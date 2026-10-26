Spáry v zámkové dlažbě zarostou plevelem za jediné léto. Kdo je nezaplní správně, bude příští rok trhat plevel na kolenou

Stačí jedno sobotní odpoledne s tlakovou myčkou. Příjezdová cesta se po něm leskne, kostky mají zase sytou barvu a mezi nimi zůstávají tmavé, vymyté rýhy. Právě tady začíná problém, který se majiteli vrátí s další sezonou. Proud vody spolu s mechem a hlínou odnese i spárovací písek. Zbylé prohlubně pak během podzimu a zimy pojmou prach, listí a semena. Plevel mezi kostkami proto nevypovídá o kvalitě dlažby. Hlásí, že plocha přišla o funkční výplň, o jakýsi uzávěr mezi jednotlivými prvky. Dokud se ten uzávěr neobnoví, trhání zelených výhonků připomíná vylévání vody z děravé lodi.
Prázdná spára jako miniaturní záhon: proč plevel v dlažbě vyraší za jedno léto
Rostlině ke klíčení stačí málo. Trochu volného místa, špetka zeminy, vlhkost a semínko, které přinese vítr nebo dešťová voda. Mělká či zanesená spára jí nabídne všechno najednou. Výrobce dlažby Semmelrock ve svém katalogu Čištění a péče popisuje, že se plevel uchytává buď přímo v písku ve spárách, nebo v nahromaděných nečistotách.
Zemina se do mezer dostává mnoha cestami. Splachuje se ze sousedních záhonů, nosí ji vítr a v rozložené podobě ji tam zanechává listí, které na dlažbě leželo od října do března. Z původně čisté minerální výplně tak během několika měsíců vznikne drobný substrát a z něj místo pro kořeny.
Druhou pastí bývá samotné vytrhávání. Semmelrock upozorňuje, že při vytažení hlubších kořenů se ze spáry vyrve i část výplně. Kdo plevel jen vyškube a odejde, rozšíří prázdné místo pro příští generaci. Chybějící spárovací hmota přitom podle výrobce může narušit i stabilitu povrchu, protože kostky ztrácejí boční oporu a začínají se viklat.
Letošní počasí tomu nahrávalo. Podle dat ČHMÚ byly v Česku všechny měsíce od června do září 2026 teplejší než normál let 1991 až 2020, srpen dosáhl průměru 20 °C. Teplé léto vysušuje povrch, zatímco organické nečistoty zůstávají ve spárách a čekají na vlhčí podzim a jaro.
Kolik písku do spár patří: 85 procent, 3 až 5 mm a žádná hlína
Pojem „správně vyplněná spára“ má u výrobců přesné parametry. Podle Semmelrocku má být spára zaplněná minimálně z 85 % své hloubky. Výplň se aplikuje suchá na suchý povrch, protože vlhký písek se lepí na kostky a do úzkých mezer nesklouzne.
Klíčové údaje shrnuje přehled:
Šířka spár: 3 až 5 mm u dlažby, 5 až 8 mm u větších dlaždic, u některých řad i více. Míra vyplnění: nejméně 85 %. Materiál: bílý křemičitý písek frakce 0 až 2 mm bez hlinitých částic, případně spárovací malta. Podmínky: suchý materiál, suchá plocha.
Výrobce Presbeton ve svém technickém listu dodává, že pokládka úplně bez spár škodí také. Kostky se o sebe opírají hranami, které se pak vyštipují už při pokládce, nebo později při pojezdu aut.
Nejčastěji se chybuje v čistotě písku. Levný stavební nebo kopaný písek s příměsí hlíny zarůstá skoro stejně ochotně jako záhon, protože si živiny nese s sebou. Úspora pár desetikorun se tak vrátí v podobě pampelišek.
Křemičitý písek, polymer, nebo malta? Srovnání výplní i cen
Na výběr jsou v zásadě tři cesty, které se liší odolností, náročností i cenou.
Výplň Výhody Slabiny Orientační cena Křemičitý spárovací písek levný, doporučený výrobci dlažby, snadno se doplňuje zůstává sypký, vyplavuje se, časem se zanáší Semmelrock 25 kg za 115 Kč (Hornbach) Tvrdnoucí (polymerový) písek po aktivaci vodou zpevní, méně se vyplavuje, omezuje prorůstání plevele vyžaduje pečlivou aplikaci a vhodnou šířku spár Fugli 15 kg za 889 Kč (OBI) Spárovací malta nejpevnější řešení musí odpovídat typu dlažby, zatížení a odvodnění podle výrobku
Rozdíl v ceně je výrazný. Kilogram běžného spárovacího písku vychází zhruba na 4,60 Kč, kilogram tvrdnoucího Fugli na 59 Kč, tedy asi třináctkrát víc. Výrobci polymerových směsí, například Sika, za to slibují menší vyplavování a odolnost vůči kořenům, plevelu i hmyzu, třeba mravencům, kteří ze sypkého písku rádi staví kupky.
Podle nás dává polymerový písek největší smysl u pohledových ploch u domu a tam, kde se písek opakovaně vymývá. U rozlehlé užitkové plochy za kůlnou obvykle postačí čistý křemičitý písek a jedno doplnění ročně.
Polymer má jednu záludnost. Americký výrobce Sakrete upozorňuje, že při špatném zavlažení ztvrdne jen svrchní vrstva a spodek zůstane sypký. Výplň pak praská a odlupuje se. Na starých plochách je proto potřeba původní písek vybrat až na dno spár, aby nová směs držela v celé hloubce.
Tlaková myčka jako dvojsečná zbraň: postup čištění krok za krokem
Tlakový čistič odvede kus práce, ale dokáže také vyprázdnit spáry rychleji než deset let deště. Semmelrock proto doporučuje, pokud už je myčka nutná, spíše nízkotlaký čistič kolem 100 barů. Paprsek se vede šikmo přes plochu, nikdy přímo podél spár.
Chemické přípravky proti plevelu stávající porost zlikvidují, uprázdněnou spáru ale nezaplní. Ministerstvo zemědělství připomíná, že přípravky na ochranu rostlin se smějí používat výhradně podle etikety a registrovaného účelu, s ohledem na vodu a okolní prostředí. U dlažby, ze které déšť stéká do kanálu nebo trávníku, je to podstatné.
Postup, který vychází z doporučení výrobců:
Zamést listí, zeminu a prach měkkým koštětem. Odstranit plevel i s kořeny, nejlépe špachtlí nebo úzkou motyčkou. Vyškrábat zanesenou, ztmavlou výplň a vyčistit povrch nekovovým kartáčem a vodou, případně opatrně nízkotlakým čističem. Nechat plochu důkladně vyschnout. Nasypat suchý spárovací materiál a smetákem nebo gumovou stěrkou ho zamést do spár, až budou vyplněné nejméně ze zmíněných 85 %. Polymerový písek aktivovat vodou přesně podle návodu. Po zaschnutí či vytvrzení případně impregnovat.
Při práci se hodí rukavice, u chemie i ochranné brýle. Vyplatí se také prohlédnout odtok. Místa, kde po dešti stojí kaluže, mají nejspíš špatný spád nebo ucpaný žlab. Stojatá voda podporuje mech i výkvěty a podle Semmelrocku je správný spád podmínkou i pro úspěšnou impregnaci.
U menší plochy jde o práci na jeden víkend. Lví podíl času přitom zabere čekání, než povrch vyschne.
Impregnace a podzimní okno: kdy dlažbu ošetřit, aby vydržela do roku 2027
Impregnace vytváří na betonu vodoodpudivou vrstvu. Den Braven u své impregnace na zámkovou dlažbu slibuje omezení vsakování, samočisticí efekt a menší tvorbu mechu. Presbeton k tomu přidává lepší barevnou stálost a snadnější odstranění oleje či jiných nečistot. Spáry tím ale nenahradí. Na plevel působí hlavně nepřímo, protože na povrchu ulpívá méně vlhkosti a špíny.
Ceny nejsou závratné. Impregnace v OBI stojí 589 Kč za 5 litrů, přímo u Den Bravenu vyjde litr na 154,88 Kč a pětilitrové balení na 613,47 Kč. Při spotřebě 0,25 až 1 litru na metr čtvereční pokryje pětilitrové balení zhruba 5 až 20 m², podle savosti dlažby. Výrobce uvádí účinnost 5 až 10 let podle klimatu a zatížení.
Na počasí je přípravek citlivý. Technický list Den Braven stanoví aplikační teplotu +5 až +30 °C a zakazuje nanášení na promrzlý podklad, za deště i při jeho očekávání. Semmelrock je přísnější a požaduje alespoň zhruba 10 °C a suché, ale ne příliš horké počasí. Ošetřený povrch může působit vlhčím a lesklejším dojmem a mít sytější barvu, proto se vyplatí nejdřív zkouška na nenápadném místě.
Jarní okno pro letošek skončilo, druhé se právě zavírá. Konec října 2026 nabízí poslední suché dny, kdy lze spáry vyčistit a doplnit. Semmelrock navíc doporučuje kontrolovat vyplnění právě před zimou, protože mráz a tání spáry rozrušují. S impregnací je rozumnější počkat na jaro, kdy se teploty spolehlivě drží nad deseti stupni. Plnou spáru však zima nijak nepoškodí, zato prázdná přečká mrazy jako ideální lapač semen.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková