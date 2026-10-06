Specialisté zásadně mění obsazení. Do týmu přichází slavný zpěvák i herecký talent

Jedna z nejsledovanějších českých kriminálek současnosti míří již do své dvanácté řady, jejíž natáčení právě probíhá. Fanoušky hitu Specialisté ale bude tentokrát čekat řada změn. Mezi ty hlavní se bude počítat obměna ústředního týmu, do něhož nastoupí hned dvě nové tváře.
Specialisté
vyšetřují na televizních obrazovkách od roku 2017 a stali se jednou ze seriálových stálic televize Nova, na jejíž vysokou sledovanost se může stanice už pravidelně spolehnout. Herecké obsazení ústředního týmu špičkových kriminalistů se ovšem postupně obměňovalo a za dosavadních jedenáct sezón jsme mohli v kriminálce vidět např. Jakuba Štáfka
, Zuzanu Kajnarovou
, Marka Lamboru
či Jana Zadražila
. A k velkému hereckému zemětřesení přijde i ve dvanácté sérii, jejíž natáčení je v plném proudu.
Kriminální hit totiž po letech opouští Jiří Hána, jenž se vrátil do nekonečné Ulice, a Vojtěch Vodochodský z úspěšných Vln. Tvůrci ale na jejich místo vybrali velmi známé náhradníky. Tím prvním je mladý a talentovaný herec Vincent Navrátil, jenž o sebe dává v televizi v posledních letech vědět čím dál výrazněji. Ve Specialistech si zahraje mladého kapitána Adama Jelínka, který musí šéfa týmu, majora Strouhala s tváří Martina Dejdara, teprve přesvědčit, že má k této práci ty pravé předpoklady.
„Kupodivu hraji drzého člověka se smyslem pro humor. Nevím, jak je proboha napadlo obsadit do toho zrovna mě (smích). Mladého detektiva, který má ale kromě humoru i velkou empatii, dravost a snahu měnit zaběhlé postupy,“ popisuje svého nováčka Navrátil. Druhým novým příchozím je populární zpěvák, ale v neposlední řadě také skvělý a zkušený herec, Richard Krajčo. Ten si zahraje kapitána Libora Tomana, o jehož schopnostech naopak Strouhal nepochybuje, problémem se ale může brzy stát jeho minulost, která ho svého času dokonce stála místo mezi elitními kriminalisty.
„Hraji kapitána Libora Tomana, novou posilu týmu majora Strouhala. Je to policista, který se po několika letech vrací ke kriminálce, protože si prošel určitými problémy a démony, a je to pro něj nová příležitost. Myslím, že moje postava přinese do seriálu zajímavý osobní příběh,“ uvedl Richard Krajčo. Kromě nováčků a Martina Dejdara pak v nové sezóně opět uvidíme i Patricii Solaříkovou. Zda si seriál i s novým týmem udrží nadstandardní sledovanost okolo milionu diváků, uvidíme na TV Nova dle všeho v příštím roce.
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Zdroj: TV Nova