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Sparta za něj vysolila 23 milionů a po roce ho nechtěla. Martin Zbončák pak zamířil přes Moskvu ke Slavii

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Drahá posila Sparty se později dostala až na testy do anglického Southamptonu a krátce hrála i v Soluni. Dnes Martin Zbončák trénuje v rodném Třinci a od prvního týmu k mládeži ho přivedla vážná nemoc v rodině.
Sparta za něj vysolila 23 milionů a po roce ho nechtěla. Martin Zbončák pak zamířil přes Moskvu ke Slavii

Sparta za něj vysolila 23 milionů a po roce ho nechtěla. Martin Zbončák pak zamířil přes Moskvu ke Slavii

Zdroj: Foto: Bochemian - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.10.2026 17:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Sport

Sportovní aktuality, výsledky, příběhy a zajímavosti z domova i ze světa. Fotbal, hokej, tenis, motorsport i další disciplíny doplňují profily sportovců, rekordy a dění mimo samotná hřiště a stadiony.

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