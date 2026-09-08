Sparta je desátá a má víc porážek než výher. Expert Horváth vyslovil o letenském klubu slova, která fanoušci nechtějí slyšet

Devět bodů místo devatenácti
Čísla mluví jasně. Ve stejné fázi sezony 2024/2025 měla Sparta 19 bodů a byla druhá. O rok dříve, v ročníku 2023/2024, rovněž 19 bodů, a vedla celou ligu. Teď má o deset bodů méně. Slavia nahoře se 17 body a bez porážky, Sparta dole s devíti a čtyřmi prohrami.
Ztráta na pohárové příčky je přitom zatím jen čtyři body. Matematicky nic fatálního. Jenže trend je krizový: Sparta venku vyhrála jednou ze čtyř zápasů, po debaklu 0:3 v derby nedokázala zareagovat a v Hradci znovu padla. Držela sice míč sedmdesát procent času, ale xG bylo téměř vyrovnané, 1,18 ku 1,14 pro Spartu. Hradec měl patnáct střel a devět rohů. Dominance v držení se nepřeložila do dominance na hřišti.
Co Horváth Spartě vytkl
Horváthova kritika v rozhovoru pro iROZHLAS míří na tři roviny:
- Chybějící reakce. „Není tam žádná reakce,“ řekl doslova. Sparta po prohře v derby nepřijela do Hradce s viditelnou touhou okamžitě napravit dojem. Naopak, vypadala stejně rozvolněně.
- Neslepená sehranost. Už v srpnu po porážce v Mladé Boleslavi Horváth kritizoval sedm změn v sestavě oproti předchozímu zápasu s Lyonem. Neustálé přestavování jedenáctky ničí automatismy.
- Ztráta identity. Výraz „sparťanské srdce“ není jen fráze. Horváth jím popisuje historicky rozpoznatelnou vlastnost: když se zápas láme, Sparta se semkne a odpoví. Teď se to neděje.
Důležité je, co Horváth neříká. Netvrdí, že Spartě chybí kvalita. Naopak ji výslovně uznává. Problém podle něj leží jinde, v mezeře mezi jmény na soupisce a tím, jak spolu fungují pod tlakem.
Rozbitý kádr, pozdní posily
Léto přineslo výrazné odchody. Martin Vitík zamířil do Boloni, Jan Kuchta do Midtjyllandu, odešel i Albion Rrahmani. Na startu přípravy klub představil čtyři nové kmenové hráče: Viktora Vitályose, Ebrimu Singateha, Krisztiána Hegyiho a Siverta Mannsverka. Jenže integrace nových tváří do rozjetého systému vyžaduje čas, který ligový program nedává.
Symbolický detail z Hradce: v dresu domácích nastoupil od začátku Tomáš Čvančara, čerstvá posila, a právě on asistoval u vítězného gólu. Sparta padla i proti hráči, jehož jméno je s ní titulově spojené.
Priske pod tlakem, vedení mlčí
Brian Priske po Hradci řekl na rovinu: „Prohrát čtyři zápasy ze sedmi je obrovský problém.“ A dodal, že při takových výsledcích je otázka jeho pozice legitimní. Na stadionu se podle reportů ozývalo skandování proti trenérovi, hráč Adam Karabec mluvil o potřebě jít si s fanoušky promluvit.
Poslední veřejně dohledatelné stanovisko vedení pochází z května, kdy Tomáš Rosický v rozhovoru pro Oneplay Sport potvrdil, že Priske pokračuje a jiná debata neprobíhala. Od té doby ticho. Čerstvé vyjádření k situaci po sedmém kole se v otevřených zdrojích nepodařilo zachytit. Tlak je zjevně vyšší, než jak klub komunikoval na jaře.
Co Spartu čeká
Nejbližší šance na uklidnění přichází ve středu 9. září v pohárovém 3. kole na Žižkově. Ligově pak Sparta hostí v sobotu 12. září od 18:00 Jablonec, tým, který má po šesti zápasech deset bodů a v tabulce stojí těsně nad ní.
Podle nás problém Sparty nevypadá jako jednorázový výpadek. Vypadá jako kombinace špatně slepeného kádru a nefunkční okamžité reakce na tlak. Horváthovo „sparťanské srdce“ je přesná diagnóza: kvalita na papíře nestačí, pokud ji tým nedokáže proměnit v soudržnost ve chvíli, kdy to nejvíc potřebuje.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle