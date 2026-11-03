Soud vrátil Rusko na mistrovství světa a v Evropě to vře. Sponzor po 37 letech stahuje loga, Švédsko zvažuje bojkot

Pátek 30. října 2026 měl být pro Mezinárodní hokejovou federaci běžným dnem přípravy na sezonu. Večer ale vydávala prohlášení, které nikdo v jejím vedení psát nechtěl. Sportovní arbitrážní soud CAS v Lausanne vyhověl odvolání Ruské hokejové federace a zrušil vyloučení ruských týmů. Rusko tak může s okamžitým účinkem přihlásit reprezentace do všech šampionátů IIHF v sezoně 2026/27, včetně mužského mistrovství světa v Německu. O tři dny později přišla první komerční odpověď. Švédský výrobce AJ Produkter, jehož značka je u hokejových šampionátů vidět už 37 let, oznámil, že z turnaje zmizí. Smlouvu má podepsanou, závazky splní, jen nechce být vidět. Podle nás je to důležitější signál než samotný verdikt: soud vrátil Rusko na led, ale odpovědnost za to, co bude následovat, přehodil na pořadatele, politiky, sponzory a hráče.
Co rozhodl soud v Lausanne
IIHF ještě 30. července 2026 po posouzení jednotlivých turnajů rozhodla, že Rusko nesmí startovat na mužském MS 2027, na juniorském MS 2027 ani na dalších šampionátech sezony. Argumentovala bezpečností, provozem turnajů a sportovní integritou. Přesně tuhle konstrukci CAS rozbil.
Plné odůvodnění zatím není veřejně k dispozici. Podle citací verdiktu, které přinesly ČT sport a německá Sportschau, soud konstatoval, že IIHF své bezpečnostní obavy dostatečně neprokázala. Federace argumentovala obecnou hrozbou, soud chtěl důkazy.
IIHF v prohlášení k rozhodnutí CAS uvedla, že autoritu soudu respektuje a bude jednat v souladu s verdiktem. Zároveň dala najevo nesouhlas. Svá rozhodnutí považuje za nutná k ochraně všech účastníků a integrity soutěží. Soudu vyčítá, že nezohlednil praktické dopady na turnaje, jejichž příprava už běží. Teď chce „urgentně posoudit“, jaké kroky a kolik času provedení verdiktu vyžaduje.
V systému IIHF je CAS konečnou odvolací instancí po vyčerpání interních prostředků a rozhoduje podle předpisů federace a švýcarského práva. Další běžné sportovní odvolání tedy nepřichází v úvahu. Reálná podoba ruského návratu se ale bude lámat jinde: ve vízech, bezpečnostních opatřeních, postoji hostitelské země a v tom, zda soupeři vůbec nastoupí.
Jedna otázka zůstala úplně otevřená. Podle ČT se CAS nezabýval tím, zda Rusové budou hrát pod vlastní vlajkou a s hymnou, nebo jako neutrální tým. Tuhle minu musí IIHF zneškodnit sama.
Sponzor od roku 1989 mizí z mantinelů
AJ Produkter, v zahraničí AJ Products, patří k nejstálejším partnerům hokejového mistrovství. Podle TV4 má firma na ročník 2027 smlouvu už uzavřenou. Stáhne však loga z výstroje rozhodčích i z mantinelů. Představitel firmy Enock Johansson to zdůvodnil jednoduše: AJ nechce být spojena s turnajem, na kterém po invazi na Ukrajinu hraje Rusko.
Švédský server Hockeysverige s odkazem na tiskovou zprávu firmy doplnil, že AJ chce dostát všem existujícím závazkům vůči IIHF, jen bez viditelnosti své značky. Firma tedy platí, ale odmítá se ukázat. Jako protest je to chytře postavené: nevystavuje se smluvním sankcím, a přitom posílá jasnou zprávu.
Srovnatelný krok dlouholetého partnera hokejového MS se nám v dostupných zdrojích dohledat nepodařilo. Jde o mimořádně výrazné gesto, které otevírá cestu dalším.
Přidává se i česká firma. Finská Yle s odkazem na Hospodářské noviny uvádí, že Tipsport nechce, aby jeho reklama byla vidět v souvislosti se zápasy Ruska. Sázková kancelář má být oficiálním partnerem seniorských šampionátů IIHF až do roku 2029. Další sponzoři zatím rozhodnutí neoznámili.
Slovo „bojkot“ je přitom potřeba rozlišovat. AJ Produkter řeší viditelnost značky, ne účast švédského týmu. Švédský svaz podle TV4 bojkot ze strany Tre Kronor zatím za aktuální nepovažuje. Ostřejší hlasy zaznívají od jednotlivců: televizní hokejový expert Niklas Wikegård prohlásil, že by Švédsko při ruské účasti startovat nemělo.
Finové nenastoupí, Němci zvažují krajní krok
Nejdál zatím zašlo Finsko. Podle agentury AP tamní svaz oznámil, že jeho národní týmy proti Rusku hrát nebudou, dokud trvá válka na Ukrajině. A dodal, že v tom nemusí zůstat sám. Lotyšsko má podle ČT sport pro zápasy s Ruskem či Běloruskem dokonce zákonnou překážku.
Nejcitlivější pozici má Německo jako pořadatel. Německý hokejový svaz DEB v oficiálním stanovisku varuje před významnými bezpečnostními, politickými a ekonomickými následky. Šéf svazu Frank H. Lutz podle Sportschau připustil, že se DEB v krajním případě musí zabývat i možností pořadatelství vrátit. Za tím stojí hlavně peníze a bezpečnost, ale Sportschau upozorňuje i na víza. Ruskou výpravu do země bez nich nikdo nedostane a o vízech nerozhoduje hokejový svaz, ale spolková vláda.
Nesouhlas vyjádřily také svazy ve Švédsku a Rakousku. Česko se zařadilo mezi kritiky hned první den. Ve vyjádření Českého hokeje svaz uvedl, že je rozhodnutím CAS „velice nepříjemně překvapen“, analyzuje jeho právní a praktické dopady a jeho nesouhlas s ruskou účastí během války na Ukrajině se nemění. Prezident svazu Alois Hadamczik v ČT řekl, že si návrat ruského týmu na MS nedokáže představit.
Bojkot ale svaz neohlásil. Společné stanovisko českých hráčů zatím neexistuje. Kdo by odmítl nastoupit, riskuje podle pravidel IIHF kontumaci 5:0 a disciplinární postih; na možné sankce upozornili i experti oslovení ČT. Finové tedy nevolí jen symbolické gesto. Jsou ochotni obětovat body.
Rozpis, který se může sesypat
Mistrovství světa 2027 má od září zveřejněný rozpis. Hlavní část se hraje od 14. do 30. května v Düsseldorfu a Mannheimu. Turnaj ale ve skutečnosti začne o den dřív: úvodní zápas Německa se Švýcarskem je naplánován na 13. května do Veltins-Areny v Gelsenkirchenu. Česko hraje ve skupině B v Düsseldorfu a do turnaje vstoupí 14. května proti Norsku v Düsseldorf Dome.
Rozpis počítá s 16 týmy a mezi nimi je i Ukrajina. Rusko v něm není. IIHF už otevřeně mluví o revizi formátů a harmonogramů. Sportschau popisuje dvě cesty: rozšířit turnaj na 17 účastníků, nebo některý postupující tým vytlačit. Jako možné kandidáty zmiňuje Ukrajinu a Kazachstán.
Varianta, ve které by kvůli Rusku přišla o místo Ukrajina, by byla politicky výbušná. Podle nás by jakýkoli takový krok vyvolal mnohem větší vlnu odporu než dosavadní reakce. Ani rozšíření na lichý počet týmů není technicky jednoduché, protože rozbíjí vyváženost skupin.
K tomu se přidává bezpečnost. IIHF i svazy ve svých reakcích mluví o ochraně hráčů, rozhodčích, diváků i personálu, o cestování, ubytování a hracích časech. Každý ruský zápas by znamenal jiný bezpečnostní režim než běžné utkání skupiny.
Prodej vstupenek mezitím běží. Denní balíčky začínají zhruba na 1 700 Kč v Düsseldorfu a necelých 2 000 Kč v Mannheimu, v ceně je veřejná doprava. Fanoušci, kteří už nakoupili, by měli sledovat oficiální rozpis MS 2027 a ticketing IIHF. Garance, že program zůstane beze změn, teď neexistuje.
Hokej se odpojil od fotbalu
Rozhodnutí CAS posunulo hokej do jiné kategorie než nejpopulárnější sport světa. FIFA a UEFA suspendovaly ruské kluby i reprezentace v únoru 2022 „až do odvolání“ a tento stav platí dál. Olympijské hnutí šlo opačným směrem. MOV v červenci 2026 oznámil, že jeho dřívější doporučení omezující ruské sportovce už neplatí, a rozhodování nechal na federacích. Ty postupují různě: World Athletics své sankce proti Rusku a Bělorusku drží.
Hokej teď na sobě nese zvláštní břemeno. Vlastní federace Rusko vrátit nechtěla, soud ji k tomu dotlačil. Sportovní právo tak stojí na jedné straně a veřejná legitimita turnaje na druhé, s mantinely bez loga AJ Produkter jako nejviditelnější připomínkou toho rozporu.
Pokud se nic nezmění, rozhodčí v Düsseldorfu a Mannheimu vyjedou v květnu na led v dresech bez značky, kterou nosili od roku 1989. Smlouva bude splněná do posledního bodu. Jen to místo na rukávu zůstane prázdné.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka