkou Zendayou zatancoval choreografii hitu Umbrella od Rihanny, rotuje internetem dodnes. Stalo se tak v roce 2017 v televizní show Lip Sync Battle.
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Samotný herec ale dobře ví, že Astaire bude úplně jiný level. Jeho styl byl elegantní, přesný a na první pohled téměř bezpracný. Holland se proto vrací do studia a připravuje se na choreografie, které pro něj budou představovat úplně jiný druh výzvy než houpání se na pavučinách.
Podle svých slov plánuje odtančit všechny choreografie sám a pokud možno bez dublérů. Dokonce chce některé taneční sekvence natáčet v jediném záběru, podobně jako se točilo v době, kdy hvězda své nejslavnější choreografie skutečně předváděla.
Sabrina Carpenter bude Ginger Rogers
Příjemným překvapením v obsazení je Sabrina Carpenter, která před kamerou rozhodně není nováčkem. Popová hvězda, která v posledních letech zažívá obrovský úspěch hlavně v hudbě, hrála už v seriálu
Čára, ale také ve společensky významném dramatu o policejním násilí a rasismu s názvem Nenávist, kterou jsi probudila.
Zahraje si jednu z nejznámějších žen klasického Hollywoodu – Ginger Rogers, Fredovu dlouholetou taneční partnerku. Dvojice spolu vytvořila řadu legendárních filmových čísel a společně se objevila v několika zásadních muzikálech. Mezi jejich nejslavnější počiny patří například Veselý rozvod, Páni v cylindrech nebo Svět valčíků.
Rogers navíc nebyla pouze krásnou partnerkou, ale i mimořádnou herečkou, zpěvačkou a umělkyní. Její spolupráce s Astairem patří k nejvýraznějším kapitolám zlaté éry Hollywoodu. Ideální výběr představitelky? Vypadá to, že ano.
Foto: Netflix Margaret Qualley dostala roli, o které se tolik nemluví
Velkou výzvou bude jistě postava Adele, Fredovy starší sestry a jeho vůbec první taneční partnerky. Zahraje si ji Margaret Qualley – dcera
Andie MacDowell, která se v posledních letech na plátně objevuje čím dál častěji. Za zmínku stojí určitě oscarová Substance s Demi Moore.
Právě vztah Freda a Adele má být jedním z hlavních pilířů příběhu. Sourozenci spolu vystupovali už od dětství a prosadili se na Broadwayi i v londýnském West Endu. Adele je přitom dnes mnohem méně známá než její bratr. Režisér
Paul King upozornil na fascinující detail – nedochoval se žádný záznam jejího tance. Tvůrci tak budou muset její vystoupení z velké části znovu vytvořit. Foto: A Good Story Za filmem stojí režisér Paddingtona a Wonky
Na režisérské křeslo usedne Paul King, který má za sebou první dva díly medvídka
Paddingtona a také muzikálovou fantasy Wonka s Timothée Chalametem. King zároveň na scénáři spolupracoval se Stevenem Levensonem (tick, tick...BOOM!), Lee Hallem ( Rocketman) a Micahem Schraftem ( The Morning Show).
Základem je kniha The Astaires: Fred & Adele od Kathleen Riley, která se na projektu podílí také jako konzultantka příběhu a scénáře. A právě kniha může naznačit cestu, kterou by se mohl děj vydat. Nabízí se, že hlavní dějovou linkou bude vztah Freda s Adele a jejich společná cesta od dětských vystoupení přes Broadway až do Londýna.
Foto: Warner Bros./Vertical Entertainment Film proti vůli samotného Astairea
Je tu ale jedna zajímavost, která bije do očí. Podle
zveřejněných informací z roku 2025 ve své závěti Astaire uvedl, že nechce, aby byl jeho životní příběh převeden na stříbrné plátno. Jeho manželka Robyn následně producentce Amy Pascal napsala, že tuto vůli plně respektuje, a upozornila, že k připravovanému filmu neposkytla souhlas. Naopak jeho dcera Ava celou akci podporuje a jeho vnuk Tyler na něm působí jako konzultant a koproducent. Nezavání to rodinnými rozepřemi?
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Naskýtá se tedy hned několik otázek. Co všechno z Astairova života vlastně může snímek ukázat? Bude se držet především jeho kariéry a vztahu se sestrou Adele, nebo se dostane i k méně uhlazeným stránkám muže, který se stal jednou z největších hvězd Hollywoodu?
Foto: RKO Radio Pictures Zdroje: Variety, The Wrap, ABC News, TMZ, Independent, Vulture