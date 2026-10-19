Špatná zpráva pro živnostníky v ČR: od ledna se jim zase zvednou zálohy a připlatí si 458 Kč

Kdo si v létě s úlevou snížil trvalý příkaz na pojistné, bude ho v lednu zase přepisovat. Nový rok přinese podnikatelům s nejnižšími odvody další zdražení. Na kolik přijdou nové zálohy, proč rostou a koho se změna vůbec netýká?
Nová čísla platí od lednové zálohy
Od 1. ledna 2027 zaplatí živnostník s hlavní činností na minimální záloze na sociální pojištění 5 281 Kč měsíčně. Minimum na zdravotní pojištění ve stejném termínu stoupne na 3 488 Kč. Dohromady tedy v roce 2027 odejde při běžném minimu každý měsíc na pojistném 8 769 Kč.
Proti současnému stavu to znamená o 458 Kč měsíčně víc. Od 1. července 2026 totiž činí minimální záloha na sociální pojištění 5 005 Kč. Na zdravotní pojištění se po celý rok 2026 platí nejméně 3 306 Kč, takže v součtu dnes odchází 8 311 Kč měsíčně.
Přečtěte si také: Policie popsala, jak probíhá nový podvod cílený na seniory. I ti nejchytřejší můžou přijít o téměř 300 000 Kč
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Minimální měsíční záloha Dnes (od 1. července 2026) Od 1. ledna 2027 Rozdíl Sociální pojištění 5 005 Kč 5 281 Kč +276 Kč Zdravotní pojištění 3 306 Kč 3 488 Kč +182 Kč Celkem 8 311 Kč 8 769 Kč +458 Kč Za růstem stojí průměrná mzda
Výši minimálních záloh určují zákony o pojistném, které ji pevně navazují na průměrnou mzdu. Ta se pro potřeby pojistného počítá z údajů, které každý rok stanoví vláda svým nařízením. Jakmile se průměrná mzda zvedne, posune se automaticky nahoru i nejnižší povinný odvod.
Pro rok 2027 jsou potřebné parametry v nařízení vlády už schválené, takže nové částky nejsou odhadem a podnikatelé s nimi můžou počítat.
Přečtěte si také: Ani punčochy, ani silonky. Češky letos na podzim našly elegantní alternativu v podobě podkolenek z Japonska Půl roku úlevy a pak zase nahoru
V první polovině roku 2026 platili živnostníci na sociálním pojištění ještě víc, protože nižší zálohy podle novely zákona schválené parlamentem platí až od července. Lednové zdražení tak sociální pojištění na úroveň ze začátku roku 2026 nevrátí.
Pro rodinný rozpočet je ovšem rozhodující srovnání s tím, co podnikatel posílá dnes. A to po Novém roce znamená citelně vyšší měsíční výdaj, se kterým je dobré počítat hned od prvního měsíce. Minimum platí podnikatelé s nižším vykázaným ziskem, takže i tento rozdíl ve svém měsíčním rozpočtu poznají.
Koho se zvýšení týká a koho ne
Vyšší minimum zaplatí podnikatelé, kterým ze skutečného zisku vychází nižší záloha, než je povinná hranice. Při hlavní činnosti se mu nevyhnou ani v roce, kdy vydělají velmi málo nebo skončí ve ztrátě. Kdo má zálohy vypočtené ze zisku nad tímto minimem, platí dál svou dosavadní částku a lednová změna ho nemusí trápit.
Přečtěte si také: Česnek zasaďte do konce října. Stačí dát největší stroužek do jamky a v létě sklidíte palice jako pěst Minimální zálohy platí při hlavní činnosti i podnikatel, kterému se v daném roce nedaří a vydělá jen málo. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Změna se týká rovněž paušalistů. Měsíční platba v prvním pásmu paušální daně se odvozuje od minimálních záloh na pojistné, takže od ledna vzroste spolu s nimi.
Nováčci a podnikání při zaměstnání
Výjimku mají začínající podnikatelé. Kdo začal podnikat po nejméně pěti letech bez živnosti, nemusí v roce zahájení a v roce následujícím posílat zálohy na sociální pojištění vůbec a pojistné doplatí až po podání přehledu. Kdo předtím nepodnikal aspoň 20 let, platí v prvních třech letech nižší minimum na sociální pojištění. Minimální zálohy na zdravotní pojištění se ale týkají i začínajících podnikatelů.
Jinak je to u lidí, pro které je podnikání jen vedlejší činností, nejčastěji vedle zaměstnání. U sociálního pojištění pro ně platí vlastní pravidla s výrazně nižším minimem. Minimální zálohu na zdravotní pojištění obvykle platit nemusí, protože pojistné za ně odvádí zaměstnavatel nebo stát.
Přečtěte si také: Volno v roce 2027: Kdo si vezme jen 3 dny dovolené, bude mít 9 dní volna. Stačí to chytře naplánovat Dva trvalé příkazy a přeplatek za první pololetí
Trvalý příkaz se sám nepřepíše. Sociální pojištění jde na účet správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojištění zdravotní pojišťovně, obě platby je tedy potřeba upravit zvlášť. Kdo v lednu pošle starou částku, zaplatí méně, než má. Chybějící rozdíl pak musí doplatit. Když to neudělá včas, hrozí mu i penále.
Trvalé příkazy na sociální a zdravotní pojištění je potřeba upravit každý zvlášť, a to už pro lednové zálohy. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
„Důležité je upravit trvalé příkazy už pro lednové zálohy,“ uvedla pro Deník.cz Jana Jáčová, zakladatelka společnosti UOL Účetnictví. Podle ní nemá smysl změnu odkládat na dobu, kdy se podávají přehledy.
Novela sice snížila minimum na sociálním pojištění zpětně pro celý rok 2026, zálohy za leden až červen se ale ještě platily v původní výši. Podnikatelé, kteří v prvním pololetí odváděli starou částku, proto mají přeplatek. Paušalisté ho řeší s finančním úřadem, ostatní se správou sociálního zabezpečení, kam můžou poslat písemnou žádost o vyplacení, a to nejpozději do 31. prosince 2026. Pokud ji nepošlou, správa zaplacené zálohy započítá až při ročním vyúčtování podle přehledu o příjmech a výdajích za rok 2026.
Přečtěte si také: Zastrčte tričko jen z 1 strany. Stylistky prozrazují, že to opticky zeštíhlí
Zdroje: https://www.e15.cz/minimalni-zalohy-osvc-socialni-pojisteni-2027, https://www.e15.cz/minimalni-zalohy-osvc-zdravotni-pojisteni-2027, https://www.cssz.gov.cz/zalohy-na-pojistne-na-duchodove-pojisteni, https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sb/2026/177, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-589, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-592, https://www.banky.cz/clanky/pausalni-dan-2027-prvni-pasmo-9-662-kc-druhe-a-treti-beze-zmeny/, https://www.finance.cz/aktuality/od-1-cervence-klesnou-osvc-minimalni-zalohy-na-socialni-pojisteni-o-kolik-si-snizit-trvaly-prikaz/, https://www.denik.cz/ekonomika/cesko-ekonomika-zivnostnici-minimalni-zalohy-pro-osvc-v-lednu-vzrostou/