Špatné zprávy: seniory čeká nejnižší valorizace v historii. Takhle nízkou částku jim ještě nikdy nepřidali

Lednová valorizace patří k věcem, na které čeští senioři každý rok čekají. Příští rok je ale nejspíš tak úplně nepotěší. Základní výpočet zvýšení penzí vychází výrazně níž než v předchozích letech a o tom, jestli si vláda nakonec přisadí, se teprve povede spor.
Základní výpočet vychází zhruba na 300 korun
Podle současných propočtů ministerstva práce a sociálních věcí by se řádná valorizace od ledna 2027 mohla u průměrného důchodu pohybovat kolem 300 korun měsíčně. Šlo by o jedno z nejskromnějších přidání za posledních zhruba deset let.
Pro srovnání stačí připomenout letošní leden. Tehdy se průměrná penze zvedla o 668 korun, tedy zhruba dvakrát víc, než se čeká pro příští rok. Pro člověka, který každou korunu obrací, je takový rozdíl znát v běžném rozpočtu na energie i na potraviny.
Důležité je, že tohle číslo zatím není konečné. Výslednou částku ovlivní ještě aktuální data o mzdách a definitivní podobu valorizace ministerstvo oznámí až v září. Odhad se navíc přes léto několikrát měnil a do zveřejnění finálních parametrů se ještě může posunout.
Za skromným přidáním stojí nižší inflace
Každoroční zvyšování penzí má pevná pravidla daná zákonem o důchodovém pojištění. Jak vysoké přidání bude, ovlivňují hlavně dva ukazatele, tedy růst cen a vývoj mezd. V minulých letech hnala penze nahoru vysoká inflace, protože důchody musely dorovnávat prudké zdražování, a přidání tak bývalo citelně vyšší.
Teď se růst cen zklidnil, takže je co dorovnávat míň a automatické přidání se scvrkává. Do výpočtu přitom vstupuje takzvaná důchodcovská inflace, která se od té běžné liší. Sleduje výdaje typické pro seniory, takže větší váhu tu mají třeba léky a zdraví, zatímco náklady na pořízení vlastního bydlení do ní nespadají. Když jsou právě tyhle ceny klidnější, projeví se to v nižším zvýšení penzí.
Zklidněný růst cen znamená, že automatické přidání k důchodům vychází níž než v předchozích letech. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Základní výměra důchodu, kterou dostávají všichni ve stejné výši, se odvíjí od průměrné mzdy. Procentní část důchodu pak reaguje na zmíněnou inflaci. Mzdy se do výpočtu promítají zatím jen částečně, i když se to má do budoucna změnit ve prospěch seniorů. Na výsledné částce se ale taková úprava projeví až za několik let.
Juchelka chce přidat víc, koalice se pře
Samotnému ministrovi práce a sociálních věcí Aleši Juchelkovi přijde přidání kolem 300 korun nízké. Zákon přitom vládě umožňuje sáhnout nad rámec základního výpočtu a přidat důchodcům víc prostřednictvím nařízení. Juchelka tohoto prostoru chce využít a průměrné zvýšení posunout zhruba k 600 korunám.
„Takže tam určitě nějaký polštář je a budeme o tom jednat […],“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka. Kabinet ale zatím žádné takové navýšení neschválil a opatrná je i ministryně financí Alena Schillerová. Připouští, že prostor pro štědřejší zvýšení existuje, konkrétní sumu ale odmítá jmenovat, dokud nebudou hotové finální propočty.
S vyšším přidáním ale nesouhlasí všichni koaliční partneři. Odmítají ho Motoristé. Předseda sněmovního rozpočtového výboru Vladimír Pikora oponuje, že o výši penzí má rozhodovat pevně nastavený vzorec bez ohledu na aktuální politické tlaky. Varuje zároveň před tím, jak by štědřejší varianta zatížila veřejné finance. Jednou zvednutá penze totiž není záležitost jediného ledna, protože z vyššího základu se počítají i všechny další roky.
Jak se jednotlivé částky liší, ukazuje následující přehled:
Valorizace Zvýšení průměrného důchodu Letošní leden 2026 668 Kč Leden 2027 (základní výpočet) kolem 300 Kč Leden 2027 (Juchelkův návrh) zhruba 600 Kč Jasno bude nejpozději v září
Klíčové pro seniory zůstává, že poslední slovo zatím nepadlo. Výsledná částka závisí na mzdových datech i na tom, jestli vláda využije vyšší variantu. Valorizaci vláda stanovuje nařízením, které musí schválit do konce září, a právě tehdy ministerstvo zveřejní konečné parametry. Napětí mezi základním výpočtem a snahou přidat víc se tak rozhodne během několika týdnů.
K lednu 2027 se navíc chystají i další úpravy důchodového systému. Jinak se má počítat například výchovné, tedy přídavek za vychované děti, který se promítá do každoroční valorizace. Senioři by proto neměli propadat panice kvůli číslu, které koluje médii. Rozumnější je počkat na zářijové rozhodnutí, protože do té doby zůstávají všechny částky jen předběžné.
Zdroje: https://ceskeduchody.cz/zpravy/ales-juchelka-zverejnil-vypocet-valorizace-duchodu-2027, https://www.denik.cz/ekonomika/ekonomika-vyssi-duchody-od-ledna-valorizace-seniori-ales-juchelka.html, https://www.techzpravy.cz/valorizace-2027-prumerny-duchod-muze-podle-odhadu-vzrust-jen-o-220-az-240-korun, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-155, https://www.centrum.cz/clanek/seniori-se-dockaji-nejnizsi-valorizace-duchodu-takova-castka-jeste-nikdy-nepadla-263468