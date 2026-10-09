Španělský šéf českých sudích přiznal chybu. Gómez vrací veřejné hodnocení verdiktů a chystá revoluci na stadionech

Pátek 9. října 2026, reprezentační pauza a za sebou devět kol Chance Ligy. Španěl, který od léta vede české rozhodčí, na tiskové konferenci udělal krok, jaký funkcionáři dělají neradi: veřejně přiznal, že se v klíčové věci mýlil. Když v červenci nastupoval, zrušil komentování sporných verdiktů, protože chtěl veškerou energii věnovat práci se sudími. Teď uznal, že média, kluby, hráči i fanoušci potřebují znát stanovisko komise. Dodal, že „ne všechno bylo perfektní“, a předložil čísla, která to potvrzují: videorozhodčí za úvodní část sezony udělal šest chyb. Přiznání je ale jen první polovina zprávy. Druhá se týká toho, co uvidí divák, který sedí na tribuně, a ne u televize.
Muž, který v létě zavřel dveře
Gómez je bývalý španělský mezinárodní rozhodčí a později specialista na videorozhodčí. V Česku dřív působil jako poradce pro VAR, takže domácí ligu znal zevnitř. Výkonný výbor FAČR ho schválil do čela komise od 1. července 2026 jako nástupce Libora Kovaříka. Má smlouvu na rok s opcí na další dva. Svaz od angažmá čekal zahraniční zkušenost a nový impulz.
Impulz přišel, jen jiným směrem, než mnozí čekali. Za Kovaříka komise sporné momenty pravidelně komentovala a situace k rozboru vybírali zástupci médií. Gómez tuhle praxi po nástupu ukončil. Ponechal jen úterní zveřejňování audiozáznamů komunikace mezi hlavním rozhodčím a VAR. V předsezonním rozhovoru pro iDNES vysvětloval, že kritiku chce řešit interně, uvnitř sboru, ne na veřejnosti.
Devět kol stačilo, aby názor otočil. Gómez to sám nespojuje s tlakem, mluví o tom, že dospěl k jinému závěru. Podle nás ale načasování mluví samo za sebe: obrat přichází po týdnech, kdy se o slabé komunikaci komise psalo a mluvilo čím dál hlasitěji. Skutečnou chybou nebyl jeden špatně posouzený faul. Chybou bylo ticho.
Úterý jako nový pevný bod
Nový systém má jasný rytmus. Stanovisko komise vyjde vždy v úterý po ligovém víkendu a začne se po 10. kole, tedy hned po reprezentační pauze. Postup bude vypadat takto:
- o víkendu se odehraje kolo, rozhodčí se bezprostředně po zápase před kamerami k situacím nevyjadřují,
- v pondělí komise sporné momenty rozebere interně a pak je probere s rozhodčími z konkrétních utkání,
- v úterý zveřejní stanovisko ke čtyřem vybraným situacím, vedle dál běžících záznamů komunikace mezi rozhodčím a VAR.
Mlčení sudích hned po zápase Gómez obhajuje tím, že v tu chvíli ještě nemají zpětnou vazbu od komise a nemohou si být situacemi jistí. Pondělí si proto vyhradil na rozhovory s nimi.
Nejzajímavější je, kdo bude čtyři momenty vybírat. Nebudou to novináři jako za Kovaříka ani samotná komise, ale Oneplay Sport, hlavní vysílatel Chance Ligy. Gómez to zdůvodňuje tím, že Oneplay má nejlepší přehled o všech zápasech a výběr má dělat „osoba zvenčí“. Do úterního rozboru se podle iSportu mohou dostat i situace z druhé ligy a nejvyšší ženské soutěže, v drtivé většině se ale dá čekat Chance Liga.
Externí výběr snižuje podezření, že si komise bude volit pohodlné případy. Má to ovšem háček. Oneplay není jen vysílatel. Podle LFA s ním liga od sezony 2024/25 provozuje i pražské VAR centrum. Firma, která se podílí na technologii, tak bude vybírat situace, v nichž se ta technologie hodnotí. Transparentnější by podle nás byl jasný a veřejně známý klíč: například vždy nejdiskutovanější penalta kola, vždy sporná červená karta. Fanoušek by pak věděl, proč se mluví právě o téhle situaci, a ne o jiné.
Šest chyb ve 46 zásazích
Čísla, která komise na konferenci ukázala, jsou nejpodrobnějším pohledem pod pokličku českého VAR za poslední dobu. Za 71 zápasů sezony 2026/27 videorozhodčí zasáhl 46krát.
|Ukazatel
|Sezona 2025/26
|Sezona 2026/27
|Zásahy VAR na zápas
|0,42
|0,65
|Faktické zásahy na zápas
|0,16
|0,39
|Subjektivní zásahy na zápas
|0,26
|0,25
Z celkových 46 zásahů bylo 28 faktických, tedy ofsajdy, místo přestupku nebo to, zda míč opustil hřiště. Zbylých 18 bylo subjektivních, u nichž jde o výklad, třeba o sílu kontaktu. Komise identifikovala dvě chybné intervence, kdy VAR zasáhl, ač neměl, a čtyři případy, kdy měl zasáhnout, ale mlčel.
Nárůst zásahů zhruba o polovinu je výrazný, ale z velké části faktický. Gómez ho spojuje mimo jiné s novým posuzováním správnosti rohových kopů. Subjektivní zásahy zůstaly prakticky na stejné úrovni. VAR tedy nezačal víc „rozhodovat za sudího“, spíš víc kontroluje měřitelné věci. Šest chyb na 46 zásahů znamená, že zhruba každé osmé rozhodnutí kolem VAR komise sama považuje za špatné. To je číslo, které by bez nového úterního formátu fanoušek vůbec neslyšel.
Tři minuty u obrazovky
Druhým bolavým místem je čas. Když je hlavní rozhodčí přivolán k obrazovce, trvá kontrola v průměru 179 sekund, tedy skoro tři minuty, během nichž stadion stojí. Celkový průměr všech intervencí je 116 sekund, faktické přezkumy zaberou v průměru 75 sekund. Gómez otevřeně řekl, že tak dlouhé kontroly poškozují důvěryhodnost.
Jako důvody jmenuje stres, více kontrolovaných momentů v jedné akci, potřebu přesnosti i počet kamer. Se 40 kamerami se podle něj pracuje lépe než s dvanácti, protože VAR má víc úhlů. Víc záběrů ale také znamená víc materiálu k prohlížení. O kolik sekund to verdikt zkracuje, nebo naopak prodlužuje, komise nevyčíslila.
Řešením nemá být pevný limit, ale trénink a modelové situace. To odpovídá i pravidlům. Protokol IFAB žádný maximální čas přezkumu nestanovuje, protože přesnost má přednost před rychlostí. Stejný dokument připomíná, že konečné slovo má vždy hlavní rozhodčí a VAR řeší jen jasné a zjevné chyby. Spory u subjektivních situací tak nezmizí ani s nejlepší komunikací. Budou jen lépe vysvětlené.
Co uvidí divák na tribuně
Změna na stadionech nebude znamenat sudího s mikrofonem, který divákům vysvětluje verdikt. Fanoušci mají na velkoplošných obrazovkách vidět stejný záběr, podle kterého rozhodčí po zásahu VAR rozhodne. Nebude to celý televizní servis se všemi úhly ani kompletní komunikace mezi sudími. Pro člověka, který dosud na tribuně jen tipoval, co se u monitoru děje, je to přesto zásadní posun.
Gómez stadionové obrazovky sliboval už v červenci, teď se plán konkretizuje. Liga a komise prověřují technické možnosti jednotlivých arén. Podle Tomáše Bárty jde o horizont „spíš měsíců“. Nejrychleji by mohly být připraveny velké stadiony Slavie, Sparty a Plzně, tam by to podle něj šlo „už v nejbližší době“. Většina stadionů má být připravena nejpozději na začátek jarní části sezony 2026/27, tedy na přelomu zimy a jara 2027. Pevný harmonogram ani pořadí dalších stadionů zatím nikdo nezveřejnil. Nejdéle se dá čekat tam, kde je slabší technické zázemí pro napojení záběrů.
Pravidla by přitom dovolila jít dál. IFAB od sezony 2025/26 připouští, aby soutěže zavedly veřejné oznámení a vysvětlení rozhodnutí po přezkumu nebo dlouhé kontrole. Česká liga tuto možnost podle dostupných vyjádření zatím nevyužívá. Záběr bez slova je kompromis, který šetří sudí, ale nechává divákovi část hádanky.
Z Gómezova obratu se nestane úspěch tím, že jednou přiznal chybu. Úspěchem bude, až se fanoušek v úterý ráno nebude muset ptát, jestli komise něco řekne, ale jen co řekne. A až na tribuně v Edenu uvidí na obrazovce tentýž záběr, nad kterým se právě sklání sudí.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle