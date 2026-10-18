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Soudečky z listového těsta jsou rychlé a křupavé jednohubky, které se skvěle hodí na každou oslavu

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Když chystám narozeniny nebo menší rodinnou oslavu, sahám čím dál častěji po listovém těstě místo klasických chlebíčků. U vnučky se mi naposledy nejvíc osvědčily právě tyhle malé soudečky, jsou křupavé, vypadají slavnostně a naplnit se dají podle toho, kdo zrovna sedí u stolu. Základ je jednoduchý: vykrojená kolečka, lehce potřené bílkem, pár minut v troubě a pak už jen pomazánka a zdobení.
Obrázek k receptu na ednohubky soudečky z listového těsta si zamilujete: Jsou rychlé, křupavé a na stole vypadají skvěle

Obrázek k receptu na ednohubky soudečky z listového těsta si zamilujete: Jsou rychlé, křupavé a na stole vypadají skvěle

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Jednohubky soudečky z listového těsta si zamilujete: Jsou rychlé, křupavé a na stole
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 18.10.2026 22:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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