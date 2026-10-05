Sparta přišla o Karabce na týdny a její trojzubec se rozpadá. Priske hledá náhradu, jedna varianta vyčnívá

Zápas Ligy národů proti Anglii ještě nedospěl do poločasu, když Karabec musel ze hřiště. Česko nakonec prohrálo 0:2. Pro Spartu ale nejhorší zpráva večera přišla až po zápase. Kapitán opustil reprezentační sraz s poraněným kotníkem a klub podle iDNES uvedl, že zranění „vypadá na vážnější“. Přesnou diagnózu ani délku pauzy zatím nikdo nepotvrdil, rozhodnou až další vyšetření po návratu do Prahy. Už teď je ale jasné, že letenský tým přichází o víc než o jednoho hráče. Vypadává spojka, přes kterou útočná hra Briana Priskeho proudí ze středu na křídla. A tým, který podle vlastního sportovního ředitele špatně vstoupil do sezony, musí bez ní rychle najít jiné řešení.
Co víme o zranění a co zatím ne
Jisté je málo, ale dost na to, aby se v Praze zneklidnili. Karabec nenastoupí do navazujících reprezentačních zápasů venku se Španělskem a Anglií. Sparta mluví o vážnějším zranění a o dalších vyšetřeních. Odhady, že by mohl chybět několik týdnů, zatím zůstávají odhady a klub je oficiálně nepotvrdil.
I opatrný scénář ale znamená výpadek v nejméně vhodnou chvíli. Pokud by pauza skutečně trvala několik týdnů, dá se čekat návrat nejdříve na přelomu října a listopadu. A ani pak nemusí být Karabec okamžitě ve formě. Kotník je u hráče, který žije z kliček a prudkých změn směru, citlivé místo. V lize má zatím 25 driblinků, což je hodně, a právě tuhle zbraň by po návratu mohl používat opatrněji.
Jedenáct z osmnácti: trojzubec v číslech
Kdo chce pochopit, proč Karabcova absence bolí, musí se podívat do tabulky střelců. Sparta dala v úvodních devíti kolech 18 ligových gólů. Jedenáct z nich připadá na tři hráče.
|Hráč
|Zápasy
|Minuty
|Góly
|Asistence
|Kanadské body
|Adam Karabec
|9
|727
|3
|2
|5
|John Mercado
|9
|699
|4
|1
|5
|Josimar Alcócer
|8
|547
|4
|1
|5
|Celkem
|
|1 973
|11
|4
|15
Po přepočtu: trio dalo 61 % ligových branek týmu a v průměru se trefí zhruba jednou za 180 minut. Karabec sám zaznamená gól nebo asistenci přibližně každých 145 minut. Podle oficiálních dat Chance Ligy má navíc v kádru nejvyšší hodnotu očekávaných gólů (3,33 xG) a k tomu 2,56 očekávané asistence. Jinými slovy si šance nejen připravuje pro ostatní, ale také se do nich sám dostává.
Pro srovnání stojí za připomenutí předchozí ofenzivní osa. V sezoně 2023/24 dal Lukáš Haraslín 12 gólů a přidal 5 asistencí, Veljko Birmančević nastřílel 16 ligových branek. Jan Kuchta, z jehož práce oba podle klubu těžili, zakončil sparťanskou kapitolu s 37 góly a 20 asistencemi. Nová trojice je mladší a zatím efektivní, potvrzení v celé titulové sezoně jí ale chybí. Ztráta jednoho ze tří článků proto bolí víc, než kdyby se rozpadala zaběhnutá osa.
Proč Karabec není jen další střelec
Čísla vysvětlují jen část problému. Ta podstatnější se odehrává mezi liniemi. V základní sestavě posledních zápasů, například proti Teplicím a Artisu, hrál Karabec ve středu zálohy vedle Macka a Irvinga. Před nimi stáli Mercado, Brunes a Alcócer. Karabec tak nebyl součástí útočného tria v klasickém smyslu. Byl tím, kdo útoku dodával míče.
Sportovní ředitel Tomáš Rosický v rozhovoru pro klubový web Sparty označil za jeden z hlavních problémů týmu pomalý přechod po zisku míče. Jako vzor správného řešení popsal akci z Olomouce. Brunes sklepl míč na Macka, ten ho posunul na Karabce a kapitán dvěma doteky poslal Mercada do otevřené obrany. Tři přihrávky, pár vteřin a soupeř neměl čas se srovnat.
Právě o tohle hrozí Spartě bez Karabce přijít. Nepřichází jen o hráče s pěti kanadskými body. Přichází o mozek přechodové fáze. Podle nás je tu skutečné riziko, že tým znovu sklouzne k pomalému dobývání zatažené obrany, které ho na startu sezony stálo body. Dopadne to i na Jonatana Brunese. Hrotový útočník, který v olomoucké akci míč jen přeposílal dál, bude víc závislý na servisu z křídel a bude muset déle držet míč a otevírat prostor Mercadovi s Alcócerem.
Vydra vyčnívá. Hotovou náhradou ale není
Když se hledá vnitřní řešení, nabízí se jedno jméno víc než ostatní. Patrik Vydra byl určen zástupcem kapitána ve chvíli, kdy Karabec po Haraslínově odchodu převzal kapitánskou pásku. Má sparťanské kořeny, měří 190 centimetrů a Rosický u něj vyzdvihuje fyzickou i herní variabilitu. Logika kádru i hierarchie kabiny ukazují stejným směrem.
Problém je v minutách. Vydra má v této ligové sezoně za sebou jediný zápas a 15 minut, bez gólu i asistence. Do hry se vrátil po zranění až na závěrečnou čtvrthodinu proti Artisu. Jeho dosavadní ligové minuty tvoří zhruba dvě procenta toho, co odehrál Karabec. Priske by tedy do klíčové role posílal hráče, který o rytmus teprve bojuje.
Ani profil není stejný. Vydra nabízí tělo, univerzálnost a důvěru kabiny. Karabec nabízí kličku, rychlou přihrávku do běhu a gólové návyky. Ostatní varianty ofenzivní rotace, tedy Matěj Jurásek, Ebrima Singhateh a případně Grimaldo, jsou spíš křídelní typy. Podle Rosického je v hierarchii před Grimaldem pětice Mercado, Alcócer, Jurásek, Singhateh a Karabec.
Z toho plyne závěr, se kterým bude Priske muset pracovat. Náhrada nebude kus za kus, ale systémová. Pokud nastoupí Vydra, Sparta dostane fyzičtějšího záložníka a kreativitu bude hledat jinde. Pokud Priske sáhne po Juráskovi nebo Singhatehovi, posune těžiště na křídla a souboje jeden na jednoho. V obou případech se mění celá konstrukce, ne jen jedno jméno na soupisce. O externí posile zatím nic nesvědčí. Klub po letní přestavbě kádru dává najevo, že chce dát současným hráčům čas.
Říjen bez kapitána a test letní přestavby
Načasování je nepříjemné. Rosický sám přiznává, že nikdo není spokojený: „Jsme zhruba ve čtvrtině sezony a jsme sedmí.“ Tabulka v době uzávěrky ukazovala ztrátu zhruba osmi bodů na Slavii, tedy manko, které po devíti kolech ještě nerozhoduje, ale při souběhu s evropskými poháry se těžko dohání. Podle sport.cz se po porážce v Hradci řešila i Priskeho pozice. Každé další zaváhání tak bude vážit víc.
Program, který Spartu po reprezentační pauze čeká:
- liga: Pardubice
- 15. 10., Evropská liga: Lillestrøm (doma)
- liga: Baník Ostrava
- 22. 10., Evropská liga: Olympiacos (venku)
- liga: Slovácko
- při delší pauze také: Bohemians a 5. 11. Bournemouth v Evropské lize (doma)
Pět zápasů v říjnu, z toho dva evropské, a mezi nimi Baník a Olympiacos. Právě tady se ukáže, jestli letní obměna kádru přinesla skutečnou šířku. Rosický tvrdí, že odchody opor jako Haraslín nebo Sörensen mají vliv, ale nejsou hlavní příčinou porážek. Absence Karabce je první ostrý test tohoto tvrzení. Pokud Sparta bez něj udrží tempo ofenzivy, bude mít důkaz, že omlazení fungovalo. Pokud se góly zastaví, potvrdí se opak: že se útok znovu smrskl na pár hráčů, bez kterých nejde hrát.
Karabec odehrál za Spartu 148 soutěžních zápasů a klub o něm mluví jako o jádru, na kterém chce stavět. V příštích týdnech se dozví, kolik toho jádra unese zbytek kabiny. Odpověď nedá diagnóza z ordinace, ale první říjnový večer, kdy bude potřeba poslat Mercada do otevřené obrany a nikdo nebude mít po ruce ty dva Karabcovy doteky.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner