Soudečky z listového těsta jsou rychlé a křupavé jednohubky, které se skvěle hodí na každou oslavu

K narozeninám, na svátek nebo ve chvíli, kdy má přijít návštěva, poslední dobou místo klasických chlebíčků raději chystám malé soudečky z listového těsta. Naposledy se mi dost osvědčily na oslavě u vnučky. Byly rychlé, pěkně držely pohromadě a každý si sáhl po tom, co mu chutnalo. Celé kouzlo je vlastně jen ve vrstvení vykrojených koleček, která se spojí bílkem, upečou dozlatova a po vychladnutí naplní pomazánkou.
Na tomhle pohoštění se mi líbí hlavně jeho
variabilita. Dospělým většinou připravuji česnekovou pomazánku, dětem dávám jemnější směs z másla, mrkve a ředkviček. Když je potřeba nachystat větší množství, práce odsýpá docela svižně. Chlebíčky se mažou, skládají a zdobí jeden po druhém, kdežto tady si nejdřív upeču korpusy a plnění nechávám až na závěr.
Malá zkušenost z kuchyně: Kdo chce mít soudečky úhledné, ať vykrajuje spíš menší kolečka. Na tácu pak vypadají slavnostněji a hlavně se lépe jedí vestoje. Na rodinných oslavách je tohle překvapivě důležité. Recept na křupavé soudečky z listového těsta
Doba přípravy: 25 minut Doba pečení: 15 až 20 minut Teplota trouby: 180 °C Počet porcí: 20 až 24 kusů Ingredience pro přípravu
Soudečky: 1 balení chlazeného listového těsta 1 ks vejce 1 špetka soli
Jemná dětská pomazánka: 80 g másla 1 ks menší mrkve 4 ks ředkviček 1 špetka soli
Česneková pomazánka pro dospělé: 100 g pomazánkového másla 2 stroužky česneku 30 g strouhaného sýra 1 až 2 lžíce zakysané smetany 1 špetka soli
Zdobení: 80 g šunky 60 g tvrdého sýra 1 ks menší okurky několik kusů ředkviček trocha čerstvé pažitky nebo petrželky Postup přípravy křehkých jednohubek z listového těsta v podobě soudečků
1. Nejdřív si nachystejte
plech a vyložte ho pečicím papírem. Troubu zapněte na 180 °C. Listové těsto rozbalte a nechte ho krátce povolit, aby se při vykrajování nelámalo a netrhalo.
2. Z těsta vykrojte větším vykrajovátkem nebo obyčejnou skleničkou stejný počet
plných koleček. Přeneste je na plech, stačí menší rozestupy.
3. Z další části těsta vykrojte stejný počet koleček. U každého pak menším vykrajovátkem vyřízněte střed, aby vznikly
kroužky. Ty po upečení vytvoří stěny soudečků. Foto: Cooky.cz, Při slepování spodního a vrchního kroužku okraje potřete bílkem kvůli slepení.
4.
Vejce oddělte na bílek a žloutek. Bílek krátce prošlehejte vidličkou a potřete jím okraje plných koleček. Na každé položte jeden kroužek, znovu ho lehce potřete bílkem a přidejte ještě druhý kroužek bez středu. Stěny pak budou vyšší a výraznější.
5. Střed každého soudečku několikrát lehce propíchněte vidličkou a potřete zbytkem rozšlehaného
vejce. Pomůže to, aby se prostředek tolik nezvedal. Když se přesto nafoukne, není to žádná katastrofa, po vychladnutí se dá opatrně promáčknout prstem.
6. Plech dejte do trouby a pečte přibližně
15 až 20 minut, dokud soudečky nechytnou pěkně zlatavou barvu. Trouby se umí lišit, takže ke konci pečení je raději nespouštějte z očí. U mě jsou hotové ve chvíli, kdy mají výrazněji vybarvené okraje.
7. Upečené korpusy nechte úplně vychladnout. Potom jemně stlačte prostředek, aby vznikla prohlubeň na náplň. Dělám to prstem, ale malá lžička poslouží taky.
Foto: Cooky.cz, Po vychlazení udělejte uprostřed prstem nebo lžičkou prohlubeň.
8. Na dětskou pomazánku nastrouhejte najemno
mrkev a ředkvičky. Promíchejte je s měkkým máslem a jen lehce osolte. Směs má být jemná a dobře roztíratelná, ne řídká. Jak na česnekovou variantu
9. Česnekovou variantu připravíte smícháním
pomazánkového másla, prolisovaného česneku, strouhaného sýra, trochy zakysané smetany a špetky soli. Když ji necháte pár minut stát, chutě se propojí líp.
10. Soudečky naplňte připravenými
pomazánkami. Při větší oslavě si to chystám trochu jako položky ve stavu ‚ Processing‘, nejdřív rozložit práci, upéct korpusy, připravit náplně a plnit až úplně nakonec, aby těsto zůstalo čerstvé a křupavé. Foto: Cooky.cz, Soudečky plňte až nakonec před podávání, aby těsto zůstalo křupavé.
11. Na závěr přidejte
šunku, sýr, plátky okurky, ředkvičky nebo bylinky podle toho, co máte rádi. Nejlepší jsou hned po naplnění. Když je potřebujete krátce uložit, dejte je do chladu a podávejte ještě tentýž den. Foto: Cooky.cz, Jednohubky jsou nejlepší ihned po naplnění. Rady a co se na soudcích hodí vědět předem Jestli se těsto při vykrajování lepí, vraťte ho na pár minut do lednice. S chladnějším listovým těstem se pracuje znatelně líp. Pomazánku dávejte do soudečků až ve chvíli, kdy jsou korpusy studené. Teplé těsto by rychle změklo a přišlo by o křupavost. Na dětský stůl volte jemnější zdobení, klidně jen sýr a zeleninu. Česneková varianta se hodí spíš pro dospělé. Korpusy si můžete upéct předem. Naplněné soudečky jsou ale nejlepší čerstvé, o tom není moc co řešit.
Tyhle jednohubky mají výhodu v tom, že se přizpůsobí tomu, co zrovna leží v lednici. Zbytek šunky, kousek tvrdého sýra nebo miska nakrájené zeleniny se na nich většinou dobře uplatní. Pro slavnostní pohoštění je to příjemná změna vedle klasických chlebíčků, které bývají hutnější a taky rychleji osychají.
Chlebíčky se sardelovou pastou jsou retro hit, který má stále co nabídnout
Plněný zeleninový chlebík je sytá domácí dobrota, která na řezu příjemně překvapí