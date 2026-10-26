Sovětský T-80U z osmdesátých let má v bahně navrch. Abrams i Leopard 2 mají o víc než desetinu vyšší měrný tlak

Po jarní oblevě roku 2022 se ruské kolony na Ukrajině musely stáhnout z polí na silnice, protože s podmáčenou půdou měla vážné potíže i pásová technika. Popisuje to přehled americké vojenské univerzity z roku 2024. Analýza CSIS připomíná, že rasputice, tedy období jarního tání, mění ukrajinskou krajinu v moře bahna. Mechanizovaná jednotka natlačená do několika průjezdných koridorů je snadný cíl pro miny, dělostřelectvo i drony, a ve válce, která trvá přes čtyři roky, se to opakuje každou sezonu. Pro schopnost tanku takovému terénu uniknout existuje jednoduché měřítko, měrný tlak na půdu. Je to hmotnost stroje vydělená plochou, kterou se pásy dotýkají země, a americká rozpočtová kancelář CBO ho výslovně označuje za obecný ukazatel terénní mobility. Čím méně kilogramů připadá na čtvereční centimetr, tím menší je riziko, že se stroj zaboří.
Co švédské zkoušky z let 1993 až 1994 vyčetly sovětské turbíně
Britský armádní manuál z roku 1996 uvádí u T-80U bojovou hmotnost 46 tun a měrný tlak 0,93 kg/cm². Ze současných hlavních konkurentů se mu žádný nevyrovná a ve srovnání ho předstihla jen starší verze francouzského Leclercu. Výsledek vychází z nízké hmotnosti, širokých pásů a dlouhé styčné plochy. Konstruktéři v polovině osmdesátých let ještě nemuseli na tank vršit přídavný reaktivní pancíř, protiminové sady ani digitální systémy velení, takže každá další tuna pro ně nebyla otázkou.
Švédsko si T-80U vyzkoušelo v terénu a odtajněná zpráva z těchto zkoušek mu za denního světla přiznává mimořádnou rychlost v těžkém terénu. Překážky podle ní tank zdolával s přehledem.
Švédští hodnotitelé ale zapsali i výtky. Couvací rychlost označili za žalostnou a v noci se podle nich řídilo prakticky naslepo. Plynová turbína, která tank pohání, měla extrémní spotřebu paliva.
Rozdíl mezi T-90M a Leopardem 2A7V se vejde do dvou setin
Nejnovější ruský T-90M Proryv váží přibližně 51 tun a zrcadlený technický manuál mu přisuzuje měrný tlak 1,04 kg/cm². Podobnou hodnotu dává i přepočet z rozměrů pásu, který je široký 580 mm a dotýká se země v délce 4 290 mm. Oproti T-80U je to zhruba o 12 % horší výsledek, za kterým stojí asi pět tun modernějšího pancíře a elektroniky.
Americký M1A2 Abrams má podle CBO měrný tlak 1,08 kg/cm², tedy 15,4 psi, a v tomto srovnání končí poslední. U Leopardu 2A7V výrobce KNDS uvádí hmotnost pod 69 tun, měrný tlak ale nezveřejňuje. Přepočet z veřejně známé geometrie pásů, tedy šířky 635 mm a délky styku 4,95 m, dává při hmotnosti 66,5 tuny přibližně 1,06 kg/cm². Leopard tak tlačí na půdu zhruba o 14 % víc než T-80U. Abrams o 16 %.
Tři hodnoty, které od sebe dělí po dvou setinách, pocházejí ze tří různých zdrojů: z ruského manuálu, z vlastního přepočtu a z amerického rozpočtového úřadu. Kdyby se do přepočtu za Leopard dosadilo 69 tun, které KNDS uvádí jako horní hranici, vyšlo by zhruba 1,10 kg/cm², tedy víc než u Abramsu. Pořadí T-90M, Leopard, Abrams je proto křehké a záleží na tom, jakou hmotnost kdo do výpočtu dosadí. Pevný je jen odstup T-80U, který od ostatních dělí desetina a víc.
Starší verze Leclercu s hmotností 55,6 tuny měla podle časopisu U.S. Army Armor z roku 1997 měrný tlak 0,90 kg/cm². Současná modernizace XLR je výrazně těžší a oficiální datasheet KNDS France u ní měrný tlak neuvádí.
Proč Leopard od verze A4 přibral zhruba deset tun
Hmotnost moderních tanků roste kvůli ochraně. Přidávají ji reaktivní pancíře, protiminové sady, systémy aktivní ochrany, digitální velení i pomocné generátory. Leopard 2A7V je proti původní verzi A4 těžší řádově o deset tun. Abrams ve verzi SEPv3, kterou přebírá Polsko, váží podle konfigurace 65 až 70 tun. Každý kilogram navíc zvyšuje šanci posádky přežít zásah a zároveň zhoršuje bilanci v měkkém terénu.
Britský think-tank RUSI v analýze z roku 2025 trvá na tom, že pancíř zůstává pro útočné operace nepostradatelný. Západním tankům přiznává moderní optiku, digitální systémy velení, programovatelnou munici a vyšší přežitelnost posádky. Ukrajinské posádky podle téže studie odolnost západních strojů oceňují, velitelé si ovšem stěžují na jejich hmotnost a na to, jak obtížně se opravují v polních podmínkách.
Z toho plyne úkol pro armády, které těžké tanky provozují: hlídat jejich hmotnost, investovat do vyprošťovací techniky a přídavné pancéřové balíky montovat jen tam, kde jsou opravdu potřeba.
Které tanky dnes jezdí u Čechů, Poláků, Slováků a Maďarů
Nejpřímější souvislost se srovnáním má Polsko, které přebírá M1A2 SEPv3. Je to verze z téže rodiny jako Abrams, jenž podle CBO skončil v měrném tlaku poslední.
Česká armáda letos v červenci dokončila přezbrojení 73. tankového praporu na Leopard 2A4. Slovensko získalo patnáct stejných tanků výměnou za bojová vozidla pěchoty BVP-1, která šla na Ukrajinu. Pro verzi A4 ale srovnání žádnou hodnotu měrného tlaku nemá. Je zhruba o deset tun lehčí než 2A7V, takže výsledek přepočítaného Leopardu se na ni přenášet nedá.
Maďarsko zavedlo 44 kusů Leopardu ve verzi 2A7HU.