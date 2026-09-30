Souboje s Kanem jsou důvod, proč hraju fotbal, říká Krejčí. Porážka s Anglií ho nezlomila, spíš nakopla

Ladislav Krejčí strávil devadesát minut v přímých soubojích s Harrym Kanem, jedním z nejlepších útočníků planety. Od 25. minuty navíc v deseti. A přesto jeho pozápasová slova nezněla jako omluva, ale jako manifest: „Těžké, ale skvělé. To je přesně ten důvod, proč fotbal hraju, co mě motivuje. Chci se porovnávat s těmi nejlepšími, to mi dá nejvíc.“ Krejčí neprodával alibi. Prodával směr.
Kane jako měřítko, ne jako strašák
Ještě den před zápasem mluvil Krejčí na tiskové konferenci o útočníkovi Bayernu jako o „jedné z největších výzev“ a „velké motivaci“. Nebyl to pózerský výrok. Obránce Wolverhamptonu, který se v sezoně 2026/27 pere o návrat do Premier League, ví přesně, kde v hierarchii stojí. Kane je lídr Anglie, střelec světového formátu. Krejčí je kapitán reprezentace, která po dvou kolech skupiny A3 Ligy národů nemá ani bod.
A právě v tom je pointa. Krejčí netvrdí, že je na Kaneově úrovni. Říká, že bez takových konfrontací se tam nikdy nedostane, ani on, ani tým. Kane se nakonec střelecky prosadil v 69. minutě, brankář Kovář mu předtím zneškodnil několik dalších šancí. Přesto Krejčí po závěrečném hvizdu označil souboje s ním za „úžasné“ a „skvělé.“ Srovnávání, ne sebelítost.
Červená karta, která změnila scénář
Ve 25. minutě šel Pavel Šulc za míčem, ale trefil nohu soupeře. Rozhodčí nejdřív vytáhl žlutou, po zásahu VAR ji změnil na červenou. Česko zbytek zápasu hrálo v deseti.
Krejčí se za spoluhráče postavil jednoznačně: „Chtěl jít po balonu, trefil nohu. Nebylo to nic zákeřného.“ Trenér Santi Denia mluvil podobně, Šulc to podle něj „neměl pod kontrolou“. Experti i pravidla ale dávají rozhodčímu za pravdu: otevřená noha nad kotník, pozdní zákrok. Správná červená, i když neúmyslná.
Praktický dopad je jasný. Podle článku 60.01 pravidel Ligy národů je vyloučený hráč automaticky suspendován na příští zápas v soutěži. Šulc bude chybět 3. října ve Španělsku. Denia to po zápase potvrdil: „Příští zápas nebude.“
Nová cesta, staré chyby
Krejčí po zápase opakovaně mluvil o „začátku nové cesty“. Není to prázdná fráze, má konkrétní obsah. Pod Deniou se reprezentace učí stavět hru po zemi, útočit postupně, mít rozpoznatelný herní styl. Už před úvodním zápasem s Chorvatskem kapitán říkal, že „ne všechno se dá změnit hned“ a že jde o „dlouhou cestu“.
Problém je, že chyby se zatím opakují s nepříjemnou přesností. Proti Chorvatsku Česko inkasovalo ve 47. minutě po chybě v rozehrávce. Proti Anglii? Znovu ve 47. minutě, znovu po problému ve výstavbě. Krejčí to sám přiznal a označil za „proces“. Rozdíl byl v kontextu: s Chorvatskem hrál tým v plném počtu, srovnal přes Karabce a měl i neuznaný gól na 2:2. S Anglií v deseti už hlavně bránil a vydržel do 69. minuty, kdy přidal Kane.
Přesto, a to je ta klíčová linka, Krejčí tvrdí, že mužstvo „neztratilo odvahu“, „valilo až do konce“ a „udrželo si tvář i pod tlakem“. Nejde o morální vítězství bez obsahu. Jde o obhajobu procesu, v němž porážky s top soupeři mají být cenou za nový způsob hry.
Co říká tabulka a kalendář
Situace ve skupině A3 po dvou kolech:
|Tým
|Body
|Španělsko
|6
|Anglie
|3
|Chorvatsko
|3
|Česko
|0
Matematicky je daleko od konce. Zbývají čtyři zápasy: 3. října ve Španělsku, 6. října v Anglii, 12. listopadu doma se Španělskem a 15. listopadu v Chorvatsku. Podle pravidel Ligy národů 2026/27 dva nejhorší čtvrtí týmy Ligy A padají přímo do Ligy B, další dva jdou do play-off. Česko potřebuje začít bodovat. Podle nás bude klíčová listopadová odveta v Chorvatsku, bez bodů z říjnového dvojbloku se z ní stane zápas o přežití.
Krejčí to ví. Proto nemluví o výsledcích, ale o identitě. Tým pod Deniou teprve hledá tvář, kterou chce ukazovat i proti soupeřům, kteří jsou o třídu výš. Dva zápasy, nula bodů, jeden vyloučený. A kapitán, který říká, že přesně tohle ho žene dopředu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle