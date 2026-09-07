Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Špatná zpráva pro nájemníky: od října se mění 1 položka ve vyúčtování a týká se skoro každého bytu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Od 1. října 2026 se mění pravidla, podle kterých stát stanovuje uznatelné náklady na nájemní bydlení. Dosavadní tři kategorie obcí nahradí mnohem podrobnější členění podle jednotlivých okresů. Změna se promítne do výpočtu dávky státní sociální pomoci.
Špatná zpráva pro nájemníky: od října se mění 1 položka ve vyúčtování a týká se skoro každého bytu

Špatná zpráva pro nájemníky: od října se mění 1 položka ve vyúčtování a týká se skoro každého bytu

Zdroj: Shutterstock
Reklama
Další články z EXTRAINFO.cz
Zahrádkáři teď můžou dostat pokutu až 2 500 Kč za tuhle 1 věc, kterou dělá skoro každý soused
Zahrádkáři teď můžou dostat pokutu až 2 500 Kč za tuhle 1 věc, kterou dělá skoro každý soused
Ani ocet, ani soda. Zrcadlo bude bez šmouh díky 1 věci, kterou máte doma v koupelně
Ani ocet, ani soda. Zrcadlo bude bez šmouh díky 1 věci, kterou máte doma v koupelně

Na dokonale lesklé zrcadlo nemusíte vytahovat ocet, jedlou sodu ani speciální čistič skla. Překvapivě dobře...

Čechům ubývá na výplatní pásce jedna položka, o které vůbec netuší. Stačí 1 telefonát a mají o 380 Kč víc
Čechům ubývá na výplatní pásce jedna položka, o které vůbec netuší. Stačí 1 telefonát a mají o 380 Kč víc

Výplatní pásku řada lidí kontroluje jen podle konečné částky, která dorazí na účet. Mezi jednotlivými...

Čerpací stanice začaly prodávat více naředěný benzin. Majitelům některých aut může hrozit drahá oprava
Čerpací stanice začaly prodávat více naředěný benzin. Majitelům některých aut může hrozit drahá oprava

Levnější palivo nemusí být výhodou pro každého. Ve Spojených státech se kvůli vysokým cenám benzinu...

Mnoho Čechů už brzy může přijít o svůj řidičský průkaz. Většina z nich nekontroluje klíčové informace
Mnoho Čechů už brzy může přijít o svůj řidičský průkaz. Většina z nich nekontroluje klíčové informace

Platnost řidičského průkazu do konce roku skončí více než 243 tisícům lidí v Česku. Řada z nich přitom...

Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

Všechny články tohoto autora →
EXTRAINFO.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.