Souboj Titánů: Obavy z Voldemorta, namalované prsty a chůva McPhee schovaná za trůnem

Souboj Titánů, FOTO: © Warner Bros. Pictures, distr. TV Nova Souboj Titánů, FOTO: © Warner Bros. Pictures, distr. TV Nova Souboj Titánů, FOTO: © Warner Bros. Pictures, distr. TV Nova Souboj Titánů, FOTO: © Warner Bros. Pictures, distr. TV Nova Souboj Titánů, FOTO: © Warner Bros. Pictures, distr. TV Nova Souboj Titánů, FOTO: © Warner Bros. Pictures, distr. TV Nova Souboj Titánů, FOTO: © Warner Bros. Pictures, distr. TV Nova
V dobrodružném filmu Souboj Titánů z roku 2010 se před kamerou málem nechtěně objevila herečka Emma Thompson. Během natáčení přišla navštívit herecké kolegy ve svém objemném kostýmu chůvy McPhee a před spuštěnou kamerou se musela urychleně schovat za trůn. Záchrana před podsvětím a namalované prsty
Perseus v podání Sama Worthingtona nedokáže zachránit svou rodinu před pomstychtivým bohem podsvětí Hadem, kterého hraje Ralph Fiennes. Odhodlá se k nebezpečné misi s cílem Hada zničit dřív, než bůh podsvětí svrhne samotného Dia s tváří Liama Neesona a rozpoutá peklo na zemi. Spolu s dalšími bojovníky se vydává hluboko do zakázaných světů, kde se musí utkat s hrůzostrašnými příšerami a přijmout svou božskou sílu.
Představitel Persea nosil během akčních scén neobvyklou obuv. Místo historických sandálů obul moderní sportovní boty značky Nike, na které mu tvůrci pouze namalovali holé prsty, aby mohl bezpečně provádět kaskadérské kousky. Kromě bot bojoval Sam Worthington i s mechanickou sovou Bubo, kterou znali diváci z původní verze filmu. Její repliku na place nesnášel a režisérovi vyhrožoval, že mu tato hračka zničí kariéru.
Utajená chůva a podpora po tragédii
Výše zmíněná Emma Thompson natáčela ve vedlejším studiu snímek Kouzelná chůva a Velký třesk a odskočila si pozdravit Liama Neesona. Scéna s Ralphem Fiennesem a Dannym Hustonem začala dříve, než stihla odejít. Ve svém filmovém kostýmu se musela přikrčit za Hustonův trůn, aby ji kamery nezabraly.
Liam Neeson a Ralph Fiennes k sobě měli blízko i mimo kamery. Fiennes dělal svému příteli doprovod na jeho prvním veřejném vystoupení po tragické smrti Neesonovy manželky Natashy Richardson, k níž došlo těsně před začátkem natáčení.
Severský Kraken a odmítnutý tvůrce
Snímek sice vychází z řecké mytologie, slavné monstrum Kraken z ní ovšem nepochází, jelikož má kořeny v severských bájích. Tvůrci uvažovali o užití hebrejského Leviathana, nakonec se vrátili ke Krakenovi jako poctě legendární hlášce z původního filmu. Do kůže této příšery se částečně vžil samotný režisér Louis Leterrier, který oblékl speciální zelený oblek a během natáčení scén s klíčovacím pozadím Krakena osobně předváděl.
Režisér často žádal, aby se na produkci podílel Ray Harryhausen, tvůrce vizuálních efektů původního snímku z roku 1981. Uznávaný odborník to ovšem odmítl s tím, že odešel do důchodu a necítí potřebu předělávat svá starší díla. Nový film nakonec napodobil originál alespoň v užití souhvězdí vyprávějících historii, která se tentokrát objevila na začátku místo na konci.
Detailní výprava a obavy z Voldemorta
Přes silný mytologický základ čerpá film výrazně ze skutečné minojské archeologie. Dlouhé kudrnaté vlasy postav vycházejí z palácových fresek v Knóssu a Andromedin finální kostým doplňuje téměř dokonalá replika včelího přívěsku z Malie, který filmaři vyrobili ze stříbra místo původního zlata. Natáčení venkovních lokací v africké Etiopii představovalo velkou zátěž, jelikož teploty pravidelně překračovaly hranici devětačtyřiceti stupňů Celsia.
Složitý proces provázel tvorbu Medúzy, která má na hlavě přesně pětapadesát hadů. Jeden z původních grafických návrhů tvůrci rychle zamítli, protože příšera bez nosu příliš připomínala lorda Voldemorta. Stygijské čarodějnice zase filmaři obsadili výhradně mužskými herci.
Zklamání z výsledku a zmizelá služebná
Režisér Louis Leterrier se od výsledného díla později distancoval. Studio Warner Brothers ho po úspěchu snímku Avatar donutilo k dodatečnému převodu do formátu 3D, který stál deset milionů dolarů a podle režiséra vůbec nefungoval. Krok ho odradil natolik, že odmítl natáčet případné pokračování. Podobnou frustraci neskrýval Alexander Siddig, který ztvárnil Herma. Později prohlásil, že šlo pravděpodobně o nejhloupější film jeho kariéry, jelikož filmaři ve střižně odstranili polovinu jeho hereckého výkonu.
Pozorným divákům neunikne ani chyba v příběhu Andromedy, jejíž osobní služebná Peshet v určitém bodě filmu zmizí bez jakéhokoliv vysvětlení. Tvůrci totiž vystřihli scénu, ve které služebnou zabije Ammon při pokusu o ochranu své královny. Z herců se ve vedlejší roli objevil Luke Evans jako Apollón, který si v pozdější Válce bohů zahrál přímo samotného Dia.
Dobrodružný snímek Souboj Titánů vysílá TV Nova 17. října v 16:40.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb, csfd).