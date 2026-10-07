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Špenát a salát rostou i pod sněhem, když znáte pravidlo podzimního rychlení. Většina zahrádkářů sezónu ukončí zbytečně brzy

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Špenát, polníček a ozimý salát snesou mráz kolem −10 °C a pod sněhovou peřinou vydrží až do jara. Klíčem je včasný výsev, skleník k tomu potřeba není.
Špenát a salát rostou i pod sněhem, když znáte pravidlo podzimního rychlení. Většina zahrádkářů sezónu ukončí zbytečně brzy

Špenát a salát rostou i pod sněhem, když znáte pravidlo podzimního rychlení. Většina zahrádkářů sezónu ukončí zbytečně brzy

Zdroj: Foto: Pixabay
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 07.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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