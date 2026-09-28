Sourozenci ukrývali 30 let těla svých rodičů v mrazáku a plakat chodili k prázdnému hrobu. Věc řeší policie

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Když správa hřbitova v přístavním městě Turku zavolala policii, nikdo nečekal, že se rozplétá případ táhnoucí se přes tři dekády. Dva starší muži kopali u rodinného náhrobku, kde měli odpočívat jejich rodiče. Jenže hrob byl prázdný – a úřady brzy zjistily proč.
Starší z bratrů, jedenaosmdesátiletý bývalý lékař, a jeho o deset let mladší sourozenec se ocitli před soudem. Obvinění zní surově: znesvěcení mrtvoly. Ne jednou, ale dvakrát. Těla svých rodičů totiž po jejich přirozené smrti v polovině devadesátých let nikdy nepohřbili.
Místo toho je více než třicet let ukrývali v mrazácích. Ne v bytě, jak se původně zdálo, ale ve venkovní kůlně na dvoře rodinného domu. Dva velké pultové mrazáky tam stály celá léta, jeden z nich se časem porouchal a přestal fungovat. Nikdo z okolí neměl ponětí, co se uvnitř nachází.
Preparace místo kremace
Vyšetřovatelům starší z bratrů vysvětlil, že si přál uchovat těla pro budoucnost. Aby tkáně vydržely, podrobil ostatky důkladné preparaci a zmrazil je. Jeho mladší bratr později doplnil, že rodina využila technologii lyofilizace – hlubokého sušení mrazem.
Inspirací jim byla metoda zvaná promese, kterou kdysi navrhli švédští vědci jako ekologickou alternativu ke klasické kremaci. Problém? Tato technika nebyla nikdy oficiálně schválena ani zavedena do praxe pro lidská těla. Bratři si tak zvolili cestu, která stála mimo jakýkoliv právní rámec.
Zatímco těla ležela v mrazácích, rodina navenek truchlila zcela normálně. Na hřbitově stál náhrobek se jmény obou rodičů, příbuzní k němu chodili vzpomínat a zapalovat svíčky. Hrobová jáma pod kameny však zela prázdnotou.
Pohřební služba, o které nikdo neslyšel
Bizarnost celého případu umocňuje ještě jeden detail. Starší bratr byl veden jako výkonný ředitel oficiálně registrované pohřební služby, která měla sídlo právě na adrese, kde policie mrazáky objevila. Nikdo z místních podnikatelů v oboru o něm ani o fungování této firmy nikdy neslyšel.
Muž přitom měl bouřlivou minulost. Finské úřady mu v minulosti omezily lékařskou licenci a byl souzen za neoprávněné poskytování zdravotní péče a nedovolené ozbrojování. Jeho kroky kolem rodičovských ostatků tak nebyly prvním střetem se zákonem.
Zlom přišel v roce 2024, kdy kriminalisté provedli prohlídku nemovitosti. Preparovaná lidská těla našli právě ve venkovním skladu. Cizí zavinění smrti rodičů vyloučili, jednání obou mužů ale naplňovalo skutkovou podstatu trestného činu.
Kopání u prázdného hrobu
Mladší bratr se do centra pozornosti dostal až loni na podzim. Oba sourozenci tehdy několik dní po sobě přicházeli za bílého dne k rodinnému hrobu a kopali v něm lopatami. Správa pohřebiště zavolala hlídku.
Muži se hájili tím, že hrobové místo pouze čistí a snaží se vyhovět přáním svého otce. Incident však definitivně přivedl mladšího bratra mezi obviněné. Obec se krátce nato postarala o to, aby byly ostatky rodičů řádně a důstojně pohřbeny.
Soudní projednávání mělo původně začít na jaře, komplikace s doručováním obžaloby je však posunuly až na září. K úvodnímu stání dorazil starší z obžalovaných bez právního zástupce – rozhodl se hájit sám. Mladší bratr se procesu přímo neúčastnil.
Nevina a otcova vůle
Médiím však sdělil, že z jejich strany k žádnému protiprávnímu jednání nedošlo a že jejich jediným cílem bylo naplnit otcovu vůli. Společné stanovisko obou obžalovaných zní jasně: obvinění je nejasné a necítí se v žádném bodě vinni.
Za znesvěcení mrtvoly finské zákony umožňují uložit trest odnětí svobody až na jeden rok. Soud však v takových případech může rozhodnout i o peněžitém trestu. Otázkou zůstává, zda justice uzná argumentaci o respektování otcovy vůle, nebo zda třicet let skrývání těl v mrazácích překročilo všechny přijatelné hranice.
Případ otevírá nejen právní, ale i etické dilema. Kde končí právo na rozhodnutí o vlastním těle a kde začíná povinnost respektovat společenské normy? A co když se touha uchovat blízké pro budoucnost střetne s realitou prázdného hrobu, u kterého rodina léta plakala?
Zdroje článku: svet24.si, svet24.si, fajntip.cz
Autor článku: Jakub Stránský