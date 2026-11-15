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Sovětský Buran obletěl Zemi bez posádky. V roce 1989 ho lidé obdivovali na Ruzyni, o 13 let později ho zavalila střecha

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Buran letěl do vesmíru jen jednou v listopadu 1988, v létě 1989 ho na hřbetě Mriji viděli lidé na pražské Ruzyni a v roce 2002 ho zničila propadlá střecha hangáru.
Raketoplán Buran v roce 1989

Raketoplán Buran v roce 1989

Zdroj: FOTO:MASTER SGT. DAVE CASEY, Public domain, via Wikimedia Commons
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 15.11.2026 12:54

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