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Sousedka nevěřila, že tenhle švestkový koláč peču bez droždí. Na posvícení zmizel první a recept chtěla celá ulice

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Když jsem na posvícení přinesla plech švestkového koláče s tvarohem a drobenkou, sousedka se mě nejdřív zeptala, jak dlouho mi kynulo těsto. Odpověděla jsem, že vůbec, protože v něm žádné...
Sousedka nevěřila, že tenhle švestkový koláč peču bez droždí. Na posvícení zmizel první a recept chtěla celá ulice

Sousedka nevěřila, že tenhle švestkový koláč peču bez droždí. Na posvícení zmizel první a recept chtěla celá ulice

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 17.10.2026 04:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

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