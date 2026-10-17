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Souboj Titánů: Obavy z Voldemorta, namalované prsty a chůva McPhee schovaná za trůnem

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V dobrodružném filmu Souboj Titánů se herečka Emma Thompson musela schovat před kamerou za trůn. Sam Worthington navíc nosil boty s namalovanými prsty.
Souboj Titánů

Souboj Titánů

Zdroj: FOTO:© Warner Bros. Pictures, distr. TV Nova
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 17.10.2026 14:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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