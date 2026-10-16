Sousedé si stěžovali na nepříjemný zápach, který se šířil z bytu: Mrazivé tajemství ukryté téměř patnáct let odhalil až výpadek proudu

Zpráva, která 19. června dorazila správcovské firmě jednoho bytového domu v
japonském Kóbe, zněla nenápadně: z jednoho z bytů se šíří nepříjemný zápach. Druhý den odpoledne vstoupili do bytu ve čtvrti Čúó policisté. Kousek od vchodu stál velký pultový mrazák a v něm dva pytle, v nichž bylo ukryto tělo muže rozdělené v oblasti břicha na dvě části, jak popsal web Japan Today.
Elektřina byla do bytu už nějakou dobu odpojená, mrazák přestal chladit a tělo se začalo rozkládat, píše hongkongský deník
The Standard. Právě odpojení elektřiny tak nakonec prolomilo mlčení, které podle vyšetřovatelů trvalo zhruba patnáct let. Muž, který v bytě kdysi žil
Japonská média brzy zveřejnila jméno oběti. Šlo o Jutaku Nišigučiho, který v bytě před lety bydlel a letos by oslavil sedmapadesáté narozeniny. Podle pitvy zemřel zhruba v prosinci 2011 a jeho tělo bylo podle všeho rozděleno až po smrti, uvádí japonská tisková agentura Jiji, jejíž zprávu převzal web Nippon. Bylo mu tehdy dvaačtyřicet let, dodává Japan Today. Příčinu smrti se lékařům po tolika letech určit nepodařilo.
Nájemnicí bytu byla od července 2002 jeho bývalá manželka, dnes padesátiletá Aki Močizuki, která podle policie bydlela zároveň ještě jinde. Byt, ve kterém se celé roky ukrýval mrazák s tělem jejího bývalého manžela, si tedy dál pronajímala.
Když si ji policisté po nálezu předvolali, jakoukoli souvislost nejprve popírala. V pondělí 22. června večer ale sama zavolala na policii a ke všemu se přiznala. Druhý den si pro ni přišli policisté a zatkli ji pro podezření z odložení mrtvého těla.
„Udělala jsem hroznou věc a nemám žádnou omluvu,“ řekla podle televize TV Asahi, kterou citoval web Japan Today. Vyšetřovatelům navíc podle policie naznačila, že muže v prosinci 2011 sama zabila. Do pytlů a mrazáku ho podle podezření uložila zhruba v roce 2012.
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Rozvod s mužem, který už nežil
Úřední záznamy přitom ukazují, že manželství skončilo rozvodem v prosinci 2012, tedy zhruba rok po Nišigučiho odhadované smrti. Jak je to možné, vysvětlila podle stanice NHK, na kterou se odvolává
web Tokyo Reporter, sama zadržená: „Když manžel zemřel, vyplnila jsem rozvodové papíry sama a odnesla je na úřad.“
Připomeňme, že v Japonsku se naprostá většina párů rozvádí dohodou, kterou stačí stvrdit formulářem na městském úřadě, bez soudu a bez slyšení. Žena tak na papíře ukončila
manželství s mužem, který už v té době ležel v mrazáku jejího bytu. Během vyšetřování ale změnila přístup. Podle zdrojů z vyšetřování, které cituje Tokyo Reporter, přestala spolupracovat a na většinu otázek odmítá odpovídat. Žalobci ji měli 14. července, v poslední den lhůty pro zadržení, obžalovat z odložení mrtvého těla. Proč se čin po letech nepromlčel
Odložení mrtvého těla se v Japonsku obvykle promlčuje po třech letech. Policie ale podle
webu Tokyo Reporter dospěla k závěru, že lhůta v tomto případě neuplynula. V době mužovy smrti byla jeho zákonnou manželkou, a měla proto povinnost postarat se o řádný pohřeb. Protože tělo celé roky skrývala, trestný čin podle policie trval až do chvíle, kdy ho policisté v mrazáku našli.
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Hlavní otázka ale zůstává otevřená. Vyšetřovatelé stále zjišťují, jak Nišiguči zemřel a zda žena bude čelit i obvinění z
vraždy, uvádí deník The Standard. Za dveřmi obyčejného bytu ve velkém přístavním městě tak celé roky stála věc, o které podle všeho věděl jediný člověk. Manželství na papíře skončilo rozvodem, život jednoho z manželů ale skončil mnohem dřív. A pravdu nakonec neodhalil soused, úředník ani rodina, ale vypnutý proud a zápach, který už nešlo skrýt.
Zdroje: The Japan Times, Japan Today, Nippon.com, Tokyo Reporter, The Standard