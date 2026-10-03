Sovětský řidičák z roku 1992 v Polsku neprošel, SSSR už tehdy neexistoval. V Česku může řidiče poslat do autoškoly

Starší z obou řidičáků nese rok 1989. Případy zaznamenal Bieszczadzký oddíl Straży Granicznej, tedy polské pohraniční stráže, zmiňuje je i materiál jejího hlavního velitelství Komenda Główna Straży Granicznej a další úřední stopa vede k policii v Gdyni. Z těchto záznamů vyplývá, že se na problém přišlo při silniční nebo hraniční kontrole a řešil se pak s policií, případně u soudu. Oblíbená verze o muži, který si přišel na úřad vyměnit starý řidičák a odešel s nepořízenou, v pramenech oporu nemá. Pro čtenáře je skutečný průběh poučnější, protože ukazuje horší scénář: na neuznaný řidičák se přišlo až u kontroly.
Kolik dní v roce musíte žít v Česku, aby to úřad bral jako domov?
První otázka, kterou si český úřad u zahraničního řidičáku klade, se týká obvyklého bydliště. Zákon č. 361/2000 Sb. a Portál veřejné správy jím myslí místo, kde člověk v Česku skutečně žije kvůli osobním a pracovním vazbám, typicky aspoň 185 dnů v roce. Kdo tuhle hranici překročí, musí s výměnou řidičáku počítat a nemůže spoléhat na to, že je tu jen na skok.
Druhé síto je přísnější. U řidičáků ze třetích zemí se podle Ministerstva dopravy posuzuje, jestli odpovídají Vídeňské nebo Ženevské úmluvě. Podle těchto mezinárodních pravidel stát pozná, zda cizí řidičák uzná.
Úředník se proto dívá na stát vydání, formát řidičáku a podklady k pobytu. Roky bez nehody ani najeté kilometry v jeho posouzení nefigurují. Desítky let praxe, které by člověk nejraději předložil jako hlavní argument, tak u přepážky nemají kam zapadnout. Stejně postupují polské záznamy i české úřední služby.
Od roku 2026 může řidič vyjet dřív, než převezme nový řidičák
Řidičské oprávnění je právo řídit. Řidičák, úředně řidičský průkaz, je dokument, kterým to právo prokazujete. Český stát ten rozdíl popisuje ve službě Udělení nebo rozšíření řidičského oprávnění a od 1. 1. 2026 ho připomíná i v přehledu Novinky pro řidiče od roku 2026. Podle něj lze po zápisu do registru řídit ještě před převzetím fyzického řidičáku.
Novinka pomáhá tomu, kdo už oprávnění v registru má. Držiteli starého řidičáku z neexistujícího státu nic neřeší, protože v praxi znamená neuznaný řidičák zásadní problém.
Dobře je to vidět na pravidlech pro Ukrajince. Podle Ministerstva dopravy jim bez povoleného pobytu delšího než jeden rok nevzniká automatická povinnost vyměnit řidičák za český. Ministerstvo ale zároveň výslovně uvádí, že řídit lze jen s řidičákem, jehož provedení odpovídá mezinárodním úmluvám. Úleva v termínu výměny tedy ještě neznamená, že úřad uzná každý starý řidičák.
Když úřad řidičák neuzná, přijde přezkoušení a někdy celá autoškola
Polská státní služba pro výměnu zahraničního řidičáku počítá u nevyhovujícího dokumentu přinejmenším s teoretickou částí státní zkoušky. Česká pravidla jsou podobně náročná. Ministerstvo dopravy u výměny řidičáku z nečlenského státu EU, který úmluvám neodpovídá, požaduje obvyklé bydliště, zdravotní způsobilost a přezkoušení z odborné způsobilosti. K tomu je potřeba doložit národní, případně mezinárodní řidičák. Přezkoušením stát znovu ověřuje, že žadatel zná pravidla a umí ovládat vozidlo.
Ještě horší situace nastane, když člověk svá oprávnění vůbec neprokáže, například proto, že je řidičák nečitelný. Pak musí podle ministerstva absolvovat autoškolu.
Mezinárodní řidičák v takové chvíli nepomůže, protože je jen doplňkovým dokumentem a původní řidičák nenahrazuje. Polská služba navíc výslovně uvádí, že samotný mezinárodní řidičák za polský vyměnit nelze.
Pět dokumentů, se kterými jít na úřad dřív, než přijde kontrola
Největší riziko pro držitele starého zahraničního řidičáku nespočívá v samotné návštěvě úřadu. Hrozí mu hlavně jízda s řidičákem, který systém nemusí uznat. Zákon č. 361/2000 Sb. i přehled Ministerstva dopravy k dokladům pro řízení ukazují, že nevyhovující řidičák může vyvolat podezření na řízení bez uznaného oprávnění. Polské případy z letošního roku ukazují přesně tenhle průběh: nejdřív kontrola, potom policie a soud.
Oficiální seznam ke službě Vydání řidičského průkazu je přitom krátký. Úřad chce doklad totožnosti, protože žádost musí podat konkrétní člověk. Dále podklady k obvyklému bydlišti a doklad o délce pobytu, kterými se ověřuje hranice 185 dnů. Žadatel podepíše čestné prohlášení o tom, jestli mu někdo neuložil zákaz nebo omezení řízení, a přinese původní řidičák, o jehož uznání se rozhoduje.
Pro řidiče s řidičákem starým desítky let je to levnější cesta, než se o jeho statusu dozvědět od hlídky. Žádost se podává osobně na obecním úřadě obce s rozšířenou působností, jak uvádí Portál veřejné správy.