Souček nastoupil teprve podruhé v sezoně a za 20 minut dal dva góly. West Ham zničil soupeře, který hrál v sedmi

Na hřiště šel za stavu 3:0, kdy už bylo rozhodnuto. Za třináct minut se ale Souček prosadil poprvé, v 89. minutě podruhé, a z utkání 10. kola Championship odcházel jako jediný hráč West Hamu se dvěma brankami. Šest gólů dalo pět různých střelců a londýnský klub vyrovnal svou nejvyšší venkovní ligovou výhru. Pro českého záložníka to byl teprve druhý soutěžní zápas po zranění kotníku z mistrovství světa. Lepší večer si po dlouhé pauze těžko mohl naplánovat. Výsledek však ovlivnila dvě vyloučení Lincolnu během prvních 23 minut.
Dvě červené karty ještě před půlhodinou
Domácí přišli o hráče ve chvíli, kdy se zápas teprve rozjížděl. Tom Hamer viděl ve 3. minutě červenou kartu za nebezpečný zákrok na Joëla Veltmana. Ve 23. minutě se k němu přidal Conor McGrandles: po vlastní nepovedené přihrávce stáhl Jarroda Bowena, který mířil sám na branku. Jako poslední hráč šel rovnou do kabiny.
Lincoln tak strávil víc než tři čtvrtiny zápasu v devíti. Přesto dlouho vzdoroval a West Ham se do vedení dostal až těsně před přestávkou, když v 45. minutě skóroval Konstantinos Mavropanos. Pak se protrhla hráz. Austbø ve 48., Bowen v 50. minutě a za pět minut druhé půle bylo po zápase. V 75. minutě přidal čtvrtou branku Pablo, než přišla Součkova chvíle.
Trenér Nuno podle Sky Sports ocenil, že tým po druhém gólu lépe kombinoval a byl v zakončení efektivní. Přesilovku je ale potřeba proměnit a West Ham ji proměnil bez zaváhání. Proti devíti hráčům je to povinnost, ne samozřejmost.
|Minuta
|Střelec
|45.
|Mavropanos
|48.
|Austbø
|50.
|Bowen
|75.
|Pablo
|79.
|Souček
|89.
|Souček
Klub ve své oficiální zprávě připomíná, že stejně vysoko vyhrál ligový zápas venku naposledy v únoru 1923 v Leicesteru.
Nová smlouva, starý domov
Načasování má skoro filmový nádech. Den před zápasem West Ham oznámil, že Souček prodloužil smlouvu do léta 2028. Po sestupu z Premier League přitom nebylo samozřejmé, že opora středu zálohy zůstane. Souček ale otevřeně řekl, že West Ham je jeho domov a že prvním cílem je okamžitý návrat mezi elitu. Sportovní ředitel Nils Koppen mluvil o strategii udržet po pádu klíčové hráče.
Podle nás těžko vymyslet lepší symboliku: podpis, první góly po zranění a klub, který se netají tím, že ve druhé lize chce strávit jedinou sezonu.
Kotník z Mexika a cesta zpátky
Zranění přišlo v nejhorší možnou chvíli. Souček si 25. června 2026 v zápase Česka s Mexikem na mistrovství světa poranil kotník a ze hřiště ho odnášeli na nosítkách. Přišel o celou letní přípravu i úvodních šest kol Championship. Do částí týmového tréninku se zapojil v září, poprvé se do soutěžního zápasu vrátil 9. října v londýnském derby s QPR, kde rovnou nastoupil v základní sestavě.
Proti Lincolnu už začínal na lavičce. Oficiálně nejde o žádné odstavení. Spíš to vypadá na řízenou zátěž po dlouhé pauze a na konkurenci ve středu hřiště. Dva góly z dvaceti minut jsou silný argument, ale opatrnost je na místě: dal je proti unavenému soupeři ve dvojnásobném oslabení. O místo v sestavě se Souček hlasitě přihlásil. Jisté ho zatím nemá.
Pro srovnání: v minulé sezoně Premier League dal Souček pět gólů v 35 zápasech. Teď má dva za zlomek minut. Vzorek je ovšem tak malý, že z něj o formě zatím mnoho nevyčteme.
Souček je i bývalým kapitánem reprezentace. Pásku nosil v letech 2021 až 2025, pak ji převzal Ladislav Krejčí, kterého ve funkci ponechal i nový trenér Santi Denia. Po mistrovství světa Souček uvedl, že si na rozhodnutí o reprezentační budoucnosti vezme čas. Definitivní konec zatím neoznámil.
West Ham znovu mezi favority postupu
Výhra posunula West Ham na třetí místo tabulky. Po deseti kolech vypadá čelo Championship takto:
- 1. Swansea: 23 bodů, skóre +9
- 2. Middlesbrough: 21 bodů, +6
- 3. West Ham: 19 bodů, +17
- 4. až 6. Birmingham, QPR, West Brom: po 17 bodech
Bowen a spol. mají s 29 vstřelenými góly nejlepší skóre na špičce. Lincoln po porážce zůstal osmnáctý s jedenácti body a skóre −10.
Od letošní sezony navíc platí nový formát. Přímo postupují první dva týmy, o třetí postupové místo do Premier League se ale nově utká šestice z 3. až 8. příčky, nikoli čtveřice jako dřív, jak shrnuje Premier League. Pro West Ham to znamená širší záchrannou síť, ale cesta přes play-off je delší a nevyzpytatelnější. Cílem tak zůstává první dvojka.
Teď přijde vedoucí Swansea
Další test bude úplně jiný než Lincoln. V sobotu 17. října v 16:00 našeho času hraje West Ham na hřišti vedoucí Swansea, která má náskok čtyř bodů. Souček nemá trest ani nové zranění, nastoupit od začátku tedy může. Rozhodnutí bude na Nunovi.
Čeští diváci mohou anglickou druhou ligu sledovat na kanálech Nova Sport, které mají práva na EFL. Zda bude vysílat právě duel ve Swansea, je potřeba ověřit v aktuálním programu.
Proti devíti hráčům se dají vyhrávat zápasy i statistiky. Ve Swansea se ukáže, jestli si Souček z Lincolnu odvezl i místo v sestavě, ne jen míč s podpisy spoluhráčů.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle