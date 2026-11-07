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Sparta trápila rozjetý Bournemouth, pak přišla červená a kolaps. Známkování ukázalo, kdo si zaslouží jedničku i propadlíky

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Sparta vedla nad dosud neporaženým Bournemouthem 1:0 a měla ho na lopatkách. Pak Tobias Guddal ve 37. minutě dostal druhou žlutou a Angličané otočili na 3:1.
Sparta trápila rozjetý Bournemouth, pak přišla červená a kolaps. Známkování ukázalo, kdo si zaslouží jedničku i propadlíky

Sparta trápila rozjetý Bournemouth, pak přišla červená a kolaps. Známkování ukázalo, kdo si zaslouží jedničku i propadlíky

Zdroj: AC Sparta Praha
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 07.11.2026 14:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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