Sparta zažívá nejhorší start za 20 let. Paradoxně poslední tak špatný sezona skončila titulem

Sobotní večer v Hradci Králové to podtrhl. Sparta prohrála 1:2, inkasovala čtvrtou ligovou porážku a propadla se do spodní poloviny tabulky. Na vedoucí Slavii ztrácí osm bodů. Z tribun zaznělo „Priske ven“ a trenér po zápase přiznal: „Prohráváme a máme problém.“ Jenže příběh Sparty a mizerných startů má jednu kapitolu, kterou si málokdo pamatuje celou. V sezoně 1996/97 byl rozjezd ještě drastičtější, a přesto skončil titulem. Otázka zní, jestli je ta paralela útěchou, nebo spíš varováním.
Devět bodů a realita tabulky
Bilance 3-0-4 se skóre 13:12 vypadá na papíře jako průměr. V kontextu Sparty je to alarm. Ještě o rok dříve, v sezoně 2025/26, měl letenský klub po stejném počtu kol devatenáct bodů a patřil ke špičce. Propad o deset bodů za dvanáct měsíců nelze vysvětlit jedním špatným zápasem.
Brian Priske po porážce v Hradci jmenoval několik příčin: taktické nedostatky proti nízkému bloku, slabou kvalitu výkonů a nesehranost kádru, do kterého přes léto přišlo hodně nových tváří. Únavu z kvalifikace Ligy mistrů proti Lyonu jako hlavní omluvu nepoužil. „Klub jako Sparta musí vyhrávat,“ řekl. A dodal, že při takových výsledcích je odvolání trenéra vždy reálné riziko.
Hradec se výhrou posunul před Spartu a má navíc odložený zápas k dobru. Plzeň drží po šesti odehraných duelech stejných devět bodů, tedy lepší bodový průměr na zápas. Slavia se sedmnácti body utekla do bezpečné vzdálenosti.
Poslední srovnatelný precedent: 2005/06
Podle srovnání na TN.cz je letošní rozjezd nejslabší za dvě dekády. V sezoně 2005/06 měla Sparta po sedmi kolech deset bodů, o jeden víc než teď. I tehdy šlo o krizový ročník, který Spartu výrazně vzdálil od titulových ambicí.
Hranice „nejhorší za 20 let“ je důležitá. Říká, že ani éra Stramaccioniho, ani žádný jiný turbulentní restart nebyl po sedmi kolech tak špatný. Současný tým je v historickém kontextu osamělý.
Sezona 1996/97: obrat, který se stal mýtem
Kdo hledá důkaz, že z podobné propasti vede cesta k titulu, musí jít ještě hlouběji, do ročníku 1996/97. A tam je příběh ještě extrémnější.
Sparta tehdy po sedmi kolech neměla ani jedinou výhru. Čtyři remízy, tři porážky, čtyři body, poslední místo v tabulce. Skóre 9:12. Podle databáze FAČR přišla první výhra až v osmém kole, 1:0 nad Hradcem Králové, ironicky stejným soupeřem, který Spartě právě způsobil čtvrtou letošní porážku.
Co se muselo stát, aby se sezona otočila:
- Trenérská výměna – Vlastimil Petržela skončil, Jozef Chovanec přešel z manažerské kanceláře přímo na lavičku.
- Okamžitý efekt – od osmého kola Sparta do konce ligy už neprohrála.
- Zimní posily – návrat Ivana Haška a příchod Martina Čížka dodaly kádru zkušenost a kvalitu, které na podzim chyběly.
Výsledek? Sparta uzavřela ročník na prvním místě s 65 body. Podle profilu sezony na webu Chance Ligy šlo o jeden z nejpozoruhodnějších obratů v dějinách české ligy.
Proč paralela kulhá, a proč přesto existuje
Současná Sparta je na tom bodově lépe než ta z roku 1996. Devět bodů proti čtyřem, tři výhry proti nule. Jenže tehdejší obrat stál na třech konkrétních, razantních krocích: okamžité změně trenéra, přesunu silné osobnosti na lavičku a cíleném zimním posílení. Žádný z těchto kroků zatím nenastal. Klub k 7. září 2026 veřejně neoznámil personální změnu ani ultimátum.
Osmibodová ztráta na Slavii po sedmi kolech je varovný práh. Matematicky titul ve hře zůstává, liga má před sebou ještě dvacet sedm kol. Historicky ale platí, že takový deficit se v české lize maže jen výjimečně, ne rutinně. Sezona 1996/97 je jediný doložený případ, kdy Sparta z ještě horší pozice došla až na vrchol. Byla to rarita, ne model.
Co rozhodne příští týdny
Priske sám říká, že výkony „nejsou dost dobré.“ Problém není jen v bodech, ale v charakteru porážek: Sparta ztrácí proti soupeřům, kteří se zatáhnou a čekají na chybu. To je herní, ne fyzický problém. A herní problémy řeší buď trenér, který najde řešení, nebo nový trenér, který přijde s jiným.
Podle nás se debata v nejbližších kolech přesune. Pokud Sparta nezačne bodovat naplno ještě v září, přestane se řešit titul a začne se řešit návrat do první šestky. Fanoušci na tribuně v Hradci to cítili dřív než tabulka.
Devět bodů po sedmi kolech není rozsudek. Ale čím déle Sparta čeká na sérii, tím víc se vzdaluje od precedentu z roku 1997, a blíží se k těm sezonám, na které se raději zapomíná.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner