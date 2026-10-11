Sověti nic lepšího nepostavili: československý T-55AM2 z Nového Jičína dostal pancíř proti kumulativním hlavicím

Tank T-55 a jeho předchůdce T-54 tvořily za studené války základ výzbroje Sovětského svazu i většiny jeho spojenců. Československo stroj vyrábělo v licenci od roku 1957 do roku 1983 a podle anglické Wikipedie z tuzemských linek sjelo celkem 11 tisíc kusů. Velká část z nich odešla na export. Zbytek dlouho držel československé obrněné jednotky, dokud je nezačal střídat silnější tank T-72M, který se v Československu také vyráběl.
Co tank T-55AM2 dostal na věž, příď i pod břicho
Modernizaci na verzi T-55AM2 zahájil v roce 1985 Opravárenský závod v Novém Jičíně, dva roky poté, co v Československu skončila výroba původního tanku. Hlavním cílem bylo podle serveru Army-Guide zesílit pancéřování a lépe chránit osádku.
Nejnápadnější změnu pozná i laik na první pohled. Čelo věže pokrývá přídavný pancíř, který připomíná výbavu modernizovaných sovětských tanků T-62M. Druhý blok pasivního pancéřování přibyl na přední část podvozku. Obě úpravy zvyšují odolnost tanku proti kumulativním hlavicím, tedy proti střelám, které jsou pro tank nejnebezpečnější.
Konstruktéři zesílili také dno tanku, aby lépe odolalo minám.
Proč zůstal kanon ráže 100 mm největší slabinou
Hlavní výzbroj se nezměnila. T-55AM2 nesl stejný kanon ráže 100 mm jako původní T-55. Kolem kanonu se přitom upravilo dost: tank dostal nový stabilizátor, zvýšenou tepelnou ochranu hlavně a systém řízení palby Hammer. Podle serveru ArmedConflicts to všechno zlepšilo přesnost. Přesnější zásah ale nijak nemění, co projektil udělá s pancířem moderního tanku, a proti němu kanon ráže 100 mm podle Armádního zpravodaje neobstojí.
Dosah měl prodloužit odpalovač protitankových střel 2K116 se zásobou pěti střel 2M117 Bastion, které doletí až na 4 kilometry. Zdroj neuvádí, kolik strojů odpalovač skutečně dostalo. Za řešení slabého kanonu proto odpalovač brát nejde, protože u většiny tanků zůstala výzbroj stejná. Podle zdroje ho mělo dostat jen několik tanků.
Kde se T-55AM2 ocitl mezi sovětskými tanky a Leopardem 2
Armádní zpravodaj označuje T-55AM2 za nejlepší existující verzi celé rodiny a tvrdí, že žádná varianta vyráběná v Sovětském svazu jeho úrovně nedosáhla. K ochraně a přesnosti přidala modernizace výkonnější motor a delší dojezd. Konkrétní hodnoty výkonu ani dojezdu zdroj neuvádí a chybí v něm i srovnání s modernizacemi z jiných zemí. Titul nejlepší verze tak stojí na výčtu vylepšení, který nelze ověřit v číslech.
Modernizace navíc stavěla na konstrukci staré přes čtvrt století a její meze byly známé už v době vzniku. Proti západním tankům té doby, například proti Leopardu 2, by T-55AM2 podle Armádního zpravodaje šanci neměl.
Srí Lanka a Jemen převzaly tanky, které česká armáda odložila
Kolik československých T-55 prošlo přestavbou v Novém Jičíně, dostupné údaje neuvádějí. Bez tohoto čísla nelze posoudit, jakou část obrněných sil modernizace skutečně proměnila.
Česká armáda tanky T-55AM2 vyřadila brzy po vzniku samostatné republiky. Kupovaly je hlavně chudší státy a stroje byly nasazeny například na Srí Lance a v Jemenu.