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Sparta doma znovu narazila. Hradec Králové si z Prahy odvezl vítězství 3:1

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Hokejisté pražské Sparty nezvládli domácí extraligové utkání proti Hradci Králové. Hostující tým zvítězil 3:1 a připsal si důležité body do tabulky. Pro Spartu jde o další nepříjemný výsledek proti soupeři, který jí v poslední době dokáže působit problémy.
Sparta doma znovu narazila. Hradec Králové si z Prahy odvezl vítězství 3:1

Sparta doma znovu narazila. Hradec Králové si z Prahy odvezl vítězství 3:1

Zdroj: Wikimedia Commons
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.11.2026 09:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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