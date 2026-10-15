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Soused mi řekl, ať se doma podívám pod dětskou podložku. Zažil jsem oprávněný šok

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Dennívýzva
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Pěnová skládací podložka chrání parkety před škrábanci a dětem zajišťuje měkký povrch na hraní. Jeden táta ji ale několik měsíců nezvedl – a pak objevil plíseň.
Soused mi řekl, ať se doma podívám pod dětskou podložku. Zažil jsem oprávněný šok

Soused mi řekl, ať se doma podívám pod dětskou podložku. Zažil jsem oprávněný šok

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.10.2026 03:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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