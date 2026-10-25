Spartu v Pireu srazil až vlastní gól Mannsverka. Rozbor ukázal čtyři hráče, kteří proti Olympiakosu propadli

Rozhodlo se v 78. minutě. Střídající Armando González poslal hlavou centr zprava k brance a Sivert Mannsverk si míč nešťastně tečoval do vlastní sítě. Olympiakos tím ve čtvrtek 22. října 2026 vyhrál 1:0. Deník Sport a web iSport vytáhly ve svém známkování do titulku tři jména: Huga Sochůrka, Ki-Janu Hoevera a Matěje Juráska. Útočníka Matyáše Vojtu zkritizoval už zápasový report. Všechny čtyři výkony mají společné to, že Sparta neměla jak ulevit vlastní obraně.
Olympiakos měl ve sparťanské šestnáctce víc než pětkrát tolik doteků
Do přestávky se domácí hráči dotkli míče ve sparťanské šestnáctce 33krát, hosté v řecké jen šestkrát. Poměr přes pět ku jedné ukazuje, že se Sparta k soupeřově bráně skoro nedostala. Olympiakos v prvním poločase vyslal patnáct střeleckých pokusů. Brankář Ortega od Sparty do poločasu nedostal jedinou střelu, kterou by musel řešit.
Za celý zápas kopali Řekové čtrnáct rohů. Pro obranu Sparty to bylo dobře známé nebezpečí, protože Olympiakos dal z prvních tří gólů v ligové fázi dva po rohu a jeden po autovém vhazování. Sparta věděla, co ji čeká, a dlouho to ustála.
Trenér Brian Priske po zápase označil výsledek za spravedlivý. Mluvil o poklesu intenzity a o tom, že proti tak kvalitnímu soupeři nesmí jeho tým nechávat Olympiakosu tolik času na míči. Před gólem podle něj Sparta prohrála souboj v rohu hřiště a samotnou teč považoval za smolnou.
Proč nasazení Vojty místo Brunese nechalo obranu bez úlevy
Na hrot poslal Priske Vojtu, protože Jonatan Brunes podle trenéra potřeboval načerpat síly. Vojta působil těžkopádně a ztrácel míče, když hrál zády k brance. Ve 30. minutě se dostal do slušné pozice, jenže obránce jeho pokus o individuální průnik přečetl. Další šanci si podle reportu už nevytvořil. I Priske přiznal, že by si od něj přál lepší udržení míče.
Jurásek naskočil na pravé křídlo za zraněného Johna Mercada a svěže nepůsobil. Známkování jeho výkon shrnulo větou „Tohle bylo málo“. Priske ho přesto veřejně podržel a ocenil jeho rychlost, sílu, mentalitu i práci v presinku. Obě hodnocení platí zároveň: Jurásek hodně naběhal, dopředu ale Spartě mnoho nepřinesl.
Hlavní příčina porážky leží v ofenzivní rotaci. Hrot ani pravé křídlo nedokázaly míč podržet, a tak se Sparta po každém odvrácení vracela zpátky do vlastní šestnáctky a čekala na další nápor.
Jednoho z kritizovaných hráčů vyřadily o přestávce bolesti břicha
Sochůrek se podle známkování na škále od 10 do 1 v prvním poločase „trápil“. O přestávce šel ze hřiště. Priske střídání nezdůvodnil výkonem, mladý hráč měl bolesti břicha. Kritická známka tedy odpovídá tomu, co Sochůrek na trávníku předvedl, k jejímu výkladu ale patří i jeho zdravotní stav.
Hoever podle hodnotitelů „postupně padal“. Čím déle Sparta nedokázala odehrát míč dopředu, tím víc soubojů musela svádět zadní řada, a hráč na kraji obrany jich za zápas pod takovým tlakem odehraje nejvíc.
Vzadu přitom Sparta obstála. iSport výslovně chválí stoperskou dvojici Jaroslav Zelený a Tobias Guddal. Norský obránce nezačal nejlépe, v průběhu zápasu se ale zvedl. Pochvalu dostala i obětavost celého týmu při blokování střel, bez níž by se o výsledku rozhodlo mnohem dřív. Priske navíc zvlášť ocenil Martina Suchomela za univerzální roli při rozehrávce.
Hranice postupu leží zhruba u deseti bodů a Sparta jich má čtyři
Po třech kolech má Sparta jednu výhru, jednu remízu a jednu prohru se skóre 5:3. Se čtyřmi body jí v jednotné tabulce 36 týmů patřilo 16. místo. Prvních osm klubů jde přímo do osmifinále, celky od 9. do 24. místa hrají play-off. Jako praktickou hranici postupu uvádí iSport zhruba deset bodů. Spartě tak chybí přibližně šest, tedy dvě výhry, nebo jedna výhra a tři remízy.
Podle kalendáře UEFA zbývá pět zápasů a tři z nich Sparta odehraje doma: s Bournemouthem 5. listopadu, s AZ Alkmaar a s Rennes. Venku ji čekají Salzburg a Crystal Palace. Výjezdy do Rakouska a Anglie budou těžké. Hodně bolí body ztracené v Lillestrømu, kde podle Priskeho měla Sparta vyhrát a výhru pustila až v nastavení. S nimi by se teď počítalo mnohem pohodlněji.
Řecko zůstává pro české kluby nedobytné. Podle ČT Sport tam český tým nevyhrál ani jedno z dvaceti utkání a Sparta odtud odjela bez vítězství už popáté. V neděli hraje doma ligu se Slováckem a odpočatý Brunes bude k dispozici. Hned potom do Prahy přijede v Evropské lize Bournemouth.