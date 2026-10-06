Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Španělský Sherlock Holmes boduje na Netflixu v TOP 10. Nová detektivka ve stylu Agathy Christie ale u diváků pořádně narazila

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Příznivci klasických detektivek ve stylu Agathy Christie se jistě těšili na novou minisérii Netflixu Poslední případ (The Final Problem), která slibovala napětí, dobovou atmosféru a španělského Sherlocka Holmese. Mysteriózní kousek nyní boduje v TOP 10 nejsledovanějších seriálů, diváci a filmoví kri
Španělský Sherlock Holmes boduje na Netflixu v TOP 10. Nová detektivka ve stylu Agathy Christie ale u diváků pořádně narazila

Španělský Sherlock Holmes boduje na Netflixu v TOP 10. Nová detektivka ve stylu Agathy Christie ale u diváků pořádně narazila

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.10.2026 06:00

Reklama
Další články z Netflixer
Netflix v říjnu vytáhne pořádná esa: Ben Affleck míří do temného thrilleru, vrací se i jeden z nejoblíbenějších seriálů
Netflix v říjnu vytáhne pořádná esa: Ben Affleck míří do temného thrilleru, vrací se i jeden z nejoblíbenějších seriálů
Připravte si kapesníčky. Lindsay Lohan po 22 letech točí s režisérem Protivných sprostých holek a bude to pořádný doják
Připravte si kapesníčky. Lindsay Lohan po 22 letech točí s režisérem Protivných sprostých holek a bude to pořádný doják

Poslední vzkaz umírající ženy skončí v cizích rukou. Píše se rok 2008, DVD se ztratí v poště a místo...

Novinky týdne na Netflixu: Jeden z nejočekávanějších seriálů podzimu, Schumacherův osudový rok i podezřelá úmrtí
Novinky týdne na Netflixu: Jeden z nejočekávanějších seriálů podzimu, Schumacherův osudový rok i podezřelá úmrtí

Netflix vám tento týden naservíruje pořádně pestrou nabídku. Dočkali jsme se nové adaptace slavného románu...

Jeden z největších filmových hitů posledních let míří do televize. Oppenheimera odvysílá Nova Cinema
Jeden z největších filmových hitů posledních let míří do televize. Oppenheimera odvysílá Nova Cinema

Fanoušci životopisných a historických filmů pravděpodobně neodtrhnou oči od obrazovky. Nova Cinema totiž...

Měl to být hit, je to největší propadák: Skutečný příběh ani Russell Crowe nestačili, novinka Netflixu má hodnocení na bodě mrazu
Měl to být hit, je to největší propadák: Skutečný příběh ani Russell Crowe nestačili, novinka Netflixu má hodnocení na bodě mrazu

Americký krimi thriller Unabomber o nechvalně proslulém atentátníkovi Tedovi Kaczynském dorazil na Netflix....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

Všechny články tohoto autora →
Netflixer
Další články z kategorie Digi a stream
Zobrazit více
KulturaDigi a stream
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.