Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Sousedka mi dala recept na jablečné spirálky z kynutého těsta a od té doby je peču místo klasického štrúdlu. Jsou mnohem lepší

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Jablečné spirálky z kynutého těsta ukrývají šťavnatá jablka v nadýchaném těstě. Po usmažení jsou zlatavé, voňavé a mizí z talíře ještě teplé.
Sousedka mi dala recept na jablečné spirálky z kynutého těsta a od té doby je peču místo klasického štrúdlu. Jsou mnohem lepší

Sousedka mi dala recept na jablečné spirálky z kynutého těsta a od té doby je peču místo klasického štrúdlu. Jsou mnohem lepší

Zdroj: VařímeDobroty.cz
Reklama
Další články z VařímeDobroty.cz
Závin s mletým masem peču místo klasického oběda a rodina si vždycky přidává. Recept je tak snadný, že ho zvládne každý
Závin s mletým masem peču místo klasického oběda a rodina si vždycky přidává. Recept je tak snadný, že ho zvládne každý
Recept na bramboračku s houbami a klobásou, o který mě prosí skoro každý. Stačí jíška a pár surovin a chuť je jako od babičky
Recept na bramboračku s houbami a klobásou, o který mě prosí skoro každý. Stačí jíška a pár surovin a chuť je jako od babičky

Poctivá bramborová polévka s houbami a klobásou voní po smažené cibulce, houbách a majoránce. Hustá a sytá,...

Nepečený dort ze 4 surovin, který dělám pořád dokola. Křupavý základ a šlehačka se Salkem – lepší kombinaci neznám
Nepečený dort ze 4 surovin, který dělám pořád dokola. Křupavý základ a šlehačka se Salkem – lepší kombinaci neznám

Hledáte-li moučník, při jehož přípravě byste se moc nenadřeli, zkuste nepečený šlehačkový dort se Salkem....

Nepečený retro jablečný dort podle vylepšeného receptu – výsledek je ještě lepší a celá příprava zabere maximálně 30 minut
Nepečený retro jablečný dort podle vylepšeného receptu – výsledek je ještě lepší a celá příprava zabere maximálně 30 minut

Připravte si neskutečně šťavnatý dezert plný osvěžující ovocné chuti. Vypadá luxusně a potěší všechny...

Nejrychlejší svíčková – recept od babičky, když není moc času na vaření. Chuť je úplně stejná jako u té nedělní, ale práce minimum
Nejrychlejší svíčková – recept od babičky, když není moc času na vaření. Chuť je úplně stejná jako u té nedělní, ale práce minimum

Rychlá svíčková omáčka, podle receptu z Youtube kanálu Důchodkyně u plotny, má sametově jemnou texturu a...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

Všechny články tohoto autora →
VařímeDobroty.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.