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Souček zlevnil o čtyři miliony eur. Slavný web ho řadí mezi největší propadáky

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Dennívýzva
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Před třemi lety zvedal v Praze nad hlavu trofej pro vítěze Konferenční ligy, teď Tomáš Souček stojí v čele žebříčku, na kterém nikdo být nechce. Podle Transfermarktu ztratil ze všech hráčů Championship na ceně nejvíc.
Souček zlevnil o čtyři miliony eur. Slavný web ho řadí mezi největší propadáky

Souček zlevnil o čtyři miliony eur. Slavný web ho řadí mezi největší propadáky

Zdroj: West Ham United
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.10.2026 08:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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