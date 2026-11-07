Sparta trápila rozjetý Bournemouth, pak přišla červená a kolaps. Známkování ukázalo, kdo si zaslouží jedničku i propadlíky

Ve čtvrtek 5. listopadu před 17 377 diváky v epet ARENĚ to po první minutě vypadalo na večer, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Alcócer našel přihrávkou Brunese v malém vápně a norský útočník měl v noze šanci, které statistici přisoudili pravděpodobnost gólu 0,84. Netrefil. O čtyři minuty později mu další střelu zablokoval obránce. Sparta byla v úvodní třetině zápasu jednoznačně lepší, přežila neproměněnou penaltu a do kabin odcházela s vedením. Z toho, co přišlo potom, se ale nedá vinit jen jedna karta. Podle nás Sparta neprohrála jen proto, že hrála dlouho v deseti. Prohrála hlavně proto, že promarnila fázi, kdy měla favorita z Premier League opravdu na dosah.
Třicet sedm minut, kdy Sparta diktovala
Bournemouth přijel do Prahy jako stroj na výsledky. Šest zápasů v řadě neinkasoval a v Evropské lize měl plný počet bodů. Sparta ho přesto zatlačila. Trenér Brian Priske po zápase spočítal, že jeho tým si v první půli vytvořil šance za takřka dva očekávané góly. Proti soupeři, který šest utkání nedostal gól, je to číslo, které se nevidí často.
Bournemouth se přesto mohl ujmout vedení. Zhruba po půlhodině hry kopal penaltu Cook a trefil tyč. Sparta odpověděla o pár minut později jednoduše a krutě: brankář Surovčík poslal dlouhý výkop, Ebrima Singhateh utekl obraně a sólo proměnil. Bylo to 1:0 a stadion cítil senzaci.
Trvala dvě minuty.
Guddalova druhá žlutá jako bod zlomu
Guddal hrál od 6. minuty se žlutou kartou. Ve 37. minutě po dlouhém míči zastavil soupeře rukama a rozhodčí sáhl do kapsy podruhé. Spoluhráč Suchomel po zápase hodnotil, že druhá žlutá byla spíš oprávněná, sporná podle něj byla už ta první. Priske rozhodčího kritizovat nechtěl a připustil, že Guddal se „mohl zachovat jinak“.
Tady leží jádro problému. Hráč s kartou na kontě, za stavu 1:0, osm minut před přestávkou. Takový zákrok si zkušený defenzivní hráč dovolit nesmí. Sparta tím přišla o celý druhý poločas v plném počtu a navíc o stopera do dalšího evropského zápasu. Podle článku 63 pravidel Evropské ligy znamená vyloučení automatickou stopku nejméně na jedno utkání v pohárech UEFA, disciplinární orgán ji může i navýšit.
Druhý poločas: tři góly, tři chyby
O přestávce Priske stáhl Brunese a poslal na hřiště Zeleného. Sparta zalezla do hlubšího bloku a spoléhala na brejky přes Alcócera a Singhateha. Vydru trenér nenasadil, protože se vrací po zranění a podle Priskeho to při hře deset na jedenáct nebyla vhodná situace.
Bournemouth mezitím ukázal, v čem je rozdíl mezi rozpočty. Rozhodla lavička:
|Minuta
|Střelec
|Kdy přišel na hřiště
|Chyba Sparty
|57.
|Adams
|o poločase
|chybná rozehrávka Mbe Soha
|81.
|Evanilson
|v 60. minutě
|laciná ztráta Enemeho
|90.
|Rayan
|v 72. minutě
|tečovaná střela
Priske po utkání sám mluvil o třech inkasovaných gólech po individuálních chybách. To je přiznání, které jde nad rámec červené karty. Sparta v deseti dlouho držela kompaktnost, jenže proti týmu z Premier League stačí jedna nepřesná přihrávka ve vlastní třetině. Mbe Soh ji udělal, Eneme ji zopakoval.
Známkování deníku Sport, který používá škálu od 10 jako nejlepší po 1 jako nejhorší, vyzdvihlo Siverta Mannsverka. Na opačném konci skončili podle titulku hodnocení Mbe Soh a Brunes, jemuž kritika vyčítá další zazděnou šanci. Ta z první minuty je přitom možná nejdražší z celého večera. Za stavu 1:0 od úvodu by se zápas hrál úplně jinak.
Tabulka: v play off, ale bez rezervy
Sparta je po čtyřech kolech 22. s bilancí jedna výhra, jedna remíza, dvě porážky, skóre 6:6 a čtyři body. Jak vypadá postupový klíč ligové fáze:
- 1. až 8. místo: přímý postup do osmifinále
- 9. až 24. místo: předkolo play off
- 25. až 36. místo: konec v soutěži
Sparta tedy zatím stojí v postupovém pásmu, jenže pětadvacáté Celje má rovněž čtyři body. Rezerva je nulová a od vyřazení dělí Letenské jen skóre a další pomocná kritéria. Na osmý Beşiktaş ztrácí Sparta tři body. Bournemouth naopak drží plný počet dvanácti bodů se skóre 11:2 a je druhý jen kvůli horšímu skóre za Benficou.
Evropská cesta Sparty má sestupnou křivku. Úvodní výhra 4:1 u Araratu-Arménie, pak domácí remíza 1:1 s Lillestrømem, porážka 0:1 v Pireu s Olympiakosem a teď 1:3 s Bournemouthem. Dvě prohry v řadě. Plzeň, druhý český účastník Evropské ligy, mezitím v Lillestrømu vyhrála 1:0 gólem Prince Adua, ale se třemi body je až třicátá.
Co čeká Spartu dál
Nejbližší evropský zápas přijde ve čtvrtek 26. listopadu od 21:00 doma proti AZ Alkmaar, jak uvádí oficiální rozpis ligové fáze. Guddal v něm chybět bude. Trest z Evropské ligy se do české ligy standardně nepřenáší, jeho startu v nedělním šlágru v Plzni tak nebrání žádný paragraf. Otázkou je spíš důvěra trenéra.
Volby v obraně se navíc zužují. Ševínský se podle Priskeho vrátí až po reprezentační pauze a Uchenna bude potřebovat víc času. Sparta má za sebou sedm zápasů s jedinou výhrou a do Plzně jede s podlomeným sebevědomím. Duel s AZ je podle nás zápas, který rozhodne, zda bude Sparta bojovat o play off, nebo jen o udržení nad čarou.
Ve čtvrtek večer Sparta ukázala, že na anglický celek herně má. Zároveň předvedla, jak rychle se dá taková šance rozházet: jedna spálená tutovka v první minutě, jeden zbytečný zákrok ve 37. a dvě nepřesnosti ve vlastním vápně. Proti Alkmaaru si podobné ztráty dovolit nemůže.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle