Sousedka nevěřila, že tenhle švestkový koláč peču bez droždí. Na posvícení zmizel první a recept chtěla celá ulice

Když jsem na posvícení přinesla plech švestkového koláče s tvarohem a drobenkou, sousedka se mě nejdřív zeptala, jak dlouho mi kynulo těsto. Odpověděla jsem, že vůbec, protože v něm žádné droždí není. Nevěřila mi, dokud neochutnala. Ze stolu pak můj koláč zmizel jako první a o recept si mi ještě ten večer řekla snad celá ulice.
Celé tajemství je v obyčejném hrnku místo vah a v sáčku prášku do pečiva. Čas, který by jinak padl na čekání, až vzejde kvásek a těsto vykyne, věnuju švestkám. Recept se hodí každému, komu kynuté těsto nikdy nešlo nebo kdo na ně nemá trpělivost, a snadno se zapamatuje. Níže ho najdete celý i s vysvětlením, proč koláč vyroste i bez kvasnic.
Proč koláč vyroste i bez kvasnic
Droždí se skládá z živých kvasinek. Aby kvasinky těsto nadýchaly, potřebují cukr, teplo kolem 37 °C a hlavně čas. Nejdřív se nechává vzejít kvásek, potom těsto v teple kyne zhruba hodinu. Stačí studené mléko nebo vejce rovnou z lednice a kvasinky zpomalí, takže výsledek závisí i na tom, jak je v kuchyni teplo.
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Prášek do pečiva funguje na chemickém principu. Obsahuje jedlou sodu a kyselou složku, které spolu ve vlhkém těstě a v horké troubě reagují a uvolňují oxid uhličitý. Bublinky plynu těsto nakypří přímo při pečení, proto se umíchaná směs dává rovnou na plech.
Prášek do pečiva nakypří těsto bublinkami oxidu uhličitého, takže koláč nepotřebuje čas na kynutí. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Většina dnešních prášků má takzvaný dvojitý účinek. Část kypření proběhne už v míse při pokojové teplotě a zbytek se spustí až teplem v troubě. Krátké zdržení proto koláč nezkazí, ale nechat těsto stát celé odpoledne se nevyplácí.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Droždí Prášek do pečiva Čím kypří živé kvasinky jedlá soda a kyselá složka, které spolu uvolňují oxid uhličitý Co potřebuje cukr, teplo kolem 37 °C a čas vlhké těsto a horkou troubu Kdy těsto kyne nejdřív vzejde kvásek, potom těsto kyne v teple zhruba hodinu přímo při pečení, směs jde rovnou na plech; u prášků s dvojitým účinkem proběhne část kypření už v míse Obyčejný hrnek místo vah Přečtěte si také: Češi přestávají kupovat pomazánkové máslo. Nahrazují ho touto chytrou vychytávkou, která je chutnější, levnější a vydrží déle
Měřit budete hrnkem, do kterého se vejde asi čtvrt litru. Hlavní je brát na všechny suroviny tentýž hrnek, aby poměry seděly. Do těsta pak půjde:
2 hrnky polohrubé mouky 1 hrnek krupicového cukru 2 vejce půl hrnku oleje půl hrnku mléka 1 sáček prášku do pečiva nastrouhaná kůra z citronu
Na tvarohovou vrstvu si připravte 250 g měkkého tvarohu, trochu cukru a vanilkový cukr. Švestek bude potřeba 500 až 700 g. Drobenku umícháte ze zhruba 100 g hrubé mouky, 80 až 100 g cukru a 50 až 70 g másla. Kdo má rád skořici, přidá do ní špetku. Vejce, mléko i tvaroh nechte předem nějakou dobu mimo lednici, suroviny o pokojové teplotě se v míse snáz propojí.
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Pekáček i ovoce připravte jako první, protože prášek do pečiva začne v těstě pracovat hned po smíchání.
Švestky je dobré umýt, vypeckovat a nakrájet ještě před mícháním těsta, protože prášek do pečiva začne působit hned. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Nejdřív nastavte troubu na 180 °C. Menší pekáček velký zhruba 30 × 25 cm potřete máslem a poprašte hrubou moukou. Pecky ze švestek vyjměte až po umytí a každou švestku rozkrojte na čtyři dílky. Cukr s vejci šlehejte, dokud směs nezbělá a nezhoustne. Potom vmíchejte citronovou kůru, mléko a nakonec olej. Prášek do pečiva rozmíchejte v mouce a do mísy ji sypte postupně přes sítko. Mezi dávkami těsto jen zlehka promíchejte vařečkou, aby nevznikly hrudky. Těsto přelijte do připraveného pekáčku. Tvaroh utřete s oběma cukry a lžící ho rozdělte po těstě. Když je příliš hustý, zřeďte ho trochou mléka navíc. Navrch rozložte švestky a celé to zasypte drobenkou. Jak poznat, že je upečený
V troubě stráví koláč 30 až 40 minut. Hotový je ve chvíli, kdy povrch zezlátne a dřevěná špejle zabodnutá do středu zůstane po vytažení čistá. Pokud se na ni lepí těsto, vraťte koláč na pár minut zpátky.
Když švestková sezona skončí, recept nemusí ležet ladem. Stejný základ unese i jiné ovoce, které zrovna máte doma, třeba jablka nebo hrušky nakrájené na plátky, a tvaroh s drobenkou zůstávají beze změny.
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Horký koláč svádí k ochutnání, s nožem ale chvíli počkejte. Nejčistší kousky dostanete z koláče, který úplně vychladl, takže si s pečením na slavnost klidně dejte náskok.
Posvícení, kterému se na Moravě říká hody, je výroční slavnost posvěcení kostela a koláče k ní tradičně patří. V řadě obcí se na tuhle příležitost pečou vlastní posvícenské koláče podle místních zvyklostí a plech se švestkami, tvarohem a drobenkou do takové společnosti zapadne bez potíží.
Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Prášek_do_pečiva, https://www.novinky.cz/clanek/gastro-recepty-recept-na-nejrychlejsi-hrnickovou-bublaninu-40525591, https://www.novinky.cz/clanek/zena-zdravi-tajemstvi-drozdi-a-jeho-vyuziti-nejen-v-kuchyni-40386404, https://forbes.cz/chutna-jako-leto-lity-kolac-plny-tvarohu-ovoce-a-drobenky/, https://forbes.cz/tvaroh-mak-svestky-poctivy-kolac-s-chuti-leta/, https://www.denik.cz/gastronomie/rychle-moucniky2020/, https://tn.nova.cz/clanek/nejlepsi-recepty-bez-drozdi-vykouzlite-chleba-housticky-i-velikonocni-mazanec.html, https://cs.wikipedia.org/wiki/Posvícení, https://polar.cz/zpravy/overwrite-docx/4936, https://www.poradte.cz/nejen-pro-zeny/5173-recept-na-svestkovy-kolac.html