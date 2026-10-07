Špenát a salát rostou i pod sněhem, když znáte pravidlo podzimního rychlení. Většina zahrádkářů sezónu ukončí zbytečně brzy

Září na českých zahrádkách často vypadá stejně: dýně leží ve sklepě, rajčata jsou na kompostu, rýč se zakusuje do vyklizené půdy. Zahrádkářský kalendář
Českého zahrádkářského svazu přitom v témže měsíci připomíná další výsev špenátu pro pozdní podzimní sklizeň. Srpen v něm patří listovému salátu, špenátu a polníčku. Kdo si nechá jeden nebo dva záhony stranou, může z nich trhat zelené listy v listopadu, v lednu i v březnu. Postup, kterému se říká podzimní rychlení, stojí na čtyřech krocích: zasít včas, vybrat mrazuvzdornou odrůdu, nechat rostliny před mrazy zesílit a ve správnou chvíli je přikrýt. Zbytek obstará zima sama. Proč špenát pod sněhem přežije mráz, který by rajče zabil za jedinou noc
Zahraniční univerzitní poradny řadí špenát mezi plodiny, které vydrží silný mráz pod −2,2 °C. Rostlina, která si na chlad postupně zvykla, podle Wisconsinské univerzity zvládne zhruba −6,7 až −10 °C. Salát je choulostivější, odborníci ho zařazují mezi plodiny snášející jen slabý mráz do −2,2 °C. Proto mu prospívá kryt.
Za odolností stojí proces, kterému botanici říkají aklimatizace. Jakmile podzimní teploty klesnou, ale ještě nezabíjejí, rostlina začne v buňkách hromadit rozpustné cukry, aminokyselinu prolin a ochranné bílkoviny. Přehledová studie v časopise New Phytologist popisuje, jak tyto látky stabilizují buněčné membrány a brání ledovým krystalům v ničivé práci. Právě proto chutnají přezimované listy špenátu sladčeji než ty z června.
Sníh v tom sehraje roli izolační přikrývky. Podle Oregonské státní univerzity funguje souvislá sněhová vrstva jako mulč, který drží teplotu u půdy stabilnější než mrazivý vzduch nad ní. Mnohem větší hrozbu představují holomrazy, kdy porost zůstane bez ochrany vystavený mrazu a větru.
V zimním záhonu se přitom prolínají tři odlišné režimy. Sklizeň přes zimu znamená, že rostliny dorostly do sklizňové velikosti už na podzim a zahrádkář z nich průběžně odebírá listy, jak mu počasí dovolí. Přezimování je strategie ozimých odrůd, které vstoupí do zimy jako malé růžice a naplno se rozjedou s prvním jarním sluncem. Vlastní přírůstek během prosincových dní, kdy slunce svítí sotva osm hodin, je minimální. Pod sněhem rostlina hospodaří s energií úsporně a na jaře z ní těží. Kdo chce sklízet v lednu, musí mít hotové rostliny už v listopadu.
Zdroj fotografie: Foto: Pexels Kalendář podzimního rychlení
Termín výsevu je nejtvrdší podmínka celé metody. Zpoždění o dva týdny může znamenat rozdíl mezi bohatou růžicí a drobnými lístky, které mráz spálí.
Plodina Výsev Sklizeň Špenát konec září až polovina října říjen až prosinec, přezimované rostliny na jaře Polníček srpen až říjen listopad až duben Ozimý salát Humil srpen až září, sadba začátkem října časné jaro
Na podzim 2026 to znamená mít osivo připravené už v srpnu. Sklizeň pak lze plánovat od listopadu 2026 do dubna 2027, samozřejmě podle průběhu zimy a nadmořské výšky. V nížinách a středních polohách dává metoda největší smysl. Na horách se vyplatí vysévat o týden až dva dřív a počítat s krytem. Polníček a špenát tam mají pod sněhem výrazně lepší vyhlídky než hlávkový salát ponechaný bez ochrany.
Záhon by měl být slunný, chráněný před větrem, humózní a hlavně dobře odvodněný. Stojící voda škodí víc než mráz. Vyvýšený záhon nebo alespoň lehce navršený hrbek zeminy odvede přebytečnou vláhu rychleji než rovná plocha v prohlubni.
Na prahu prvních mrazů přijde na řadu kryt. Britská zahradnická společnost RHS ve svém
návodu k zimnímu pěstování doporučuje tunýlky, pařeniště nebo netkanou textilii. Silnější textilie přidá asi 2 °C ochrany. Na prosincovou noc s −5 °C to stačí. Při dlouhém období s mrazem −15 °C by sama nestačila, tehdy pomůže sníh navrstvený navrch. Podle nás je nejjistější kombinace: včasný výsev, nízký kryt a sníh jako bonus. Winterriesen, Humil a polníček: zimní odrůdy, které koupíte v běžném zahradnictví
Na sortimentu se ukáže, jak daleko došlo české šlechtění. Exotiku z ciziny shánět nemusíte.
Špenát Winterriesen: SEMO ho nabízí pro jarní i podzimní výsev a uvádí, že spolehlivě přezimuje. Prodává se v hobby sáčcích po 2 g, firma má síť prodejen ve všech krajích. Salát Humil: ozimý hlávkový salát, podle prodejce Neoseeds dobře přezimuje ve volné půdě a odolává vymrzání. V katalogu MoravoSeed 2026/27 je veden pro období podzim až jaro s vegetační dobou 265 až 295 dní. Polníček (kozlíček): nejspolehlivější zimní salátová zelenina vůbec. Mrazuvzdorný, nenáročný, sklízí se od listopadu do dubna.
Humil si zaslouží zvláštní poznámku. Jde o dlouhodobou kulturu, kterou zahrádkář založí na podzim a sklidí v době, kdy obchody prodávají dovážené hlávky ze Španělska. Prosincovou úrodu od něj nečekejte. Odmění se v březnu a dubnu.
Kolik zeleniny vydá metr čtvereční zimní spíže
Orientační počty jsme odvodili z dostupných pěstitelských dat. Univerzita na Floridě uvádí u špenátu výnos zhruba 1,8 kg na tři metry řádku. Při rozestupu řádků 30 cm to vychází přibližně na 1,9 kg z metru čtverečního.
U salátu Humil počítá katalog MoravoSeed s 22 rostlinami na metr čtvereční a hlávkou o hmotnosti 200 až 225 g. Teoreticky tedy 4,4 až 5 kg na metr. Na hobby záhoně je rozumné odečíst rezervu na vymrzlé rostliny, okusy a menší hlávky, reálně tak můžete počítat se dvěma až třemi kilogramy.
Záhon o rozměrech 1 × 3 metry rozdělený mezi špenát a ozimý salát může dát šest až deset kilogramů listové zeleniny v měsících, kdy je čerstvá zelenina nejdražší. K tomu hrst polníčku na každý víkend.
Slimáci, plíseň a přemokřený záhon: hrozby, které rozhodnou o úspěchu
Nejvíc mladých výsevů v září zničí slimáci. RHS je označuje za hlavního škůdce sazenic a upozorňuje, že přemíra vody jim ještě nahrává. Zálivka patří na ráno, aby listy do večera oschly.
Ve vlhkém a dusném počasí se na salátových listech usazuje šedá plíseň, u špenátu hrozí plíseň špenátová. Prevence je jednoduchá: řidší spon, proudění vzduchu pod krytem, pravidelné odstraňování zažloutlých listů. Textilii je dobré za slunečných dní nadzvednout, aby se porost nezapařil.
Sklizeň má svá pravidla. Salátové listy se odřezávají při výšce kolem 10 cm, nejlépe vnější listy, aby srdéčko dál obrůstalo. Starší a vybíhající rostliny hořknou. Špenát chutná nejlépe jako mladý, po vytvoření květního stvolu kvalita rychle klesá. Po mrazivé noci se vyplatí počkat, až teplota vystoupí nad nulu a listy rozmrznou. Zmrzlé lístky se při doteku poškodí a osliznou.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková