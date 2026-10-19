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Špatná zpráva pro živnostníky v ČR: od ledna se jim zase zvednou zálohy a připlatí si 458 Kč

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Kdo si v létě s úlevou snížil trvalý příkaz na pojistné, bude ho v lednu zase přepisovat. Nový rok přinese podnikatelům s nejnižšími odvody další zdražení. Na kolik přijdou nové zálohy, proč rostou a koho se změna vůbec netýká? Nová čísla platí od lednové zálohy Od 1. ledna 2027 zaplatí živnostník s hlavní činností na […]
Špatná zpráva pro živnostníky v ČR: od ledna se jim zase zvednou zálohy a připlatí si 458 Kč

Špatná zpráva pro živnostníky v ČR: od ledna se jim zase zvednou zálohy a připlatí si 458 Kč

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 19.10.2026 06:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů UdálostiExtra

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