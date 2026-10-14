Spása pro bolavé klouby se skrývá v podzemí Jáchymova. Zapomenutý zázrak ulevuje od bolesti

Jáchymov leží v malebném stínu Krušných hor a ukrývá ojedinělý světový klenot. Léčebné lázně Jáchymov se zrodily na počátku 20. století a dodnes těží ze síly pramenů v hlubinách starého stříbrného dolu. Návštěvníci sem jezdí za uvolněním bolavého těla i objevováním fascinující hornické historie.
Vznik evropského luxusu
Dlouhá staletí město těžilo z dobývání stříbra a drahých kovů. Právě z této oblasti pochází stříbrná mince tolar, která dala název americkému dolaru. Zdejší materiály posloužily i pro objevy slavné badatelky Marie Curie Sklodowské. V roce 1906 položili důlní inženýr Josef Štěp a lékař Leopold Gottlieb základy prvnímu radonovému zařízení na světě. Během úvodní sezony přijelo za péčí třicet hostů. Poptávka obrovsky rostla a původní lázeňská budova z roku 1911 záhy přestala stačit.
Akciová společnost v čele s vlasteneckým hrabětem Silva Taroucou proto vybudovala honosný Radium Palace. Stavba za třináct milionů rakouských korun vyrostla na místě někdejšího zájezdního hostince Na Železném vršku a okamžitě se zařadila mezi deset nejkomfortnějších hotelů tehdejší Evropy. Pokoje nabízely na svou dobu nevídaný luxus v podobě teplé vody a elektrického zařízení k přivolání personálu.
Prostředí plné elegance lákalo mimořádně významné osobnosti. Prezident Tomáš Garrigue Masaryk tu v roce 1930 oslavil své osmdesáté narozeniny. Mezi vážené hosty patřil baron Rothschild, hudební skladatel Richard Strauss, malíř Max Švabinský nebo spisovatelé Alois Jirásek a Eduard Bass.
Oživení po hubených letech
Další rozvoj areálu podpořilo otevření Radiologického pavilonu a převzetí státem v roce 1924. Do města následně třikrát zavítal i prezident Edvard Beneš. Úspěšné období však krutě narušila druhá světová válka a připojení pohraničí k nacistickému Německu. Radium Palace se stal pobočkou berlínské nemocnice a sloužil jako vojenský lazaret. Následný nástup komunistického režimu přinesl útlum lázeňské péče kvůli masivní těžbě uranu.
Oživení přišlo až v 60. letech a vyvrcholilo výstavbou sanatoria pojmenovaného po akademiku Františku Běhounkovi. Dnešní moderní komplex tvoří řada budov včetně prostorného sanatoria Curie a disponuje více než tisícovkou lůžek. Vlastnictví areálu převzal v roce 2021 investor Alí Fardán ze Spojených arabských emirátů a následně přešlo pod společnost Al Fardan Investments Limited. Ročně sem přijede načerpat nové síly kolem šestnácti tisíc lidí.
Úleva pro klouby i nervy
Základem tělesných terapií je radioaktivní voda čerpaná z nejhlubšího patra dolu Svornost. Prameny Běhounek, Curie a C jedna putují potrubím přímo do rehabilitačních budov. Voda se pouze ohřívá a působí na lidský organismus výrazným analgetickým efektem. Lékaři se zaměřují primárně na potíže pohybového aparátu a poruchy látkové výměny.
Ozdravné koupele ulevují lidem s těžkou dnou, záněty nervů, Bechtěrevovou chorobou nebo Raynaudovou nemocí. Ve specifických případech přichází na řadu brachyradiumterapie postavená na přímém ozařování kůže ze dvoucentimetrové vzdálenosti po dobu několika hodin.
Součástí postupů je masírování a cvičení v bazénu. Specialisté zavedli i regenerační pobyty pro pacienty bojující s přetrvávající únavou a svalovou slabostí po těžkých respiračních infekcích. Pomáhají jim uhličité koupele, oxygenoterapie a inhalace. Pozadu nezůstávají ani technologické inovace a spolupráce s Institutem lázeňství a balneologie. Pacient trénuje jemné motorické úkony se speciálními brýlemi pro virtuální realitu pod bedlivým dohledem fyzioterapeuta.
Objevování podzemních šachet
Zájemci o hornickou historii zapsanou na seznamu UNESCO nacházejí bohaté vyžití v prohlídkové štole Astoria. Návštěvníci si nasadí přilby a zkoumají věrnou kopii důlního prostředí s výdřevami, těžní technikou, potrubím s radonovou vodou a krápníky. Vybraný úsek umožňuje dětem vyzkoušet plazení ve tmě přesně ve stylu dávných hledačů stříbra z 16. století. Exkurzi završuje promítání filmu Magické místo Jáchymov.
Podhorská poloha města přirozeně vybízí k venkovním aktivitám. Nástupní stanice lanovky na Klínovec se nachází tři kilometry od ubytování. Letní měsíce lákají cyklisty na rozmanité trasy v rozlehlém trail parku. Regeneraci po náročném sportovním výkonu dokonale obstará moderní akvacentrum Agricola s ojedinělým saunovým dolem.
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