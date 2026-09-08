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Sparta je desátá a má víc porážek než výher. Expert Horváth vyslovil o letenském klubu slova, která fanoušci nechtějí slyšet

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Když v sobotu 6. září 2026 zazněl závěrečný hvizd v Hradci Králové, Sparta prohrávala 1:2 a její hráči šli pod kotel vysvětlovat. Nebylo co. Třetí venkovní porážka ze čtyř pokusů, bilance 3-0-4, desáté místo v tabulce. Oficiální report Chance Ligy označil start Sparty za nejhorší od roku 2005. Pavel Horváth v rozhovoru pro Radiožurnál Sport pak řekl větu, která přesně vystihuje hloubku problému: „Na hřišti kvalita je, ale není tam sparťanské srdce.
Sparta je desátá a má víc porážek než výher. Expert Horváth vyslovil o letenském klubu slova, která fanoušci nechtějí slyšet

Sparta je desátá a má víc porážek než výher. Expert Horváth vyslovil o letenském klubu slova, která fanoušci nechtějí slyšet

Zdroj: FC Viktoria Plzeň
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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