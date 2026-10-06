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Španělům je těžké čelit, ale jsme nadšeni z přístupu i výkonu, uznal Denia po další ztrátě

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Aktuální reprezentační okno zatím nenabídlo pro český tým jiný scénář než hořkost porážek. Jako poslední padli svěřenci kouče Santiho Denii na půdě aktuálního světového šampiona Španělska. I tak ale španělský kouč po nezdarech v Lize národů spíše hledá pozitiva a chválí svůj tým za přístup a bojovnost.
Španělům je těžké čelit, ale jsme nadšeni z přístupu i výkonu, uznal Denia po další ztrátě

Španělům je těžké čelit, ale jsme nadšeni z přístupu i výkonu, uznal Denia po další ztrátě

Zdroj: Profimedia
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.10.2026 07:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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