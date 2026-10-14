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Spása pro bolavé klouby se skrývá v podzemí Jáchymova. Zapomenutý zázrak ulevuje od bolesti

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Léčebné lázně Jáchymov ukrývají světový unikát. Minerální prameny ze starého dolu přinášejí dlouhodobou úlevu pro pohybový aparát a pomáhají s regenerací.
Jáchymov

Jáchymov

Zdroj: FOTO:Hubert Kororo, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.10.2026 17:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Výletárium

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