Sovětské monstrum Objekt 781 mělo v Afghánistánu pálit až šesti směry naráz. Do výroby ho nepustil konec SSSR

Sovětská armáda vstoupila do Afghánistánu v prosinci 1979 s výzbrojí a taktikou připravenou na jinou válku. Tanky, bojová vozidla pěchoty, dělostřelectvo a protivzdušná obrana měly společně prorazit pravidelnou armádu NATO nebo Číny. Mudžáhidé žádnou frontu nedrželi. Útočili z léček v malých skupinách, obvykle z výšin nad cestou, a proti obrněné technice jim stačily granátomety RPG-7 a protitankové řízené střely.
Proč kanon BMP-1 nedokázal mířit na svahy nad kolonou
Nejhůř na tom bylo bojové vozidlo pěchoty BMP-1. Jeho kanon 2A28 „Grom“ ráže 73 mm vystřeloval granát s nízkou úsťovou rychlostí a hlaveň se dala zvednout jen málo, takže na cíle nad sebou vozidlo v horách prakticky nedostřelilo. Proti nepříteli usazenému na svazích tím hlavní zbraň BMP-1 ztrácela smysl.
Velení sáhlo po náhradách. Do Afghánistánu začala přicházet BMP-2 s automatickým kanonem 2A42 ráže 30 mm, který měl větší náměr i rychlejší kadenci. Kolony doprovázela dokonce protiletadlová samohybka ZSU-23-4 Šilka. Její čtyři hlavně ráže 23 mm dokázaly svah doslova pročesat palbou, za což Šilka platila slabým pancířem, který ji dělal mimořádně zranitelnou.
Analýza The Soviet-Afghan War shrnuje jádro potíže jednou větou: žádné z těch vozidel neumělo zároveň chránit osádku jako tank a vést palbu na víc cílů najednou.
V Čeljabinsku postavili pod jedním jménem dva odlišné stroje
Odpověď vznikla v Čeljabinském traktorovém závodě (ČTZ). Tým hlavního konstruktéra V. L. Veršinského tam navrhl bojové vozidlo podpory tanků, zkráceně BMPT, postavené na podvozku tanku T-72B. Pod označením Objekt 781 se skrývají nejméně dvě zkušební konfigurace a otevřené zdroje je dodnes často pletou dohromady.
Varianta A rozdělila výzbroj mezi dvě nezávislé zbraňové platformy. Každá nesla automatický kanon 2A72 ráže 30 mm se spřaženým kulometem, takže stroj mohl mířit oběma kanony na dva různé cíle. Vpředu seděly dva automatické granátomety a vzadu dálkově ovládaný kulomet. Na obrněné cíle měla varianta A protitankové řízené střely Konkurs s dostřelem kolem čtyř kilometrů. Celou tu výzbroj obsluhovala sedmičlenná osádka.
Varianta B vsadila na těžší kalibr. Převzala zbraňový blok blízký bojovému vozidlu pěchoty BMP-3, tedy kanon 2A70 ráže 100 mm spojený s automatickým kanonem 2A72 ráže 30 mm, a přidala další kulomety a granátomety. Vážila asi 46,7 tuny, zatímco varianta A přibližně 46,4 tuny. Stokilometrový kanon tak přidal ke stroji jen zhruba tři sta kilogramů navíc.
Slavných pět kulometů vzniklo sečtením dvou různých prototypů
Výčet pěti kulometů, dvou kanonů a půltuctu protitankových řízených střel vzniká sečtením palebných prostředků obou variant. Zdroje se v přesných počtech navíc rozcházejí podle toho, kterou verzi popisují a jestli počítají odpalovací zařízení, vezenou zásobu střel, nebo jednotlivá palebná místa. Jako popis jednoho konkrétního vozidla ten výčet neobstojí.
Smysl stroje lépe vystihuje počet palebných kanálů, které podle tehdejšího hodnocení umožňovaly vést palbu několika směry současně. Varianta A jich měla pět. Varianta B jich měla šest, takže mohla pálit až šesti směry naráz. Běžný T-72B měl v zásadě dva, hlavní kanon a spřažený kulomet v rukou střelce, a k nim protiletadlový kulomet velitele.
Podvozek T-72B dal novému stroji čelní kompozitní pancíř doplněný reaktivním pancířem Kontakt-1 a motor V-84 o výkonu 618 kW (840 koní). Platforma unesla přidanou hmotnost zbraní a sovětský průmysl ji uměl vyrábět ve velkém. Zůstala i nízká silueta tanku, na které v horském terénu hodně záleželo.
Sestava s jedním BMPT mezi dvěma tanky zasáhla až o třetinu víc cílů
Oba prototypy prošly zkouškami koncem osmdesátých let a kromě techniky se na nich ověřovala i taktika. Při experimentálním nasazení se v různých poměrech kombinovaly BMPT, tanky T-72B a bojová vozidla pěchoty BMP-3. Nejlépe vyšla jedna BMPT mezi dvěma tanky. Taková sestava zasáhla až o třetinu víc cílů než klasická kombinace tanku s bojovým vozidlem pěchoty.
Slovo „až“ označuje horní hranici. Průměrné zlepšení ani podmínky měření zveřejněné hodnocení neuvádí, takže třetinu je potřeba brát jako nejlepší výsledek z polygonu.
Hodnotitelé dali přednost variantě A a ČTZ začal chystat dokumentaci pro ověřovací sérii. Pracovalo se na ní v roce 1989, kdy se sovětská vojska stahovala z Afghánistánu. Kolem let 1990 až 1991 přišla direktiva převádět vojenskou výrobu na civilní a vzápětí se rozpadl Sovětský svaz. Objekt 781 zůstal ve stadiu prototypu.
Co z čeljabinského nápadu zbylo v Terminátoru nasazeném na Ukrajině
Pokus pod šifrou „Rámka“ v roce 1991 nevyšel. Koncem devadesátých let zadala Hlavní automobilová a obrněná správa (GABTU) Uralskému konstrukčnímu byru zakázku „Rámka-99“. Z ní vzešel Objekt 199, poprvé předvedený v roce 2000, ze kterého vychází pozdější Terminátor. Proti Objektu 781 má menší osádku, pět mužů místo sedmi, jednu centralizovanou nízkoprofilovou věž a konstrukci přizpůsobenou sériové výrobě.
Rusko Terminátory nasadilo i ve válce na Ukrajině, která trvá déle než tři roky. Databáze Oryx, která eviduje jen vizuálně doložené ztráty, u nich vede nejméně jeden zničený a dva poškozené kusy. Skutečné ztráty mohou být vyšší, protože jde o potvrzené minimum. I tak z tak skromné bilance vyplývá okrajové nasazení v malém počtu kusů a zázračnou zbraň v tom hledat nelze.
Armády NATO kategorii BMPT vůbec nemají. Česká armáda pořizuje 246 bojových vozidel pěchoty CV90 MkIV v sedmi verzích, s automatickým kanonem, pokročilými senzory a digitálním propojením. Na rozdíl od BMPT vezou výsadek a nasazují se podle jiné taktiky.