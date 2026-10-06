Španělský Sherlock Holmes boduje na Netflixu v TOP 10. Nová detektivka ve stylu Agathy Christie ale u diváků pořádně narazila

Španělská detektivní minisérie Poslední případ dorazila na Netflix a krátce po vydání se dostala do TOP 10 nejsledovanějších seriálů. Kromě toho, že láká na Sherlocka Holmese, připomíná i hit královny detektivek Agathy Christie Deset malých černoušků nebo český seriál Bora, který je dostupný na Oneplay.
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Je ale možné, že by tvůrci tyto dva kousky vykradli? Na to si raději odpovězte sami, až novinku režiséra Félixe Viscarreta zhlédnete. Scénář Alberta Macíase a Carlose Molinera vychází ze stejnojmenné knihy Artura Péreze-Reverteho, která zatím nevyšla v českém překladu. Hlavní role ztvárnili José Coronado, María Valverde, Martiño Rivas a Maribel Verdú. Foto: Lander Larrañaga/Netflix © 2025 Foto: Netflix O čem je detektivní minisérie Poslední případ?
Na jaře roku 1959 uvěznila bouře třináct lidí na malém ostrově nedaleko Mallorky. Nikdo netuší, co se za nedlouho stane v malém hotelu, kde jsou ubytováni – Elisa Manderová, nenápadná turistka anglického původu, je nalezena mrtvá. To, co se zpočátku jeví jako sebevražda, brzy začíná vykazovat známky něčeho mnohem znepokojivějšího –
vraždy.
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Basil (
José Coronado), herec v důchodu, který kdysi ztvárnil na stříbrném plátně samotného Sherlocka Holmese, se zcela neúmyslně ocitne v roli toho, kdo má odhalit, co se vlastně stalo. Na místě, z něhož nyní nikdo nemůže odjet a kam nikdo nemůže přicestovat, se všichni hosté i zaměstnanci stanou podezřelými ze zločinu, který se s každou uplynulou chvílí zdá složitější a zamotanější, než si kdokoli zpočátku dokázal představit. Hodnocení a recenze
Diváci očekávali
dobový thriller plný tajemství, záhad a nečekaných zvratů. Naplnili tvůrci jejich očekávání? Na ČSFD si španělská minisérie Poslední případ vysloužila pouhých 56 %. „Hlavní představitel je neskutečně necharismatický. Takový otravný pantáta, co jakože vyšetřuje. Vrah bůhví proč zanechává záměrné a velmi teatrální stopy. Je tam několik falešných a zbytečných odboček, vyšetřování nedává moc smysl, závěrečné rozuzlení je až směšné,“ uvedla jedna z divaček. Foto: Quim Vives/Netflix © 2025 Foto: Lander Larrañaga/Netflix © 2025 Foto: Lander Larrañaga/Netflix © 2025 Foto: Lander Larrañaga/Netflix © 2025 Foto: Lander Larrañaga/Netflix © 2025 Foto: Lander Larrañaga/Netflix © 2025
„Líbilo se mi prostředí hotelu i tamní atmosféra, ale samozvaný detektiv si mě tak úplně nezískal, a už po prvním dílu jsem měl svého podezřelého, který se ve finále skutečně ukázal být pachatelem, což mohu těžko připsat tvůrcům k dobru. No, nevím, celé to pro mě mělo takovou divnou pachuť,“ souhlasil s ní nespokojený divák.
„Strašně mě to nebaví. Všechny novodobé počiny dle ingrediencí Agathy Christie, mi připadají prostě už přežité. Nevím, na koho tvůrci vůbec cílí,“ doplnila ještě divačka, která seriál vzdala v půlce druhého dílu.
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Filmoví kritici také mnoho kladů nenašli.
„Díky Josému Coronadovi je seriál příjemným zážitkem, avšak samotná záhada není tak nápaditá jako základní myšlenka, kdy se herec stává detektivem. Čtyři epizody přinášejí pěkně zpracovanou detektivku, která však moc nepřekvapí,“ naznal Kshitij Rawat z FandomWire.
„Škoda, že to, co se jevilo jako velmi dobré nebo dokonce vynikající, je nakonec jen dobré, což sice není špatné, ale u seriálu s tak kvalitním obsazením i hereckými výkony a s Coronadem v hlavní roli, by člověk čekal jiný konec. Problém však, jak napovídá název seriálu, spočívá právě v tom konci,“ napsala Silvina Lamazares pro Clarín.
Španělskou minisérii Poslední případ si nyní můžete pustit na Netflixu i s českým dabingem.
Zdroj: About Netflix, ČSFD, Clarín, FandomWire