Špatné zprávy před zimou 2026: Meteorologové varují před velkým nebezpečím, které hrozí hlavně nepřipraveným

El Niño může ovlivnit počasí i v Evropě. Aktuální předpověď naznačuje podprůměrné sněžení v prosinci a lednu a lepší sněhové podmínky v únoru.
Počasí ve světě může během letošní zimy ovlivnit sílící jev El Niño. Meteorologové jeho vývoj sledují už několik měsíců a upozorňují, že
může měnit charakter počasí v různých částech planety. Na situaci reaguje také Velká Británie, kde úřady připravují doporučení pro případ náročnější zimy. Změny se přitom mohou projevit i ve střední Evropě. Aktuální výhled naznačuje, že únor by mohl přinést víc sněhu než první část zimy. První měsíce zimy mohou být sušší, únor přinese sníh
El Niño je přirozený klimatický jev spojený s oteplováním povrchových vod v části Tichého oceánu. Jeho dopady se mohou projevit změnami počasí i tisíce kilometrů daleko. Britský ministr pro bezpečnost Dan Jarvis proto podle britských médií připravuje informační kampaň, která má lidem poradit,
jak se na případné problémy během zimy připravit. „ Myslím, že se musíme na zimu připravit. Uvidíme, jaké bude počasí, ale s největší pravděpodobností budeme muset v průběhu nadcházející zimy čelit řadě výzev,“ uvedl podle deníku Mirror.
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Podle aktuálního výhledu portálu Severe Weather se změny mohou dotknout také střední Evropy. První část zimy má být v Česku spíše chudší na sníh, zejména v prosinci a lednu. Výraznější obrat by mohl přijít v únoru,
kdy modely naznačují více sněhových srážek. „ Celkově není předpověď pro sněžení nijak zvlášť silná, zářijový vývoj výhled ale zlepšuje. Zatímco na dalekém severu, severozápadě a jihozápadě stále pozorujeme podprůměrné sněžení, v centrálních částech se začínají objevovat oblasti s nadprůměrným sněžením,“ uvedli meteorologové.
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Pro Česko tak současný výhled počítá s podprůměrným množstvím sněhu v prosinci a lednu, zatímco únor by mohl být výrazně víc zimní. Nejvíce sněhových srážek modely
očekávají na západě a východě republiky. Jde ale o dlouhodobý výhled, který se může v dalších týdnech ještě měnit. Na SvětěKreativity.cz jsme také psali o předpovědi počasí do konce podzimu.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu
Mirror, SevereWeather
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