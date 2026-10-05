Soutěžící nedorazí na natáčení. Prostřeno naruší vážné zdravotní problémy

Oblíbený kulinářský pořad Prostřeno! přinese v nadcházejícím týdnu velmi nečekaný zvrat. Čtvrteční hostitel Marian Mašek se už od pondělí potýká se zdravotními potížemi a jeho účast u stolu je nejistá. Ostatní soutěžící se tak musí připravit na zcela ojedinělou situaci bez přítomnosti hlavního aktéra.
Chybějící kuchař a obálka s úkoly
Student Marian o sobě s úsměvem tvrdí, že je velmi pozitivní, vtipný a upřímný člověk. Ve volném čase se věnuje sportu a nejvíce ho baví basketbal. Zkraje týdne ovšem ztratil formu a začalo ho trápit zdraví. Velký otazník visel především nad jeho vlastním hostitelským dnem. Pánové u stolu nakonec pouze rozbalí jeho kompletní menu a vzápětí dostanou další instrukce ve speciální ruličce. Večeře a samotné vaření proběhnou v úplně novém režimu.
Změna plánu a menší vzpoura
Připravený lístek obsahuje bruschettu s ricottou a rajčaty, rajčatovou polévku, carbonaru po římsku a oblíbený cheesecake. Tajný úkol přesně rozděluje přípravu jednotlivých chodů mezi zbylé osazenstvo. Většina oslovených nová pravidla plně respektuje.
Páteční hostitel Honza si vezme na starost sladkou tečku, Michal uvaří polévku a Adam Kristián obstará hlavní chod. Změna plánu se ovšem vůbec nelíbí úternímu hostiteli Jackovi. Soutěžící odmítne dělat zadaný předkrm a pustí se raději do své oblíbené arabské kuchyně.
Společné vaření a důležité poselství
Příprava hlavního chodu nakonec spojí všechny muže u jedné plotny. Tradiční italské těstoviny vyžadují absolutní čerstvost a pánové na nich pracují společnými silami. Za kuchařské výkony spojené s cizím menu si účastníci dokonce připíšou plnohodnotné body do své hodnoticí tabulky.
Neobvyklá televizní událost má navíc hlubší společenský přesah. Marianův příběh upozorňuje na problematiku varovných signálů na sociálních sítích. Diváci televize Prima možná získají novou inspiraci, jak lépe vnímat skrytá volání o pomoc ve virtuálním světě.
Prostřeno! sledujte každý všední den v podvečer na Primě a s předstihem na prima+.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (fresh.iprima).