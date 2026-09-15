Sparta může přijít o Priskeho. Z Německa má přistát milionová nabídka, Gladbach ho chce jako nového trenéra

Načasování nemůže být pro Letnou nepříjemnější. Za necelé dva dny, ve středu 16. září, Sparta vstupuje do ligové fáze Evropské ligy zápasem v Jerevanu proti Ararat-Armenia. Priske sám už komentoval los, řešil detaily cesty do Arménie a tým připravoval na celý osmizápasový podzimní blok. Zpráva z Německa tak nedopadá do klidného přestupového okna, ale přímo do rozjeté evropské přípravy.
Proč Gladbach hoří
Borussia Mönchengladbach odvolala Eugena Polanského v sobotu 13. září po třech ligových porážkách v řadě. Poslední dva výsledky mluví samy: domácí prohra 3:4 s Elversbergem a debakl 0:5 ve Freiburgu. Skóre 3:12 za tři kola sezony 2026/2027, to je bilance, po které se v Bundeslize neotálí.
Polanský přitom nebyl nouzové řešení. V září 2025 převzal tým po odvolaném Gerardu Seoaneovi jako dočasný kouč, v listopadu dostal smlouvu do roku 2028. Důvěra vydržela necelý rok. Teď Gladbach potřebuje hotového trenéra se zahraničním životopisem, a to rychle, ligový program nečeká.
Podle Tipsbladet figurují na kandidátce dvě dánská jména: Priske a Bo Henriksen. Henriksen je od prosince 2025 bez angažmá po konci v Mohuči, takže by Gladbach nemusel vyjednávat s žádným klubem. Priske ale nabízí čerstvější titulový profil a aktivní evropský rytmus. Právě to z něj dělá atraktivnější, ale logisticky složitější volbu.
Co ví Sparta, a co neví nikdo
Přímé vyjádření Sparty k zájmu Gladbachu se nám ve veřejně dostupných materiálech nepodařilo dohledat. Poslední jasná klubová linka pochází z doby Priskeho návratu na Letnou v roce 2025: víceletý kontrakt, dlouhodobá koncepce, debaty o podobě kádru ještě před oficiálním oznámením. Sportovní ředitel Tomáš Rosický tehdy zdůraznil, že Priske je součástí plánu, ne dočasným řešením.
Jenže Sparta tuhle situaci zná. V létě 2024 Priske odešel do Feyenoordu po dohodě klubů. Rosický tehdy řekl, že zájem o trenéra vnímal už dříve a měl připravenou představu, jak udržet kontinuitu systému. Výsledek? Sparta bez Priskeho skončila čtvrtá a šla do 2. předkola Konferenční ligy. Feyenoord s Priskem ukončil spolupráci 10. února 2025, důvody: nevyrovnané výsledky, nedostatek chemie, příliš malý strukturální progres.
Paralela je zřejmá. A právě ona může paradoxně hrát ve prospěch Sparty: rotterdamská zkušenost ukázala, že přestup do většího klubu neznamená automaticky lepší výsledky. Priske to ví. Sparta to ví. Otázka je, jestli to ví i Gladbach.
Dva dny do Jerevanu
Klíčový problém není jen jméno na lavičce. Je to načasování. Sparta se na cestu do Arménie chystá konkrétně, klub už řeší prodej vstupenek pro fanoušky, Priske veřejně komentoval specifika soupeře. Ararat-Armenia není neznámá: Sparta ji vyřadila v létě 2025 a po roce se vrací na stejný stadion.
Kdyby nabídka z Gladbachu přistála na Letné ještě před středečním výkopem, nešlo by jen o ztrátu trenéra. Šlo by o zásah do rozjeté přípravy na celý evropský podzim, osm zápasů ligové fáze rozvržených až do ledna. V takovém scénáři by nejrychlejší interní řešení představoval první asistent Diarmuid O’Carroll nebo asistent Lukas Babalola, oba přímo z Priskeho štábu. Žádný z nich ale nemá zkušenost s vedením A-týmu v evropské soutěži.
Co rozhodne
Veřejně neexistuje ani potvrzená nabídka, ani Priskeho vyjádření o ochotě odejít, ani pevný termín jednání. Tipsbladet pracuje s formulací „v příštích dnech“, a příští dny jsou zároveň dny, kdy Sparta hraje Evropskou ligu. Rozhodovací okno je extrémně úzké.
Podle nás bude klíčové, jestli Gladbach dokáže předložit konkrétní nabídku dřív, než Sparta v Jerevanu nastoupí. Pokud ano, tlak na všechny strany dramaticky vzroste. Pokud ne, každý odehraný evropský zápas pod Priskeho vedením posiluje argument pro setrvání. Dánský trenér už jednou odešel a vrátil se s poučením. Jestli ho Bundesliga přesvědčí podruhé, záleží na tom, co Gladbach položí na stůl, a jak rychle.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle