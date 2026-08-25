Sousedka mi dala recept na jablečné spirálky z kynutého těsta a od té doby je peču místo klasického štrúdlu. Jsou mnohem lepší

Jablečné spirálky z kynutého těsta jsou trochu jiné než klasické koblihy s marmeládou. Tady se šťavnatá jablka dostanou přímo do těsta, takže v každém soustu narazíte na měkké kousky ovoce a zároveň na nadýchané, zlatavě osmažené těsto. Nejlepší jsou ještě lehce teplé, když krásně voní po jablkách a másle a moučkový cukr se na jejich povrchu začne pomalu rozpouštět.
Nápad pochází z německy mluvících zemí, kde se podobné smažené jablečné pečivo připravuje hlavně v období masopustu. Zajímavé na něm je, že nevypadá jako dokonale tvarovaná kobliha. Po nakrájení zavinutého těsta vzniknou nepravidelné kousky, ve kterých jsou jablka rozložená v několika vrstvách. Právě díky tomu má každý kousek trochu jiný tvar a po usmažení získá křupavý okraj a měkký střed.
Na recept se nejlépe hodí jablka, která mají výraznější chuť a při tepelné úpravě se úplně nerozpadnou. Lehce nakyslé odrůdy jsou podle mě lepší než velmi sladká jablka, protože příjemně vyváží sladké kynuté těsto a závěrečný moučkový cukr. Pokud máte jablka hodně šťavnatá, je dobré je před použitím nechat chvíli okapat, aby náplň zbytečně nezvlhčila těsto.
A právě tady se dá recept snadno obměňovat. K jablkům můžete přidat trochu skořice, vanilky nebo hrst nasekaných ořechů. Výborné jsou také rozinky předem namočené v rumu, případně pár sušených brusinek. Hotové spirálky stačí posypat cukrem, ale pochutnáte si na nich i s trochou vanilkového krému nebo jen s kopečkem zakysané smetany.
Do vlažného mléka rozdrobte droždí a přidejte 1 lžičku cukru. Promíchejte a nechte asi 10 minut stát, dokud se na povrchu nezačne tvořit pěna. Mléko nesmí být horké, protože příliš vysoká teplota by mohla droždí poškodit.
Do větší mísy prosejte hladkou mouku a přidejte zbývající cukr, špetku soli, vejce a změklé máslo. Přilijte připravený kvásek a vypracujte hladké, měkké a pružné těsto, které se může lehce lepit, ale nemělo by být řídké. Pokud by bylo příliš tuhé, nepřisypávejte hned velké množství mouky, ale těsto ještě chvíli propracujte.
Mísu zakryjte čistou utěrkou a nechte těsto na teplém místě kynout přibližně 30 minut, až zřetelně zvětší svůj objem. Poté ho krátce propracujte a nechte ještě asi 15 minut odpočinout. Druhé krátké kynutí pomůže vytvořit lehčí a nadýchanější strukturu.
Mezitím oloupejte jablka, zbavte je jádřinců a nakrájejte na malé kostičky. Pokud jsou velmi šťavnatá, nechte je několik minut v sítku okapat, aby do těsta nepustila příliš mnoho vody. Poté je promíchejte se skořicí.
Vykynuté těsto rozválejte na pomoučené pracovní ploše do obdélníku silného přibližně 5 mm. Po celé ploše rovnoměrně rozložte připravená jablka a po okrajích nechte několik centimetrů volného místa. Těsto pak opatrně srolujte z delší strany do pevného válečku a spoj dobře přitiskněte.
Váleček nakrájejte ostrým nožem na plátky silné přibližně 3 cm. Jednotlivé kousky lehce upravte rukou, aby jablka zůstala uvnitř těsta, a nechte je ještě asi 10 minut odpočinout. Není potřeba je znovu výrazně zplošťovat, protože při smažení se samy lehce nafouknou.
V hlubším hrnci rozehřejte dostatečné množství oleje na přibližně 160 °C. Spirálky smažte po menších dávkách z obou stran dozlatova, přibližně 3 minuty z každé strany. Teplotu oleje hlídejte, protože příliš rozpálený olej by povrch rychle zbarvil, zatímco těsto uvnitř by zůstalo nedopečené.
Usmažené jablečné spirálky vyjměte děrovanou naběračkou a nechte je okapat na papírové utěrce. Poté je přendejte na mřížku, aby zůstaly na povrchu příjemně křupavé a nezvlhly od páry. Před podáváním je bohatě posypte moučkovým cukrem a podávejte nejlépe ještě vlažné.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová