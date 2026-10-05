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Soutěžící nedorazí na natáčení. Prostřeno naruší vážné zdravotní problémy

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Dennívýzva
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Kulinářský pořad Prostřeno přinese netradiční situaci. Nečekaná absence jednoho ze soutěžících donutí ostatní pány převzít plnou kontrolu nad cizím menu.
Prostřeno!

Prostřeno!

Zdroj: FOTO:Distr. FTV Prima
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.10.2026 07:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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