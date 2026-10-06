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Specialisté zásadně mění obsazení. Do týmu přichází slavný zpěvák i herecký talent

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Jedna z nejsledovanějších českých kriminálek současnosti míří již do své dvanácté řady, jejíž natáčení právě probíhá. Fanoušky hitu Specialisté ale bude tentokrát čekat řada změn. Mezi ty hlavní se bude počítat obměna ústředního týmu, do něhož nastoupí hned dvě nové tváře.
Specialisté zásadně mění obsazení. Do týmu přichází slavný zpěvák i herecký talent

Specialisté zásadně mění obsazení. Do týmu přichází slavný zpěvák i herecký talent

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.10.2026 11:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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