Špatná zpráva pro české domácnosti: elektřina a plyn se budou zase zdražovat. Může to stát i 30 % navíc

Ceny energií po divokých letech konečně spadly a spousta domácností si oddechla. Klid ale nejspíš dlouho nevydrží. Na trh míří nová vlna zdražování, kterou tentokrát rozjede rozhodnutí Evropské unie. Kdo topí plynem, měl by zpozornět už teď.
Levné energie končí, přichází obrat
Obchodní ceny elektřiny a plynu se letos drží nejníž za poslední čtyři roky. Dodavatelé i tak zůstávají opatrní, protože do ceníků pořád promítají dráž nakoupené kontrakty z minulosti. Většina odborníků navíc čeká, že prostor pro další výrazné zlevnění je už prakticky vyčerpaný a ceny v příštích letech spíš porostou.
Za očekávaným růstem stojí hlavně nové unijní pravidlo. Od roku 2028 se má rozjet takzvaný systém ETS 2, tedy druhá vlna emisních povolenek. Původně měl začít platit už v roce 2027, státy včetně Česka ho ale odsunuly o rok.
Přečtěte si také: Vyhlašujeme nejlepší místa na dovolenou v září. V Egyptě je i na podzim jako v létě Za dražším plynem stojí nové emisní povolenky
Emisní povolenky fungují jednoduše. Kdo spaluje fosilní paliva a vypouští oxid uhličitý, platí za to. Dosud se to týkalo hlavně velkých elektráren a továren, nově dopadnou povolenky i na plyn na topení a vaření, na uhlí a na pohonné hmoty.
Nové emisní povolenky ETS 2 dopadnou i na plyn na topení a vaření a dodavatelé je promítnou do cen pro domácnosti. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Domácnosti přitom žádnou povolenku samy nekupují. Povinnost dostanou dodavatelé plynu, kteří ale náklad promítnou do ceny pro koncového zákazníka.
O kolik přesně, to dnes nikdo jistě neřekne, protože všechno závisí na budoucí ceně povolenky. Podle energetického experta Jiřího Gavora by při ceně kolem 45 eur za tunu mohla samotná cena plynu vyskočit zhruba o 20 až 30 procent. Zrovna hodnotu 45 eur nastavil Evropský parlament v září 2026 jako brzdu. Kdyby ji cena povolenky prolomila, na trh se automaticky pustí další povolenky, aby růst zchladily. Pokud by přesto zdražila víc, může být nárůst ještě citelnější.
Přečtěte si také: Lidé, kteří nakupují na Temu a Shein mají smůlu. Balíčky se zase zdraží kvůli novému poplatku Elektřina jde vlastní cestou
Obava, že povolenky zvednou přímo i účty za elektřinu, potřebuje upřesnit. Výroba elektřiny spadá pod starší systém povolenek už dlouho, takže ETS 2 se jí přímo netýká. Regulovaná složka ceny elektřiny pro domácnosti se pro rok 2026 dokonce snížila, protože stát převzal financování podpory obnovitelných zdrojů a domácnosti tento příspěvek už neplatí.
Tlak na dražší elektřinu ale nemizí. Přichází odjinud, hlavně z velkých investic do modernizace distribučních sítí a nepřímo i z dražšího plynu, který přes celkovou inflaci žene náklady nahoru v celé ekonomice.
Kolik si připlatíte a koho to bolí nejvíc
Dopad se dům od domu hodně liší, protože rozhoduje hlavně spotřeba. Pro běžný dům, který topí plynem, může jít odhadem o několik tisíc korun ročně navíc, a čím výš cena povolenky vyšplhá, tím citelnější účet přijde. Kdo protopí hodně ve velkém a špatně zatepleném domě, připlatí si nejvíc, úsporné domácnosti přirážku skoro nepoznají.
Přečtěte si také: Ani ocet, ani soda. Zažraná špína ve spáře mezi dlaždicemi zbělá sama, když ji přes noc potřete peroxidem vodíku
Poznáte to navíc až se zpožděním, protože povolenky se do peněženky promítnou teprve ve vyúčtování za rok, kdy systém naběhne.
Co můžete udělat už teď
Dobrá zpráva je, že bránit se dá začít hned a levně. Nejdřív si projděte, kolik plynu a elektřiny za rok reálně protopíte, a najděte v domě slabá místa, kudy uniká teplo. Utěsnění oken, lepší nastavení topení nebo zateplení nejslabšího místa domu zaberou dřív a jistěji než čekání na cenu povolenky.
Protože jsou obchodní ceny teď nízko, řada poradců radí výhodnou fixaci na dva až tři roky. Domácnost tím zamkne dnešní cenu komodity a klidněji přečká období nejistoty kolem povolenek. Velké investice do tepelného čerpadla nebo fotovoltaiky pak mají smysl tam, kde se vyplatí i bez ohledu na povolenky.
Přečtěte si také: Octomilky v Česku zase řádí. Tahle jednoduchá past z octa a jaru vás jich zbaví
„Nejšetrnější energie je totiž ta, kterou domácnost vůbec nemusí spotřebovat,“ uvedl Viktor Procházka, zástupce ředitele české pobočky společnosti Yello. Kdo sníží spotřebu, bude na každé budoucí zdražení méně citlivý.
Zdroje: https://www.finance.cz/553410-ceny-plynu-a-elektriny-vyvoj/, https://vytapeni.tzb-info.cz/28962-emisni-povolenky-pro-domacnosti-zdrazi-eu-ets2-plyn-a-uhli-az-o-ctvrtinu, https://cnn.iprima.cz/nove-emisni-povolenky-zacnou-platit-v-roce-2027-vyrazne-se-prodrazi-vytapeni-nebo-nafta-476467, https://eru.gov.cz/eru-vydal-zmenovy-cenovy-vymer-kterym-upravuje-regulovane-ceny-na-rok-2026, https://zpravy.kurzy.cz/813241-plyn-pro-domacnosti-od-roku-2027-zdrazi-kvuli-novemu-ekologickemu-poplatku-k-cemu-dojde-v-ets-ii-a/, https://feedit.cz/2026/09/17/ets-2-bez-straseni-co-domacnosti-ceka-a-co-mohou-udelat-uz-dnes/