Specialisté z devíti zemí kontrolují na D5 přepravu nebezpečných látek, závady našli u téměř poloviny aut

Na odpočívce Šlovice na 83. kilometru dálnice D5 se od úterý koncentrují inspektoři silniční dopravy z devíti evropských zemí. Jejich cílem jsou vozidla přepravující nebezpečné látky, u nichž prověřují dodržování mezinárodní dohody ADR. Ta stanovuje přísné požadavky na technický stav vozidel, cisterny, obaly, označení nákladu, bezpečnostní výbavu, dokumentaci i způsob uložení a upevnění přepravovaného materiálu.
Odborný poradce Inspekce silniční dopravy (INSID) Josef Matěj upozornil, že řada závad není na první pohled patrná a jejich odhalení vyžaduje specializované znalosti. Přeprava nebezpečných látek patří podle jeho slov k nejnáročnějším druhům silniční dopravy vůbec. Vedle českých inspektorů se na D5 sešli zástupci z Francie, Německa, Nizozemska, Lucemburska nebo Polska. Pro INSID, která vznikla loni, jde o první podobnou mezinárodní akci na českém území. Společné kontroly tohoto typu se v Evropě konají od roku 2018 zpravidla dvakrát ročně a slouží také ke sdílení zkušeností mezi národními organizacemi.
Již za první dvě a půl hodiny inspektoři prošli 15 vozidel a u sedmi z nich narazili na problémy. Nejčastěji chyběla povinná výbava nebo nebyly v pořádku doklady. Mluvčí INSID Monika Balšánková uvedla, že zatím nejzávažnější pochybení se týkala přepravy toxických, hořlavých a environmentálně nebezpečných látek, konkrétně jejich nesprávného uložení a nedostatečného zajištění proti pohybu.
Inspektoři se zaměřují především na vozidla označená oranžovou tabulkou s černými číslicemi na přední masce a zádi, což signalizuje přepravu látek spadajících pod ADR. Ta rozděluje nebezpečné látky do devíti tříd nebezpečnosti. Vozidla musí nést také kosočtvercové cedule s příslušnými piktogramy.
Jedna kontrola trvá odhadem 45 minut. Matěj popsal, co vše inspektoři sledují: u cisterny převážející zahřáté látky měří teplotu vnějšího pláště, která nesmí překročit 60 stupňů, kontrolují těsnost nádrže i stav elektroinstalací. Pod režim ADR mohou spadat i zdánlivě běžné věci, jako jsou čisticí prostředky nebo kapaliny do ostřikovačů, pokud jsou převáženy ve velkých objemech. Nebezpečné látky lze přepravovat i osobním autem, typicky jde o radiofarmaka nebo součásti lékařských přístrojů s nízkým poločasem rozpadu.
Za porušení předpisů může INSID uložit řidiči pokutu přímo na místě, závažnější případy putují do správního řízení. Tam hrozí dopravci pokuta až 700 000 korun, řidiči pak až 50 000 korun. Při závažných závadách inspektoři zakáží další jízdu. Kontroly na D5 pokračují ve středu, přičemž k inspektorům se připojila hasičská chemická laboratoř z Třemošné.
Od svého vzniku před třemi měsíci zkontrolovala INSID na dodržování pravidel ADR celkem 970 vozidel. Závady zjistila u 44 z nich, přičemž v 18 případech zakázala řidičům pokračovat v jízdě.
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