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Sparta zažívá nejhorší start za 20 let. Paradoxně poslední tak špatný sezona skončila titulem

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Po sedmi kolech Chance Ligy 2026/27 má Sparta devět bodů, čtyři porážky a desáté místo v tabulce. Tak špatně na tom po úvodu sezony nebyla od ročníku 2005/06.
Sparta zažívá nejhorší start za 20 let. Paradoxně poslední tak špatný sezona skončila titulem

Sparta zažívá nejhorší start za 20 let. Paradoxně poslední tak špatný sezona skončila titulem

Zdroj: AC Sparta Praha
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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