Souček promluvil o svém výkonu nezvykle kriticky. Anglická média ho po návratu označila za nejslabší článek West Hamu

Páteční večer na London Stadium začal minutou ticha za Luďka Mikloška, bývalého brankáře Kladiv a českého reprezentanta. Pak se hrál fotbal, který Souček jen tak z hlavy nepustí. V 18. minutě sudí ukázal na penaltu po jeho skluzu a Nicolas Madsen poslal Queens Park Rangers do vedení. O poločase šel český záložník dolů a West Ham nakonec uhrál remízu 1:1. Souček pak před kamerou klubové televize nehledal výmluvy. „Jsem zklamaný, chtěl jsem se vrátit mnohem lepším způsobem,“ řekl. Podle svých slov potřebuje víc sebevědomí, víc herního času a víc toho ukázat. Takhle otevřeně o vlastním výkonu mluví hráč jeho formátu málokdy. A anglický tisk mu to druhý den potvrdil známkami.
Penalta, kterou podle něj neměl kopat nikdo
Souček nastoupil k prvnímu soutěžnímu zápasu sezony 2026/27. Dlouho ho držely mimo hru poškozené vazy v kotníku, které si přivodil na mistrovství světa. Do zápasu s QPR měl v nohách jen 65 minut z neveřejného přípravného utkání s Wycombe, kde mimochodem proměnil penaltu. Trenér Nuno Espírito Santo před derby říkal, že Součka bude tým potřebovat stejně jako zbytek kádru. Proč ho postavil rovnou do základu, nevysvětlil. Jedna praktická okolnost ale hrála roli: středopolař Mohamadou Kanté si odpykával trest za červenou kartu ze zápasu s Millwallem, takže místo uprostřed zálohy bylo volné.
Pak přišla 18. minuta. Souček po zápase tvrdil, že kontakt přišel zhruba metr před vápnem a šlo o čistý souboj o míč. Podobně to viděl West Ham World, podle kterého Souček jasně trefil balon a zákrok začal mimo pokutové území. I Claret & Hugh, jinak k Součkovi tvrdý, označil skluz za výborně načasovaný a podle autora nešlo o faul.
Rozhodnutí ale nikdo nezvrátil. Championship nemá videorozhodčí. Kluby druhé nejvyšší soutěže letos v dubnu odmítly zavedení systému, ve kterém by trenéři mohli verdikty rozporovat, jak informoval Sky Sports. V EFL tak dál zůstává jen branková technologie. Sudí se rozhodl během vteřiny a jeho verdikt platil.
Smůla West Hamu tím neskončila. Jarrod Bowen sice v 70. minutě vyrovnal, jenže v nastavení neproměnil penaltu, kterou mohl zápas rozhodnout. Brankář QPR Pierce Charles mu ji chytil a zneškodnil i následnou dorážku.
Trojky v klubových médiích
Anglické weby, které West Ham sledují zblízka, byly k Součkovi nemilosrdné. Shoda na tom, že by byl jednoznačně nejhorším mužem na hřišti, ale nepanovala.
|Médium
|Známka pro Součka
|Co psalo
|West Ham Zone
|3/10
|Návrat označilo za „propadák“. Castellanos dostal ještě horší známku 2/10.
|Claret & Hugh
|3/10
|Souček byl „výrazně mimo tempo zápasu“.
|West Ham World
|4/10 (hodnocení čtenářů)
|Hůř fanoušci ohodnotili Castellanose, Solomona či Piroeho.
Výtky se opakovaly. Ve zhuštěném středu pole měl malý vliv na hru, Claret & Hugh mu vyčítal nepřesnou přihrávku, která situaci před penaltou předcházela, a do kabiny odcházel po pětačtyřiceti minutách. Souček tedy patřil k nejhůře hodnoceným hráčům West Hamu, i když kritika dopadla i na další jména.
Kritika navíc nemířila jen na něj. West Ham World psal, že domácí byli po většinu zápasu horším týmem a s nezaslouženou remízou „utekli“. Hra podle něj byla rozházená, bez energie a nápadů. Claret & Hugh popsal první poločas jako velmi slabý, bez kreativity, kontroly středu i skutečné hrozby před brankou. Souček tak strávil většinu svého návratu v týmu, kterému se nedařilo.
Podle nás je to podstatný kontext, ne alibi. Hráč po pěti měsících bez soutěžního fotbalu v rozbité záloze a s penaltou na triku by v takovém poločase vypadal špatně téměř vždy. Trojka není nespravedlivá. Jen je potřeba ji číst spolu s okolnostmi.
West Ham bez něj sázel góly
Věc pro Součka komplikuje ještě jedna okolnost. West Hamu bez něj nebylo zle. Podle našeho výpočtu z výsledků na Soccerbase měl tým v osmi ligových zápasech před QPR bilanci čtyř výher, tří remíz a jedné porážky se skóre 22:11.
- 4:2 s Wolves
- 3:0 s Derby
- 3:2 na hřišti Boltonu
- 6:0 s Wrexhamem
Necelé tři góly na zápas jsou v Championship vizitkou týmu, který chce okamžitě zpátky mezi elitu. Objevilo se ale i kolísání. Remíza 2:2 s Millwallem, ve které navíc dostal červenou kartu právě Kanté, a teď 1:1 s QPR naznačují, že ofenzivní lesk zakrývá problémy ve středu pole. Proto Součkův návrat dával smysl.
Po pátečním zápase má West Ham podle našeho dopočtu 16 bodů z devíti kol a sedm ligových zápasů bez porážky. West Ham World připomněl, že výhra by klub vrátila do čela tabulky. Remíza místo toho umožnila Swansea a Middlesbrough, aby se přiblížily. Přesné pořadí se mění s každým dalším kolem.
Lídr, nebo náhradník?
Nejzajímavější část Součkova pozápasového rozhovoru nepatřila penaltě. Na oficiálním webu West Hamu zaznělo, že chce ukázat svou kvalitu a být lídrem, který pomůže klub vrátit do Premier League. Není to nová myšlenka. Už po mistrovství světa v rozhovoru pro ČT sport říkal, že od konce sezony myslí na West Ham a udělá vše pro návrat „tam, kam patří“. Smlouvu to samo o sobě nepotvrzuje, jako veřejný závazek vůči klubu po sestupu to ale zní hlasitě.
Na zápis do historie teď ale není prostor. West Ham hraje ve středu 14. října od 21:00 našeho času na hřišti Lincolnu City a Kanté už bude po trestu k dispozici. Nuno tak dostane do středu pole hráče, který se na hřišti v posledních týdnech pohyboval, zatímco Souček zatím dohání zápasovou ostrost. Jestli Souček proti Lincolnu nastoupí v základu, potvrzené není. Dá se čekat, že trenér bude rotovat a že český záložník bude o místo bojovat zápas od zápasu.
Jeho místo podle nás ztracené není. Hráč, který v Premier League dával góly z hlavy a táhl kabinu, se po zranění neztratí za jeden poločas. Jenže sám přiznal, že potřebuje minuty, a minuty v Championship nikdo nerozdává ze sentimentu.
Do hry vstupuje i reprezentace. Na mistrovství světa Souček po úvodním duelu vypadl ze základní sestavy a zápas s Mexikem nedohrál kvůli zranění. Po turnaji řekl, že o budoucnosti v národním týmu nechce rozhodovat v emocích. S 93 starty patří k nejzkušenějším českým hráčům, ale pokud by v klubu zůstal na lavičce, debata o jeho roli by se jen přiostřila.
Zápasy West Hamu v Championship lze sledovat na Oneplay, kde je k dispozici i záznam zápasu s QPR. Živě se ale nevysílá každé utkání, proto se vyplatí kontrolovat program kanálů Nova Sport.
Souček po zápase vzpomínal i na Mikloška, se kterým se několikrát potkal při jeho návštěvách klubu. Muž, jehož jméno mezi fanoušky West Hamu dodnes rezonuje, vydržel v brance Kladiv roky díky tomu, že se po špatných dnech uměl zvednout. Teď stojí před stejnou zkouškou Souček.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle