Sparta za něj vysolila 23 milionů a po roce ho nechtěla. Martin Zbončák pak zamířil přes Moskvu ke Slavii

Začínal ve Třinci, pokračoval v Brně a v Liberci, se kterým získal ligový titul. V lednu 2003 si ho koupila Sparta a zaplatila za něj 23 milionů korun, což byla na tehdejší poměry obrovská suma. Obránce, který uměl nastoupit i v záloze, odehrál na Letné během jara 13 zápasů a slavil druhý mistrovský titul v kariéře. Po prvním půlroce nic nenasvědčovalo tomu, že by měl Spartu brzy opouštět.
Jen sedm ligových startů za celý podzim a vyloučení v derby
Obrat přišel hned v další sezoně. Na podzim se Zbončák ze sestavy vytratil a do ligy ho trenéři pustili jen sedmkrát. Za hráče, do kterého klub v lednu vložil 23 milionů, je to mizerná návratnost už po několika měsících.
Proč o něj Sparta tak rychle ztratila zájem, zůstává nejasné. Zbončák byl v derby vyloučen, což mohlo jeho pozici oslabit, ovšem jako jisté vysvětlení se to brát nedá.
Hráč se rozhodl situaci řešit odchodem. Ve stejné době skončil na Letné i trenér Jaroslav Hřebík, kterého vedení odvolalo. Hřebík si Zbončáka, oceňovaného pro neúnavnou fyzickou kondici, vzal s sebou do Dynama Moskva, kam tehdy mířila řada českých hráčů.
Po čtrnácti zápasech v Rusku zamířil k nenáviděnému sousedovi
Moskevské angažmá skončilo po 14 utkáních. Zbončák se vrátil do Prahy, jenže na druhý břeh Vltavy. Podepsal ve Slavii a sparťanští fanoušci to nesli s velkou nelibostí.
V červenobílém dresu odehrál 31 utkání. Podle rešerše redakce SportyŽivě se o něj v té době zajímal anglický Southampton a Zbončák u něj dokonce absolvoval testy. K přestupu nakonec nedošlo.
Kolik gólů nastřílel za 247 ligových startů
Ve Slavii jeho forma postupně stagnovala a na hřišti se objevoval stále méně. Následoval přestup do Mostu a později do Bohemians. Cestou si ještě odskočil na krátké angažmá do Soluně.
Celkem nastoupil v české nejvyšší soutěži ke 247 zápasům a dal 15 branek. V průměru to dělá zhruba jeden gól na šestnáct a půl startu. Na jaře 2009 hrál znovu v rodném Třinci, odkud kdysi vyrazil do velkého fotbalu.
Lavičku třineckého áčka opustil, když manželka onemocněla
Po konci kariéry zůstal u fotbalu jako trenér a vedl i první tým Třince. Pak jeho manželce Ivaně lékaři diagnostikovali leukémii.
Zbončák kvůli tomu v dubnu 2023 skončil na lavičce prvního týmu. Dál zůstává v Třinci, kde se v akademii stará o mladé hráče.