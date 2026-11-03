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Soud vrátil Rusko na mistrovství světa a v Evropě to vře. Sponzor po 37 letech stahuje loga, Švédsko zvažuje bojkot

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Sportovní arbitráž vrátila Rusko do soutěží IIHF včetně MS 2027. Švédská firma AJ Produkter, partner šampionátu od roku 1989, reagovala stažením svých log.
Soud vrátil Rusko na mistrovství světa a v Evropě to vře. Sponzor po 37 letech stahuje loga, Švédsko zvažuje bojkot

Soud vrátil Rusko na mistrovství světa a v Evropě to vře. Sponzor po 37 letech stahuje loga, Švédsko zvažuje bojkot

Zdroj: Orlandkurtenbach / Creative Commons / CC - BY - SA
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 03.11.2026 11:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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