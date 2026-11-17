Fotbalová reprezentace Španělska ukončila výjimečnou sérii bez porážky. V nedělním utkání Ligy národů v Madridu podlehla Anglii 2:3, přestože po většinu posledních dvou let patřila mezi nejúspěšnější týmy světového fotbalu. Španělé naposledy prohráli v březnu 2024 a následně vydrželi 43 zápasů bez porážky. Angličané tak ukázali, že i dlouhodobě úspěšné mužstvo může v jednom utkání doplatit na nepovedený úvod.
Na stadionu Metropolitano získali hosté výraznou převahu zejména během prvních šedesáti minut. Skóre otevřel z pokutového kopu Harry Kane a po přestávce přidali další góly Ezri Konsa a Ben White. V jednu chvíli tak Anglie vedla 3:0. Domácí se začali výrazněji prosazovat až poté, co jejich soupeř přišel po vyloučení Elliota Andersona o jednoho hráče.
Dvě branky na obrat nestačily
Po červené kartě dostali Španělé možnost zatlačit oslabené Angličany. Mikel Oyarzabal proměnil penaltu a domácí přidali ještě jednu branku, na vyrovnání však už nedosáhli. Výsledek 2:3 znamenal první porážku týmu po sérii, kterou bude obtížné v nejbližších letech napodobit. Samotný konečný rozdíl jediné branky přitom neodpovídá tomu, jak výrazně Anglie v úvodu utkání dominovala.
Španělská média věnovala zápasu mimořádnou pozornost. Deníky El País a ABC označily výkon Anglie za jednoznačný a připomínaly, že hosté zvládli především první hodinu souboje. Kritika směřovala k nepřesnostem domácího týmu i neschopnosti včas reagovat na rychlé anglické útoky. Hodnocení médií ale nelze zaměňovat za oficiální závěr trenérského štábu.
Trenér uznal kvalitu soupeře
Španělský kouč Luis de la Fuente po zápase uznal, že Anglie byla lepší. Zároveň vyjádřil hrdost na předchozí období, během kterého tým držel neporazitelnost. Zmínil, že podobné série jednou skončit musí a že další generace budou mít možnost se rekord pokusit překonat. Neúspěch tedy podle jeho vyjádření nemění hodnocení celé předchozí práce reprezentace.
Pro Anglii má výhra význam také vzhledem ke způsobu, jakým zápas odehrála. Nespoléhala pouze na bránění výsledku, ale v první části se aktivně prosazovala proti držiteli světového titulu. Španělé naopak budou hledat způsob, jak zabránit podobným výpadkům v obraně. Zápas současně ukázal, že při vysoké kvalitě soupeře nemusí ke zvratu stačit ani pozdější početní výhoda.